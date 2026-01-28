Världsturnén var länge musikindustrins heliga ko. Lastbilar, flyg, hotell och jetlag som livsstil. Nu händer något annat. De största artisterna har börjat stanna hemma. Eller åtminstone på samma adress. Residens är inte längre ett Las Vegas-fenomen utan ett globalt affärsupplägg. Färre resdagar, fler spelningar och betydligt bättre ekonomi.
Från världsturné till fast adress – musikindustrins stora kursändring
När Harry Styles nyligen presenterade sin turné ”Together, together” var det egentligen ingen turné alls. I stället för att resa från stad till stad etablerar han residens i sju städer och spelar många kvällar på samma arena. Mest extremt i New York, där han i praktiken flyttar in på Madison Square Garden under hösten.
Las Vegas som mall
Residenskulturen har sitt moderna epicentrum i Las Vegas. Där lade Elvis Presley grunden redan på 1970-talet med över 800 konserter i samma stad. I modern tid har arenan Sphere blivit symbolen för nästa steg. U2 och Eagles har båda valt att spela 40–50 kvällar i stället för att turnera världen runt.
”När Sphere öppnade 2023 förändrades kalkylen. Plötsligt kunde man bygga en produktion en gång och använda den fullt ut”, säger Thomas Johansson, styrelseordförande för Live Nation Nordic.
Adele satte siffrorna
Det verkliga genombrottet i Europa kom sommaren 2024 när Adele gav tio slutsålda konserter i München. För henne byggdes en helt egen arena, enbart för denna serie. Totalt såldes drygt 730 000 biljetter – en nivå som normalt kräver månader av turnerande.
Exakta siffror för vad Adele själv tjänade är inte offentliga, men flera internationella branschbedömningar pekar på att biljettintäkterna låg långt över 200 miljoner dollar. Uppgifter i internationell press talar samtidigt om att hennes personliga netto kan ha landat runt 50 miljoner dollar. För München som stad uppskattas konserterna ha genererat mellan 500 och 540 miljoner euro i hotellnätter, restaurangbesök, transporter och shopping.
Detta är siffror som annars förknippas med stora idrottsmästerskap. Här kom de från tio popkonserter.
Mindre slit, större marginaler
Affärslogiken är brutal i sin enkelhet. Att bygga scen, ljud och ljus en gång i stället för 15 eller 30 gånger sparar enorma summor. Transporter minskar. Personalens arbetstider blir rimligare. Risken i produktionen sjunker. Samtidigt kan biljettpriserna hållas höga eftersom varje spelning blir ett event.
Residens gör också konserten till ett resmål. Publiken reser till artisten, inte tvärtom. Det är därför städerna slåss om datumen.
Sverige riskerar att hamna utanför
Samtidigt växer kraven på arenor. Produktionen anpassas allt oftare för 20 000 platser eller mer.
”Vill vi att världsstjärnorna ska komma hit måste vi bygga större och modernare arenor”, säger Thomas Johansson ordförande på Live Nation till DN.
Musikindustrins stora kursändring handlar alltså inte om nostalgi eller bekvämlighet. Den handlar om pengar, hållbarhet och kontroll. Turnébussen är inte borta. Men den har fått konkurrens av något som är betydligt mer lönsamt: en fast adress.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
