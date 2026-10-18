Flygjätten beställer 250 nya plan – satsar långt in på 2030-talet

89 procent redan placerade

Den kanske viktigaste siffran finns inte i själva beställningen.

Vid slutet av tredje kvartalet var 89 procent av de flygplan som Avolon väntas få levererade under de kommande 24 månaderna redan placerade hos kunder.

Under kvartalet tecknade bolaget 84 leasingavtal, förlängningar och ändringar av befintliga avtal. Dessutom köpte Avolon tio flygplan och sålde 29. Ytterligare 112 flygplan hade avtalats för försäljning vid kvartalets slut.

Det visar hur stark efterfrågan är på moderna flygplan.

”Vi fortsätter att se en stark efterfrågan på flygplan med ny teknik”, säger Avolons vd Andy Cronin till Check-In.

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En viktig förklaring är bränsleekonomin. Nya generationer av Boeing 737 och Airbus A320 och A330 är byggda för lägre bränsleförbrukning än äldre modeller.

För flygbolagen är det centralt. Bränsle är en av verksamhetens största kostnader och skillnaden mellan en äldre och en modernare flygplansmodell kan få stora konsekvenser för lönsamheten.

Leasing har blivit en central del av flyget

För flygbolagen innebär leasing också att de slipper binda lika mycket kapital i egna flygplan.

Ett nytt passagerarflygplan är en investering som ska finansieras under många år. Genom att hyra kan ett flygbolag snabbare bygga ut flottan, byta flygplanstyp eller minska kapaciteten när marknaden förändras.

För leasingbolaget är kalkylen den omvända. Det gäller att köpa rätt flygplan, till rätt pris och med leveransdatum som flygbolagen är beredda att betala för.

Just leveranstider har blivit en allt viktigare fråga när både Airbus och Boeing arbetar med stora orderböcker.

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Avolons nya beställning ger därför bolaget tillgång till produktionsplatser långt fram i tiden.

Avolons order visar att bolaget räknar med fortsatt stark efterfrågan på nya och mer bränsleeffektiva flygplan.

Satsar på fortsatt tillväxt

Avolon hade vid slutet av september 1 092 ägda, förvaltade och beställda flygplan. Räknas den nya ordern in stiger siffran till 1 342. Bolaget samarbetar med 138 flygbolag i 62 länder.

Beställningen blir därmed också ett mått på hur en av flygbranschens största finansiärer ser på framtiden.

Avolon räknar med att flygbolagen både behöver ersätta äldre flygplan och utöka sina flottor under nästa årtionde.

250 nya flygplan är en ganska dyr metod för att uttrycka framtidstro.

Fakta: Avolon

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Avolon är ett globalt flygfinansierings- och leasingbolag med huvudkontor i Dublin.

Bolaget köper flygplan från tillverkare som Airbus, Boeing och Embraer och hyr ut dem till flygbolag.

Avolon arbetar med 138 flygbolag i 62 länder.

Flottan uppgick den 30 september 2026 till 1 092 ägda, förvaltade och beställda flygplan.

Bland modellerna finns Airbus A320, A330 och A350, Boeing 737 och 787 samt Embraer E195-E2.

Bolagets kunder finns på samtliga stora flygmarknader och omfattar både traditionella nätverksbolag och lågprisbolag.

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