Flygbolagen har länge använt avancerade system för att få ut så mycket som möjligt av varje flygstol. Nu kommer motattacken. AI-agenter bevakar biljettpriser även efter köpet, kräver tillbaka mellanskillnaden när priset faller och kan snart göra samma jobb som ersättningsbolag som AirHelp tar rejält betalt för.
AI-agenterna hittar pengar efter flygresan – nu hotas gamla modeller
Det är samma utveckling som vi tidigare skrivit om på Realtid Perfect Weekend. AI-agenten nöjer sig inte med att hitta en billig flygbiljett. Den fortsätter arbeta efter att resan är bokad och letar efter pengar som resenären har rätt att få tillbaka.
Nu visar nya siffror hur stor marknaden kan vara.
Vart femte flyg blev billigare
Amerikanska Junova följde 10 000 flygningar från september 2025 till juli 2026. På 22 procent av flygningarna sjönk biljettpriset minst en gång efter bokningen. Av dessa föll priset mer än en gång i omkring 40 procent av fallen.
”Flygpriser rör sig som aktiekurser. De går upp och ner, ofta upp. Men när de går ner har du möjlighet att få tillbaka mellanskillnaden”, säger Junovas medgrundare AJ Brustein till Reuters.
JetBack, Junova och Refare följer därför priserna efter köpet och försöker automatiskt ordna återbetalning eller flygkredit när priset faller.
JetBack uppger att bolaget sedan starten i början av 2025 har fått tillbaka motsvarande 2,4 miljoner dollar åt sina kunder.
”Flygbolagen har investerat i extremt sofistikerad prissättning i årtionden medan konsumenten fortfarande förväntas uppdatera en webbsida och hålla tummarna”, säger JetBack-grundaren Bryan Dubno.
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AI kan kapa mellanhanden
Här blir utvecklingen betydligt mer intressant än några hundralappar tillbaka på ett flyg till Miami.
Junova tar 20 procent av beloppet som kunden får tillbaka och Refare 25 procent. JetBack tar i stället 100 dollar om året.
Den modellen ligger nära den som redan används av bolag som AirHelp när flyg är försenade eller inställda. AirHelp tar i dag 35 procent av en lyckad ersättning. Krävs rättsliga åtgärder kan ytterligare 15 procent tillkomma. På en ersättning på 600 euro får kunden normalt 390 euro kvar.
AI-agenter som själva kan läsa bokningsbekräftelsen, kontrollera flygets ankomsttid, tolka EU ersättningsregler, fylla i flygbolagets formulär och följa upp ärendet pressar den typen av affärsmodell.
För enkla krav blir frågan ganska brutal. Varför lämna bort 35 procent av ersättningen om din egen AI-agent kan göra nästan hela jobbet?
AirHelp har ett försvar kvar
Realtid skrev redan 2017 om hur AirHelp lanserade AI-advokaten Herman för att automatisera arbetet med flygersättningar. Då var AI ett sätt för mellanhanden att bli effektivare. Nio år senare håller samma teknik på att flytta över till kunden. När en personlig AI-agent själv kan bevaka biljettpriset, upptäcka en försening, kontrollera ersättningsreglerna och skicka kravet till flygbolaget blir frågan vad resenären egentligen behöver mellanhanden till.
AirHelp uppger självt att bolaget hjälpt mer än 3,4 miljoner passagerare att få ersättning.
Men den enkla delen av verksamheten är på väg att automatiseras. AI-agenten behöver inte bli arg på kundtjänsten, glömmer aldrig tidsfristen och tröttnar inte efter det fjärde standardsvaret från flygbolaget.
Flygbolagen kan förstås slå tillbaka. Alaska Airlines slutade i början av oktober att låta kundtjänsten justera biljetter enbart därför att priset fallit och hänvisar i stället kunder till att avboka och boka om enligt biljettreglerna.
”Vi är rädda för att bli utestängda om andra flygbolag går samma väg”, säger Refare-grundaren Justin Dombrow.
Det kan bli nästa strid. Flygbolagens AI försöker höja intäkten från varje stol. Resenärens AI försöker få tillbaka pengarna.
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