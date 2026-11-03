Flygresan blir digital, men européerna håller igen

Vi vill gärna behålla passet

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Samma europeiska försiktighet syns kring biometri.

Globalt har 58 procent av resenärerna använt någon form av biometrisk identifiering på flygplatsen det senaste året. I Europa är siffran 47 procent.

Ännu tydligare blir skillnaden när IATA frågar om resenärerna är villiga att dela biometriska uppgifter för att slippa visa pass och boardingkort vid olika kontroller. Globalt säger 78 procent ja. I Europa är siffran 70 procent, lägst av alla regioner i undersökningen.

Även digitala pass möts med större skepsis här. 79 procent av européerna kan tänka sig ett digitalt pass vid onlineincheckning, jämfört med 84 procent globalt.

Det betyder knappast att européer längtar tillbaka till pärmar, karbonpapper och stämplar. Intresset för tekniken är fortfarande stort. Men frågorna om vem som lagrar uppgifterna och vad som händer om de hamnar på avvägar väger tyngre här än på många andra håll.

Globalt oroar sig 59 procent för dataintrång, 49 procent för att information ska delas med andra organisationer och 41 procent för att det är oklart hur personuppgifterna används.

”More passengers are experiencing biometrics during their travels. They like it and want more”, säger Careen.

35 procent av européerna har använt AI för reseplanering. I Mellanöstern är motsvarande siffra 72 procent. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

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EU digitaliserar ändå gränsen

Den europeiska försiktigheten kommer samtidigt som EU digitaliserar sina yttre gränser i stor skala.

Sedan den 10 april 2026 är Entry/Exit System, EES, fullt infört vid Schengenområdets yttre gränser. Systemet registrerar bland annat passuppgifter, ansiktsbilder och fingeravtryck för många resenärer från länder utanför EU. De gamla passstämplarna har därmed försvunnit för de grupper som omfattas av systemet. EU uppgav i juli att EES redan registrerat mer än 145 miljoner in- och utresor.

Nästa steg är ETIAS, Europas motsvarighet till USA ESTA, för viseringsfria besökare från länder utanför EU. Systemet är ännu inte i drift och EU har fortfarande inte presenterat något exakt startdatum. När det införs ska ansökan göras digitalt och kosta 20 euro.

Krångliga regler får oss att stanna hemma

Det mest intressanta i IATA undersökning är kanske därför inte tekniken utan vad resenärerna vill använda den till.

Hela 43 procent globalt uppger att immigrations- och inreseregler fått dem att avstå från en destination, jämfört med 33 procent förra året. Bland européer är siffran 38 procent.

Av resenärerna som avstått på grund av inreseregler svarar 53 procent att processen helt enkelt varit för komplicerad.

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”Passengers want to apply for visas online and complete immigration procedures before they reach the airport”, säger Careen.

Globalt vill 60 procent söka visum online medan bara 25 procent föredrar ett besök på ambassad eller konsulat. Och 86 procent kan tänka sig att lämna immigrationsuppgifter digitalt redan före avresa för att passera gränsen snabbare.

Européerna må vara världens försiktigaste digitala flygresenärer. Men 38 procent har alltså redan låtit krångliga inreseregler påverka valet av resmål. För flygbolag och turistländer är den siffran svårare att ignorera än ännu en ny app.