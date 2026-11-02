AI-agenterna hittar pengar efter flygresan – nu hotas gamla modeller

Det är samma utveckling som vi tidigare skrivit om på Realtid Perfect Weekend. AI-agenten nöjer sig inte med att hitta en billig flygbiljett. Den fortsätter arbeta efter att resan är bokad och letar efter pengar som resenären har rätt att få tillbaka.

Nu visar nya siffror hur stor marknaden kan vara.

Vart femte flyg blev billigare

Amerikanska Junova följde 10 000 flygningar från september 2025 till juli 2026. På 22 procent av flygningarna sjönk biljettpriset minst en gång efter bokningen. Av dessa föll priset mer än en gång i omkring 40 procent av fallen.

”Flygpriser rör sig som aktiekurser. De går upp och ner, ofta upp. Men när de går ner har du möjlighet att få tillbaka mellanskillnaden”, säger Junovas medgrundare AJ Brustein till Reuters.

JetBack, Junova och Refare följer därför priserna efter köpet och försöker automatiskt ordna återbetalning eller flygkredit när priset faller.

JetBack uppger att bolaget sedan starten i början av 2025 har fått tillbaka motsvarande 2,4 miljoner dollar åt sina kunder.

”Flygbolagen har investerat i extremt sofistikerad prissättning i årtionden medan konsumenten fortfarande förväntas uppdatera en webbsida och hålla tummarna”, säger JetBack-grundaren Bryan Dubno.