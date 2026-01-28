Från världsturné till fast adress – musikindustrins stora kursändring

Adele satte siffrorna

Det verkliga genombrottet i Europa kom sommaren 2024 när Adele gav tio slutsålda konserter i München. För henne byggdes en helt egen arena, enbart för denna serie. Totalt såldes drygt 730 000 biljetter – en nivå som normalt kräver månader av turnerande.

Exakta siffror för vad Adele själv tjänade är inte offentliga, men flera internationella branschbedömningar pekar på att biljettintäkterna låg långt över 200 miljoner dollar. Uppgifter i internationell press talar samtidigt om att hennes personliga netto kan ha landat runt 50 miljoner dollar. För München som stad uppskattas konserterna ha genererat mellan 500 och 540 miljoner euro i hotellnätter, restaurangbesök, transporter och shopping.

Detta är siffror som annars förknippas med stora idrottsmästerskap. Här kom de från tio popkonserter.

Mindre slit, större marginaler

Affärslogiken är brutal i sin enkelhet. Att bygga scen, ljud och ljus en gång i stället för 15 eller 30 gånger sparar enorma summor. Transporter minskar. Personalens arbetstider blir rimligare. Risken i produktionen sjunker. Samtidigt kan biljettpriserna hållas höga eftersom varje spelning blir ett event.

Residens gör också konserten till ett resmål. Publiken reser till artisten, inte tvärtom. Det är därför städerna slåss om datumen.

Sverige riskerar att hamna utanför

Samtidigt växer kraven på arenor. Produktionen anpassas allt oftare för 20 000 platser eller mer.

”Vill vi att världsstjärnorna ska komma hit måste vi bygga större och modernare arenor”, säger Thomas Johansson ordförande på Live Nation till DN.

Musikindustrins stora kursändring handlar alltså inte om nostalgi eller bekvämlighet. Den handlar om pengar, hållbarhet och kontroll. Turnébussen är inte borta. Men den har fått konkurrens av något som är betydligt mer lönsamt: en fast adress.