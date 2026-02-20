Flyg billigare 2026 – men boka inte som du gjorde 2019

Juni är nya lågprismånaden

Juni har blivit billigaste månaden att flyga. I snitt sextioåtta procent billigare än december. Det är en dramatisk skillnad.

Januari är minst hektisk. Augusti mest intensiv. För svenskar med fasta semesterveckor kräver det disciplin att gå mot strömmen. Men det är där besparingarna finns.

Nya direktlinjer från svenska flygplatser pressar priserna under introduktionsfasen. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT

Boka närmare – men inte vårdslöst

För inrikesresor är 31–45 dagar före avresa mest prisvärt. Internationellt är 15–30 dagar före avresa bäst. Att boka ett halvår innan är inte längre självklart billigast.

Söndag är billigaste bokningsdagen.

Men här kommer tillägget som många missar: kapacitet styr pris mer än kalendern. Nya direktlinjer från Arlanda och Landvetter pressar priser första månaderna. När en rutt är ny vill bolagen fylla planen. Där finns ofta de verkliga fynden.

Den som följer kapacitet och nya rutter snarare än gamla tumregler kan spara stora pengar 2026. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Kabinreglerna kan äta upp besparingen

En annan faktor 2026 är bagage. Flera europeiska bolag har skärpt reglerna för kabinväskor och infört avgifter för det som tidigare ingick. Ett “billigt” flyg kan snabbt bli dyrt om du tvingas betala för handbagage i sista steget.

Räkna alltid totalpris. Biljett plus säte plus bagage. Det är där skillnaden uppstår.

Billiga rutter – men följ kapaciteten

Skyscanner pekar på prisfall till Fez, Tromsø och Rovaniemi. Men sådana listor är färskvara. När efterfrågan stiger försvinner rabatten.

Följ hellre flygbolagens pressmeddelanden än topplistor. Nya rutter betyder kampanjpriser. Det är där marknaden är mest generös.

Svenskt flyg är tillbaka

Svedavias siffror visar uppgång på nästan alla flygplatser. Landvetter upp tre procent. Inrikes där upp sjutton procent. Kiruna slår rekord, tjugoen procent över 2019 års nivåer.

Det är inte längre en återhämtning. Det är en ny normal.

Och i en normal marknad vinner inte den som bokar först. Den vinner som förstår flödet.

Skillnaden kan vara sextioåtta procent.