Det statliga nordiska flygplatsbolaget hotas av böter – Europas luftrum spökar i kulisserna

Norska statliga Avinor riskerar böter rapporterar Dagens Næringsliv efter nya varningar om förseningar i sitt miljardprojekt för att digitalisera flygtrafikledningen. Luftfartstilsynet talar om ”betydande osäkerhet” kring tidsplanen och öppnar för löpande vite om bolaget inte levererar enligt korrigerad plan .

Det är inte första gången.

2023 förlorade Norge ett mål i EFTA-domstolen efter att ha missat tidigare tidsfrister. Domstolen slog fast att landet brutit mot sina åtaganden inom det europeiska flygsamarbetet.

Avinors digitala miljardprojekt för flygtrafikledning riskerar nya förseningar. (Foto: NTB)

Single European Sky – drömmen om ordning i kaoset

Det hela bottnar i EU:s projekt ”Single European Sky” (SES). Syftet är att samordna Europas splittrade luftrum, minska förseningar, öka kapaciteten och pressa kostnader.

Europa har över 30 nationella flygtrafiksystem. USA har i praktiken ett. Resultatet är mer byråkrati, fler flaskhalsar och onödiga omvägar i luften.

En central del av SES är obligatorisk digital datalänk mellan flygplan och flygtrafikledning – så kallad Controller–Pilot Data Link Communications, CPDLC. Tanken är enkel: mindre radioprat, mer datatrafik. Färre missförstånd, bättre flöde.

EU antog bindande regler redan 2009. Deadline för implementering var 2018.

Norge missade. Och fälldes.

Det pikanta är att Norge står utanför EU men är bundet via EES-avtalet. Därför kunde Eftas övervakningsorgan dra staten inför EFTA-domstolen. Det gjorde man – och vann.

