Detta flygbolag är i botten när Europa sätter betyg

Air Europa sist – och det är ingen tillfällighet

I den aktuella rankingen från AirAdvisor, som bygger på miljontals flygningar och hundratusentals kundomdömen, hamnar Air Europa allra sist. Ett sammanvägt betyg på 5,33 av tio säger det mesta. Kundrykte, punktlighet och upplevd prisvärdhet drar ner helheten. Resenärerna tycker helt enkelt inte att det de får motsvarar det de betalar för.

Det är värt att notera att detta inte handlar om enstaka dåliga dagar. Mönstret är tydligt. Förseningar, svårigheter vid störningar och bristfällig kommunikation återkommer i omdömena.

Barnfamiljer på resa – den grupp som drabbas hårdast av störningar.

Lågpris som inte känns billigt

Air Europa är inte ensamt. Även Vueling och Volotea placerar sig bland de sämsta i Europa. Det intressanta är att lågprisargumentet inte längre biter. Resenärer accepterar mindre benutrymme, men inte oreda. När flygen inte går i tid och informationen uteblir spelar biljettpriset plötsligt mindre roll.

Familjetjänster och punktlighet pekas ut som särskilt svaga områden för de spanska bolagen. Inget man vill höra när man står med barnvagn i avgångshallen.

Även fullservicebolag får bakläxa

Rankingen visar också att problemet inte är begränsat till lågprisbolag. Både Air France och SAS finns med på listan över de sämre, främst på grund av höga priser i kombination med ojämn service och svaga mervärden. Lounger och bonusprogram räcker inte när helheten skaver.

Slutsatsen är enkel. I dagens Europa är flygsäkerheten hög. Det är hur bolagen hanterar problemen som avgör om resenären bokar igen. Och där har flera spanska flygbolag en del att jobba med.

