Köpenhamn bygger en simhall för 1,5 miljarder - ska bli en ny turistmagnet

Papirøen var redan en destination

Placeringen är knappast slumpmässig. Papirøen, egentligen Christiansholm, ligger mitt i Köpenhamns hamn och var länge ett slutet industriområde med lager för bland annat papper.

När Copenhagen Street Food öppnade här 2014 förändrades ön snabbt. Den tillfälliga matmarknaden blev en stor framgång och gjorde Papirøen till en destination för både köpenhamnare och turister. I dag utvecklas området vidare med bostäder, hotell, restauranger, kultur och promenadstråk längs vattnet.

Mat och bad är redan två av Köpenhamns starkaste turistkort. På Papirøen hamnar de på samma adress.

Den japanska arkitektbyrån Kengo Kuma & Associates står bakom Köpenhamns nya badpalats. Foto: Rasmus Hjortshøj

Köpenhamn vill bada även när det snöar

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På bottenvåningen i KAI finns bland annat en 25-metersbassäng, undervisningsbassäng och tre barnpooler. En våning upp blir det betydligt mer spa än kommunal simskola.

Här finns varm terapipool, kallbad, utomhusbassäng, tre bastur, ångbad och onsen. Utomhuspoolerna kan användas året runt och värms bland annat med energi från tio borrhål som går 250 meter ned i marken. Anläggningen tar maximalt 380 gäster samtidigt.

”Köpenhamn behöver fler simmöjligheter”, säger överborgmästaren Sisse Marie Welling, som hoppas att KAI ska bli en ny mötesplats för både köpenhamnare och besökare.

KAI rymmer upp till 380 badgäster samtidigt och öppnar den 5 december. Foto: Rasmus Hjortshøj

Från sommarstad till vinterbad

Köpenhamns hamnbad har under drygt två decennier förändrat relationen mellan staden och vattnet. Där hamnen tidigare var arbetsplats och transportled är den numera under sommaren en gigantisk badplats.

KAI tar den utvecklingen vidare in i vintern.

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Här ska besökaren kunna simma utomhus när temperaturen närmar sig noll, värma sig i en japansk pool och sedan titta över mot Operan och Skuespilhuset. Entrépriserna ska dessutom följa Köpenhamns övriga kommunala simhallar.

När KAI öppnar den 5 december är entrén gratis under premiärdagen. Därefter håller badhuset öppet från klockan 06 till 21 alla dagar i veckan.

Köpenhamn har alltså investerat nästan en miljard danska kronor i en simhall. Om den internationella uppmärksamheten före premiären är någon vägledning kan staden snart ha fått en turistattraktion som fungerar även när uteserveringarna är tomma och hamnvattnet är iskallt.