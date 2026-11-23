Den svenska musikproducenten Johan ”Shellback” Schuster är den första investeraren i en ny finansieringsrunda i mikrofontillverkaren MILAB.

Varken investeringens storlek eller Shellbacks ägarandel har redovisats. Enligt bolaget är rundan fortfarande öppen för utvalda strategiska investerare.

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Pengarna ska gå till forskning och utveckling, större produktion av mikrofoner, hörlurar och studiomonitorer, och till att nå en ny generation musikskapare. Mer information om kommande produkter utlovas till 2027.

Har använt mikrofonerna i åratal

Shellback kommer från Karlshamn och är en av Sveriges mest framgångsrika låtskrivare och producenter, med fyra Grammisar i bagaget. Tillsammans med Max Martin har han skrivit och producerat hits åt bland andra Taylor Swift, Pink och Maroon 5.

I somras sålde duon förlagsandelen av sin låtkatalog från kollektivet Wolf Cousins till det amerikanska investeringsbolaget HarbourView Equity Partners. Priset hölls hemligt men uppges enligt Dagens PS ha varit minst en miljard kronor.

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Enligt ett pressmeddelande har Shellback använt MILAB:s mikrofoner i flera år och ser en möjlighet att bygga vidare på varumärket och nå en bredare marknad.

”Jag är i grunden trummis och låtskrivare/producent,” säger han i en kommentar

Han berättar också att han med åren har blivit något av en utrustningsnörd, och att han inte visste att MILAB var ett svenskt bolag trots att han hade använt mikrofonerna länge.