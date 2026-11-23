Grammybelönade Johan ”Shellback” Schuster investerar i svenska MILAB, som har startat om efter konkursen 2025. Bakom nystarten står Epidemic Sound-medgrundaren David Stenmarck och tidigare Spotifychefen Andreas Liffgarden. Hur stor investeringen är har inte offentliggjorts.
Skrev hits åt Taylor Swift – investerar i svensk mikrofonklassiker
Den svenska musikproducenten Johan ”Shellback” Schuster är den första investeraren i en ny finansieringsrunda i mikrofontillverkaren MILAB.
Varken investeringens storlek eller Shellbacks ägarandel har redovisats. Enligt bolaget är rundan fortfarande öppen för utvalda strategiska investerare.
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Pengarna ska gå till forskning och utveckling, större produktion av mikrofoner, hörlurar och studiomonitorer, och till att nå en ny generation musikskapare. Mer information om kommande produkter utlovas till 2027.
Har använt mikrofonerna i åratal
Shellback kommer från Karlshamn och är en av Sveriges mest framgångsrika låtskrivare och producenter, med fyra Grammisar i bagaget. Tillsammans med Max Martin har han skrivit och producerat hits åt bland andra Taylor Swift, Pink och Maroon 5.
I somras sålde duon förlagsandelen av sin låtkatalog från kollektivet Wolf Cousins till det amerikanska investeringsbolaget HarbourView Equity Partners. Priset hölls hemligt men uppges enligt Dagens PS ha varit minst en miljard kronor.
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Enligt ett pressmeddelande har Shellback använt MILAB:s mikrofoner i flera år och ser en möjlighet att bygga vidare på varumärket och nå en bredare marknad.
”Jag är i grunden trummis och låtskrivare/producent,” säger han i en kommentar
Han berättar också att han med åren har blivit något av en utrustningsnörd, och att han inte visste att MILAB var ett svenskt bolag trots att han hade använt mikrofonerna länge.
Gick i konkurs i augusti 2025
MILAB Microphones AB begärdes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 11 augusti 2025. Bolaget tillverkade då sina mikrofoner för hand i Åstorp i Skåne.
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Dåvarande marknadschefen Mattias Strömberg sa till branschsajten Studio att bolaget länge hade dragits med höga tillverkningskostnader och svaga marginaler.
”Koncernen har gjort stora investeringar de senaste åren”, men intäkterna har dröjt, sa han.
I mars i år meddelade MILAB att produktionen hade kommit igång igen. Den leds av Hans Svensson, som har byggt MILAB-mikrofoner i omkring 40 år, rapporterade Sound On Sound. De första mikrofonerna som tillverkades var de ur flaggskeppsserien VIP.
Tunga namn från musikteknikbranschen
Bakom nystarten står David Stenmarck, som i dag äger MILAB. Han är en av fem grundare till ljudbiblioteksbolaget Epidemic Sound, som 2021 värderades till 1,4 miljarder dollar.
Epidemic Sound har länge setts som en börskandidat. Tidigare i år lämnade medgrundaren Oscar Höglund vd-posten med omedelbar verkan, rapporterade Breakit.
Ordförande i MILAB är Andreas Liffgarden, som tidigare var chef på Spotify och har varit med och grundat Soundtrack Technologies.
”MILAB har nästan ett sekel av kompromisslös svensk ingenjörskonst bakom sig”, säger David Stenmarck i en kommentar.
Rektangulär kapsel blev signatur
Bolagets rötter går tillbaka till Pearl, som grundades av Rune Rosander. Han utvecklade den rektangulära mikrofonkapsel som blev märkets kännetecken. Varumärket MILAB lanserades 1978. Efter en tid som två separata bolag köpte MILAB Pearl 2017, och de två återförenades.
Enligt bolaget har mikrofonerna använts av bland andra Michael Jackson, Drake, Céline Dion, Phil Collins och Ray Charles. I dag tillverkas och testas varje mikrofon för hand i Höganäs.