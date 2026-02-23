Det låter som en teknisk detalj. Ett kommunikationssystem mellan flygledare och pilot. Lite digital uppgradering i ytterkanten av Europas luftrum. Några servrar. I själva verket handlar det om ett av Europas mest segdragna prestigeprojekt.
Det statliga nordiska flygplatsbolaget hotas av böter – Europas luftrum spökar i kulisserna
Norska statliga Avinor riskerar böter rapporterar Dagens Næringsliv efter nya varningar om förseningar i sitt miljardprojekt för att digitalisera flygtrafikledningen. Luftfartstilsynet talar om ”betydande osäkerhet” kring tidsplanen och öppnar för löpande vite om bolaget inte levererar enligt korrigerad plan .
Det är inte första gången.
2023 förlorade Norge ett mål i EFTA-domstolen efter att ha missat tidigare tidsfrister. Domstolen slog fast att landet brutit mot sina åtaganden inom det europeiska flygsamarbetet.
Single European Sky – drömmen om ordning i kaoset
Det hela bottnar i EU:s projekt ”Single European Sky” (SES). Syftet är att samordna Europas splittrade luftrum, minska förseningar, öka kapaciteten och pressa kostnader.
Europa har över 30 nationella flygtrafiksystem. USA har i praktiken ett. Resultatet är mer byråkrati, fler flaskhalsar och onödiga omvägar i luften.
En central del av SES är obligatorisk digital datalänk mellan flygplan och flygtrafikledning – så kallad Controller–Pilot Data Link Communications, CPDLC. Tanken är enkel: mindre radioprat, mer datatrafik. Färre missförstånd, bättre flöde.
EU antog bindande regler redan 2009. Deadline för implementering var 2018.
Norge missade. Och fälldes.
Det pikanta är att Norge står utanför EU men är bundet via EES-avtalet. Därför kunde Eftas övervakningsorgan dra staten inför EFTA-domstolen. Det gjorde man – och vann.
Vad händer i Sverige?
Sverige omfattas fullt ut av Single European Sky eftersom vi är EU-medlem.
Det är inte Swedavia som ansvarar för detta, utan LFV – Luftfartsverket – som driver flygtrafikledning i Sverige.
LFV har infört datalänk i det övre luftrummet, bland annat genom det nordiska samarbetet NUAC tillsammans med danska Naviair. Sverige har inte varit föremål för något överträdelseärende i frågan.
Det betyder inte att allt är friktionsfritt. Single European Sky har i över ett decennium varit politiskt låst av nationella intressen, militära restriktioner och fackliga konflikter runt om i Europa. Reformen går långsammare än Bryssel hade tänkt sig.
Men Sverige har – till skillnad från Norge – inte hamnat i domstol.
Mer än teknik
Avinors problem är därför både lokala och europeiska.
Lokalt handlar det om integration mellan ett system från 1990-talet och en ny digital plattform. Det låter trivialt tills man inser att det rör flygsäkerhet, regulatorisk efterlevnad och internationella åtaganden.
Europeiskt handlar det om trovärdighet.
Single European Sky har varit visionen om ett effektivt, modernt, klimatoptimerat luftrum. Varje försening är en påminnelse om att Europa är bättre på att skriva regler än att genomföra dem.
När ett statligt bolag först missar en deadline, sedan förlorar i domstol och nu riskerar dagböter, är det inte bara ett IT-projekt som haltar. Det är styrning.
Och i luften finns ingen pausknapp.
