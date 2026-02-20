Det finns två sorters människor. De som bokar sitt flyg sex månader i förväg och känner sig strategiska. Och de som bokar i taxin till Arlanda. Båda betalar ofta mer än de behöver.
Flyg billigare 2026 – men boka inte som du gjorde 2019
2026 är spelplanen förändrad.
Expedias analys av miljontals bokningar visar att gamla tumregler faller, vilket Perfect Weekend skrivit om tidigare här. Billigaste månaden är inte längre senhöst. Billigaste dagen är inte självklart tisdag. Och att boka “så tidigt som möjligt” är inte längre ett universellt råd.
Samtidigt är svenskt flyg tillbaka vilket Dagens PS skrivit om här. Arlanda nådde 90 procent av 2019 års nivåer redan i januari. 1,6 miljoner resenärer, enligt statliga Swedavia. Inrikes upp tolv procent. Det betyder fler alternativ – men också att populära avgångar fylls snabbt.
Fredag är nya fynddagen
Fredag är nu billigaste dagen att flyga. I snitt arton procent billigare än lördag. Affärsresenärer reser tidigare i veckan, vilket lämnar tomma säten inför helgen.
Business class är mest prisvärd på torsdag, upp till sjutton procent billigare än söndag.
Vill du slippa köer är tisdag lugnast. Fredag är mest belastad. Det märks i säkerhetskontrollen.
Juni är nya lågprismånaden
Juni har blivit billigaste månaden att flyga. I snitt sextioåtta procent billigare än december. Det är en dramatisk skillnad.
Januari är minst hektisk. Augusti mest intensiv. För svenskar med fasta semesterveckor kräver det disciplin att gå mot strömmen. Men det är där besparingarna finns.
Boka närmare – men inte vårdslöst
För inrikesresor är 31–45 dagar före avresa mest prisvärt. Internationellt är 15–30 dagar före avresa bäst. Att boka ett halvår innan är inte längre självklart billigast.
Söndag är billigaste bokningsdagen.
Men här kommer tillägget som många missar: kapacitet styr pris mer än kalendern. Nya direktlinjer från Arlanda och Landvetter pressar priser första månaderna. När en rutt är ny vill bolagen fylla planen. Där finns ofta de verkliga fynden.
Kabinreglerna kan äta upp besparingen
En annan faktor 2026 är bagage. Flera europeiska bolag har skärpt reglerna för kabinväskor och infört avgifter för det som tidigare ingick. Ett “billigt” flyg kan snabbt bli dyrt om du tvingas betala för handbagage i sista steget.
Räkna alltid totalpris. Biljett plus säte plus bagage. Det är där skillnaden uppstår.
Billiga rutter – men följ kapaciteten
Skyscanner pekar på prisfall till Fez, Tromsø och Rovaniemi. Men sådana listor är färskvara. När efterfrågan stiger försvinner rabatten.
Följ hellre flygbolagens pressmeddelanden än topplistor. Nya rutter betyder kampanjpriser. Det är där marknaden är mest generös.
Svenskt flyg är tillbaka
Svedavias siffror visar uppgång på nästan alla flygplatser. Landvetter upp tre procent. Inrikes där upp sjutton procent. Kiruna slår rekord, tjugoen procent över 2019 års nivåer.
Det är inte längre en återhämtning. Det är en ny normal.
Och i en normal marknad vinner inte den som bokar först. Den vinner som förstår flödet.
Skillnaden kan vara sextioåtta procent.
Nu slår turistmålen tillbaka – murar, AI och tredubbla avgifter
