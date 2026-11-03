Vi reser till nya platser på semestern men har ofta sett hotellet, stranden, utsikten och restaurangens mest fotograferade rätt innan planet ens lämnat Arlanda. En ny undersökning visar att 68 procent har kommit till en destination för första gången och ändå känt igen sig. Sociala medier, Google och AI gör världen enklare att resa i, men betydligt svårare att bli överraskad av.
Vi har googlat sönder semestern
Du har redan varit där på Instagram
Att komma fram till en stad man aldrig tidigare besökt borde innebära några överraskningar. Men TikTok, Instagram, Google Maps och numera AI ser till att förarbetet kan bli nästan lika omfattande som själva resan.
Hint App har frågat 10 684 vuxna i Europa, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Latinamerika om deras resvanor. 68 procent uppger att de någon gång kommit till ett nytt resmål som redan känts bekant eftersom de sett så mycket av platsen på nätet.
Hela 74 procent säger att de gör så grundlig research att få verkliga överraskningar återstår när de kommer fram. 64 procent känner redan igen sevärdheter och utsiktsplatser från sociala medier.
Det moderna resandet börjar långt före incheckningen. Vi vet vilken väg taxin ska köra till hotellet, vilket bord som ger bäst utsikt och vilken tallrik som ska fotograferas när vi kommer till restaurangen.
Marco Polo hade förmodligen blivit en ganska dålig resebloggare med Google Maps.
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AI får gärna göra grovjobbet
En annan färsk undersökning visar samtidigt att resenärerna inte vill kasta ut tekniken ur semestern. De vill bara bestämma vad den ska göra.
Hotelltechbolaget Mews har frågat 3 250 resenärer i bland annat Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien och USA. Där säger 63 procent att de gärna använder AI för att bevaka hotellpriser och upptäcka när ett rum blir billigare. 56 procent vill använda AI för översättning i realtid.
Men när tekniken går från assistent till reseledare blir entusiasmen betydligt svalare. Bara 44 procent känner sig bekväma med att låta AI planera själva resrutten och 57 procent säger att de hellre behåller kontrollen över resan själva.
Det är en ganska begriplig arbetsfördelning. AI kan gärna kontrollera hotellpriset fem gånger om dagen. Museum, restaurang och kvällens bar vill vi fortfarande kunna hitta själva, eller åtminstone välja fel på egen hand.
Sociala medier går över gränsen
Mews undersökning visar också att resenärerna gör skillnad på information de själva lämnat och data som tekniken hämtar från deras digitala liv.
61 procent accepterar att AI använder önskemål de själva lämnat och 56 procent är bekväma med att tidigare hotellvistelser används för framtida rekommendationer.
Men bara 34 procent vill att hotell ska använda information från sociala medier för att skapa personliga erbjudanden.
Vi verkar alltså gärna vilja ha hjälp med bokningen, men är mindre förtjusta i tanken på att hotellet redan vet att vi gillar naturvin, motorcyklar och Mallorca innan vi hunnit lämna över passet i receptionen.
Guideboken kan göra comeback
Ett sätt att lämna lite åt slumpen är överraskande analogt. Köp en guidebok.
Lonely Planet, Rough Guides, Bradt och Fodor’s har inte plats att visa hundratals filmer från varje gata och restaurang. Du får tillräckligt mycket information för att hitta rätt, men slipper se destinationen från 47 kameravinklar före avresan.
Ett annat alternativ är ännu mer gammaldags. Fråga människor.
Receptionisten på hotellet, bartendern, servitören eller personalen på turistbyrån vet ofta saker som inte ligger högst i Googles sökresultat.
Gå åt fel håll
Det enklaste knepet kostar ingenting. Promenera utan att hela tiden följa den blå punkten på telefonen.
Många av platserna vi minns från resor hittade vi eftersom vi råkade gå förbi dem. Ett kafé fullt av lokalbor, en bar på fel gata eller ett museum som aldrig hade överlevt algoritmens jakt på de tio viktigaste sevärdheterna.
Hint Apps Kirill Liakh sammanfattar problemet med att vi använder information för att minska osäkerheten innan upplevelsen ens har börjat. Resan blir enklare, men det första mötet med platsen blir mindre speciellt.
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