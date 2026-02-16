Övergivna flygplatsen tappar ännu en livlina

För resenärerna i Stockholmsregionen är det logiskt. För Skavsta är det ännu en strukturell förlust.

Avståndet som aldrig försvann

Stockholm Skavsta Airport är den övergivna flygplatsen som vi glömde, vilket Dagens PS skrivit om tidigare. Eller åtminstone Ryanair, som för några år sedan flyttade sin trafik till Stockholm Arlanda Airport. Kvar stod Sveriges enda privatägda flygplats Skavsta med sitt största problem intakt: avståndet. Flygplatsen ligger längre från Stockholm än Arlanda och saknar den infrastruktur som krävs för att attrahera affärsresenärer och transfertrafik.

Under lågprisflygets expansiva år spelade det mindre roll. Låga avgifter och billiga biljetter vägde upp restiden. I dag prioriterar flygbolagen volym, tillgänglighet och hög fyllnadsgrad. Då väger Arlanda tyngre.

Wizz Airs flytt är därför inte dramatisk i sig, men den bekräftar en tydlig trend: trafiken centraliseras på statliga Arlanda.

Charter som nisch

Samtidigt finns en motrörelse. Ving återupptar efter femton års frånvaro chartertrafik från Skavsta till Gran Canaria vintern 2026/27, med Norwegian som operatör. Det är ingen offensiv satsning, utan en kalkylerad nisch.

Charterresenärer värderar förutsägbarhet och enkelhet. Skavsta erbjuder korta avstånd, få köer och effektiv hantering. Det kompenserar delvis för det geografiska läget.

För långt bort för vissa, precis lagom för andra. (Foto: TT)

Framtiden avgörs på räls

På längre sikt avgörs flygplatsens framtid av infrastrukturen. Om Ostlänken enligt plan får ett stopp vid Skavsta 2034 kan spelplanen förändras. Först då minskar avståndets nackdel.

Fram till dess är Skavsta en regional flygplats i strukturell motvind, där varje ny linje är en seger – och varje förlorad en påminnelse om marknadens realiteter.