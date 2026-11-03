Vi har googlat sönder semestern

AI får gärna göra grovjobbet

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En annan färsk undersökning visar samtidigt att resenärerna inte vill kasta ut tekniken ur semestern. De vill bara bestämma vad den ska göra.

Hotelltechbolaget Mews har frågat 3 250 resenärer i bland annat Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien och USA. Där säger 63 procent att de gärna använder AI för att bevaka hotellpriser och upptäcka när ett rum blir billigare. 56 procent vill använda AI för översättning i realtid.

Men när tekniken går från assistent till reseledare blir entusiasmen betydligt svalare. Bara 44 procent känner sig bekväma med att låta AI planera själva resrutten och 57 procent säger att de hellre behåller kontrollen över resan själva.

Det är en ganska begriplig arbetsfördelning. AI kan gärna kontrollera hotellpriset fem gånger om dagen. Museum, restaurang och kvällens bar vill vi fortfarande kunna hitta själva, eller åtminstone välja fel på egen hand.

68 procent har kommit till ett nytt resmål och ändå känt igen sig direkt. Foto: Canva

Sociala medier går över gränsen

Mews undersökning visar också att resenärerna gör skillnad på information de själva lämnat och data som tekniken hämtar från deras digitala liv.

61 procent accepterar att AI använder önskemål de själva lämnat och 56 procent är bekväma med att tidigare hotellvistelser används för framtida rekommendationer.

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Men bara 34 procent vill att hotell ska använda information från sociala medier för att skapa personliga erbjudanden.

Vi verkar alltså gärna vilja ha hjälp med bokningen, men är mindre förtjusta i tanken på att hotellet redan vet att vi gillar naturvin, motorcyklar och Mallorca innan vi hunnit lämna över passet i receptionen.

Guideboken kan göra comeback

Ett sätt att lämna lite åt slumpen är överraskande analogt. Köp en guidebok.

Lonely Planet, Rough Guides, Bradt och Fodor’s har inte plats att visa hundratals filmer från varje gata och restaurang. Du får tillräckligt mycket information för att hitta rätt, men slipper se destinationen från 47 kameravinklar före avresan.

Ett annat alternativ är ännu mer gammaldags. Fråga människor.

Receptionisten på hotellet, bartendern, servitören eller personalen på turistbyrån vet ofta saker som inte ligger högst i Googles sökresultat.

Gå åt fel håll

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Det enklaste knepet kostar ingenting. Promenera utan att hela tiden följa den blå punkten på telefonen.

Många av platserna vi minns från resor hittade vi eftersom vi råkade gå förbi dem. Ett kafé fullt av lokalbor, en bar på fel gata eller ett museum som aldrig hade överlevt algoritmens jakt på de tio viktigaste sevärdheterna.

Hint Apps Kirill Liakh sammanfattar problemet med att vi använder information för att minska osäkerheten innan upplevelsen ens har börjat. Resan blir enklare, men det första mötet med platsen blir mindre speciellt.