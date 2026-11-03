Köpenhamn har byggt en simhall för nästan en miljard danska kronor. Den har tio pooler, tre bastur, japansk onsen och utsikt över hamnen. Innan KAI på Papirøen ens har öppnat har internationella medier börjat beskriva badhuset som en ny sevärdhet i den danska huvudstaden.
Köpenhamn bygger en simhall för 1,5 miljarder - ska bli en ny turistmagnet
Köpenhamn har länge varit en av Europas bästa städer för den som vill bada mitt i centrum. På sommaren fylls hamnbaden av människor som kastar sig i vattnet mellan kontor, bostäder, restauranger och cykelbanor.
Nu ska samma idé fungera i december.
Den 5 december öppnar KAI på Papirøen, mitt emot Nyhavn. Prislappen är 989 miljoner danska kronor, motsvarande omkring 1,5 miljarder svenska kronor med dagens växelkurs. Köpenhamns kommun står för 443 miljoner danska kronor och Nordea-fonden för 546 miljoner.
Här är världens lyckligaste städer för expats
Att byta land och bli expats handlar om mer än lägre skatt, bättre väder eller billigare bostäder. Minst lika viktigt är en fråga som är svårare att mäta:
En simhall som blivit internationell nyhet
Det kan möjligen låta extravagant att lägga nästan en miljard danska kronor på en offentlig simhall. Köpenhamn har dock inte byggt ännu en kommunal bassäng med lysrör, blå plastskåp och en automat som säljer kaffe.
KAI är ritat av den japanska världsarkitekten Kengo Kuma och hans byrå Kengo Kuma & Associates. Anläggningen omfattar 5 800 kvadratmeter, tio pooler och fem stora tegeltorn. Mellan tornen ligger en utomhusbassäng och mot hamnen finns en japansk onsen med varmt vatten under bar himmel.
Redan före premiären har satsningen fått stor internationell uppmärksamhet. Euronews beskriver KAI som Köpenhamns nya exklusiva ”water culture house”, medan brittiska Condé Nast Traveller lyfter fram både arkitekturen, hamnbadet och det förhållandevis låga entrépriset.
Det är svårt att tänka sig bättre turistmarknadsföring för en kommunal simhall.
Papirøen var redan en destination
Placeringen är knappast slumpmässig. Papirøen, egentligen Christiansholm, ligger mitt i Köpenhamns hamn och var länge ett slutet industriområde med lager för bland annat papper.
När Copenhagen Street Food öppnade här 2014 förändrades ön snabbt. Den tillfälliga matmarknaden blev en stor framgång och gjorde Papirøen till en destination för både köpenhamnare och turister. I dag utvecklas området vidare med bostäder, hotell, restauranger, kultur och promenadstråk längs vattnet.
Mat och bad är redan två av Köpenhamns starkaste turistkort. På Papirøen hamnar de på samma adress.
Köpenhamn vill bada även när det snöar
På bottenvåningen i KAI finns bland annat en 25-metersbassäng, undervisningsbassäng och tre barnpooler. En våning upp blir det betydligt mer spa än kommunal simskola.
Här finns varm terapipool, kallbad, utomhusbassäng, tre bastur, ångbad och onsen. Utomhuspoolerna kan användas året runt och värms bland annat med energi från tio borrhål som går 250 meter ned i marken. Anläggningen tar maximalt 380 gäster samtidigt.
”Köpenhamn behöver fler simmöjligheter”, säger överborgmästaren Sisse Marie Welling, som hoppas att KAI ska bli en ny mötesplats för både köpenhamnare och besökare.
SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören
SAS satsar på Köpenhamn som nytt nav medan Arlanda står stilla. Vd:n hyllar stadens charm och SAS strategi.
Från sommarstad till vinterbad
Köpenhamns hamnbad har under drygt två decennier förändrat relationen mellan staden och vattnet. Där hamnen tidigare var arbetsplats och transportled är den numera under sommaren en gigantisk badplats.
KAI tar den utvecklingen vidare in i vintern.
Här ska besökaren kunna simma utomhus när temperaturen närmar sig noll, värma sig i en japansk pool och sedan titta över mot Operan och Skuespilhuset. Entrépriserna ska dessutom följa Köpenhamns övriga kommunala simhallar.
När KAI öppnar den 5 december är entrén gratis under premiärdagen. Därefter håller badhuset öppet från klockan 06 till 21 alla dagar i veckan.
Köpenhamn har alltså investerat nästan en miljard danska kronor i en simhall. Om den internationella uppmärksamheten före premiären är någon vägledning kan staden snart ha fått en turistattraktion som fungerar även när uteserveringarna är tomma och hamnvattnet är iskallt.
Världens bästa stad sprider sitt system för att tygla massturismen
Köpenhamn har redan snott åt sig förstaplatsen som världens bästa och mest levnadsvärda stad och toppat listorna över lyckligaste invånare, renaste