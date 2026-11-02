Five Guys stänger efter 426 dagar – håller jättens Sverigeplan på att spricka?

A-läget är ingen garanti

Stängningen är också intressant för fastighetsbranschen.

Fastighetsägare älskar starka kedjor. Ett internationellt varumärke ser tryggt ut i en uthyrningspresentation och kan dra människor till både köpcentrum och stadskvarter.

Five Guys har dessutom aktivt sökt just prestigelägen. Vid Sverigeentrén sade dåvarande vd Mohammed Taoussi att Femte Hötorgshuset var ”en optimal plats” tack vare det stora flödet av stockholmare och turister. Kedjan sade samtidigt att vägkrogar och infartsleder inte var aktuella.

Men en dyr adress skapar inte automatiskt en bra restaurang.

Perfect Weekends intryck av Sergels torg är att Five Guys tar premiumpris utan att erbjuda en särskilt premiumbetonad miljö. Den röda och vita standardinredningen är banal och stundtals närmare amerikansk snabbmatskantin än en restaurang där notan snabbt passerar 250 kronor.

McDonald’s och Max kan åtminstone luta sig mot att kunden vet vad han eller hon köper. Five Guys vill ta mer betalt och måste därför också övertyga svensken om att upplevelsen är värd mellanskillnaden.

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Premiumpris på hamburgaren, men Perfect Weekend tycker att miljön på Sergels torg känns betydligt mindre premium.

Risken att bli hamburgarnas Starbucks

Här finns en svensk varningshistoria som Five Guys nog gärna slipper upprepa.

Starbucks kom till Sverige med ett av världens starkaste kafévarumärken och med samma aura av internationell självklarhet. Problemet var att Sverige redan hade en stark kafékultur, lokala vanor och etablerade kedjor som Espresso House och Waynes.

Starbucks nådde som mest knappt 20 svenska kaféer, men expansionen kom av sig. Under åren som följde stängde kedjan merparten av sina svenska enheter.

Det är svårt att inte se parallellen.

Five Guys kommer till ett land där McDonald’s och Max redan sitter tungt på marknaden, medan Burger King trots sina problem har byggt upp en hög igenkänning under decennier. Five Guys erbjuder ett starkt internationellt namn, men också högre priser och en miljö som inte självklart upplevs som mer exklusiv än konkurrenternas.

Starbucks lärde sig att ett globalt varumärke inte automatiskt blir en svensk vana.

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Five Guys kan vara på väg mot samma läxa.

Den dyra smekmånaden

För fastighetsägaren finns ytterligare en dimension.

Vid nyetableringar används ofta hyresrabatter, hyresfria perioder eller trappade hyror för att ge en ny hyresgäst tid att få fart på verksamheten. Vi vet inte om Five Guys hade ett sådant avtal med Castellum i Uppsala, eftersom villkoren inte är offentliga.

Men stängningen efter bara 426 dagar gör frågan högintressant.

Kedjan byggde dessutom om Burger Kings gamla restaurang från grunden. Det här var ingen pop up som kunde avvecklas med några kartonger och ett samtal till flyttfirman.

Så sent som i maj beskrev Five Guys Sverige som en framgång och meddelade två etableringar i Köpenhamn.

”Vi öppnar inte bara för att växa snabbt, utan för att bygga något som håller över tid”, sade Ethan Jabbar då.

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Fem månader senare stängde Uppsala.

Fakta Perfect Weekend: Five Guys i världen

Five Guys grundades 1986 av familjen Murrell i Arlington utanför Washington DC.

Kedjan började sälja franchiser 2003. På mindre än 18 månader såldes rättigheterna till över 300 restauranger.

Den första restaurangen utanför USA öppnade i Kanada 2010. London blev första etableringen utanför Nordamerika 2013.

I dag har Five Guys nära 2 000 restauranger i omkring 30 länder, bland annat USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Australien, Sydkorea, Sverige och Danmark.