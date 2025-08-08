Donald Trumps 50-procentstullar mot Indien blev startskottet för ett historiskt experiment: att använda handelsvapen där traditionella sanktioner misslyckats. Men när Vladimir Putin säger ja till toppmöte riskerar strategin att explodera i ansiktet på USA:s president.
Kan Trumps tullar tvinga Putin till fred?
Historien har sällan sett en amerikansk president använda handelstullar som ett utrikespolitiskt vapen i en pågående konflikt.
Men när Donald Trump på onsdagen införde 50-procentstullar mot Indien för landets köp av rysk olja, signalerade han en radikal förskjutning i hur Washington tänker pressa Moskva.
Missa inte: Ryska byggbolag tjänar storkovan på förödelsen. Realtid
Inte nog med det. Nu hotar USA:s president med liknande tullar mot Kina – världens största importör av rysk olja – om Rysslands president Vladimir Putin inte går med på vapenvila.
”Förhandlingskarusell”
Orsaken är Trumps växande frustration efter att tre månader av förhandlingsrundor inte fört Ryssland och Ukraina närmare fred, skriver BBC.
Men det är Putin som verkar leda taktpitten, åtminstone om man ska tro Kremlvänliga bloggaren Yuri Podolyaka.
”Vladimir Putin har lyckats snurra Trump i en ’förhandlingskarusell'”, skriver han till sina tre miljoner prenumeranter enligt Reuters.
Här sker mötet
Taktiken verkar fungera. På onsdagen träffade Trumps sändebud Steve Witkoff Rysslands president, skriver Financial Times.
Efter mötet bekräftade Kreml att de två presidenterna kommer att mötas ”inom de närmaste dagarna”.
Platsen blir troligen Förenade Arabemiraten, skriver Reuters.
Ryska aktier steg 5 procent på nyheten om det planerade mötet – den högsta nivån på två månader.
”Nästan noll chans”
Trumps tullstrategi bygger på en enkel logik: om han kan strypa Rysslands oljeinkomster genom att straffa köparna med sekundära tullar – det vill säga handelshinder mot länder som handlar med det sanktionerade landet – kommer Putin tvingas till förhandlingsbordet.
Indien importerar 1,7 miljoner fat rysk olja per dag, ungefär 2 procent av världens totala leveranser.
Läs även: Nato: Nu ska Sverige skydda Finland från Ryssland. News55
Men experterna är skeptiska.
”Det finns ’nästan noll chans’ att Putin kommer gå med på vapenvila på grund av Trumps hot om tullar och sanktioner”, säger Eugene Rumer, tidigare amerikansk underrättelseanalytiker för Ryssland, enligt Reuters.
Brett Bruen, tidigare utrikespolitisk rådgivare till Barack Obama och nu chef för konsultföretaget Global Situation Room, varnar för att Putin hittat sätt att kringgå sanktioner och andra ekonomiska straff tidigare.
Oljepriserna undergräver Trumps strategi
Strategin bär betydande risker för Trump själv. JP Morgan-analytiker har enligt Reuters sagt att det är ”omöjligt” att sanktionera rysk olja utan att utlösa prisstegringar.
Skulle Indien sluta köpa rysk olja skulle världspriserna hoppa från nuvarande 66 dollar per fat till 80 dollar – eller högre.
”Energichocker är aldrig välkomna, särskilt inte mitt i en svagare bostadsmarknad och svag jobbtillväxt”, säger Cullen Hendrix, senior fellow vid Peterson Institute for International Economics, enligt Reuters.
Oljepriserna föll på onsdagen till sin lägsta slutkurs på över två månader när handlare började ”prissätta bort sanktionsrisker” inför det möjliga Trump-Putin-mötet.
”Det verkar som att en del av denna riskpremie på ryska oljehot avtar med Trump-Putin-mötet på gång”, säger Darrell Fletcher, vd för råvaror på Bannockburn Capital Markets, enligt Yahoo Finance.
Rysslands ultimatum
Även om Trump lyckas få till stånd ett möte, kvarstår det grundläggande problemet: gapet mellan Moskvas och Kievs positioner är enormt.
I en promemoria presenterad för ukrainarna i juni skissade Ryssland fram sina ”maximalistiska krav” för en ”slutgiltig lösning” av konflikten, rapporterar BBC.
Missa inte: Drönare förändrar kriget och förlänger fronten. Dagens PS
Dessa inkluderar erkännande av rysk suveränitet över de fem ukrainska regionerna Krim, Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson, samt att Ukraina ska gå med på demilitarisering, neutralitet och nya val.
”Den ryska sidan kan rama in detta på ett dussin olika sätt och skapa intrycket att Moskva är öppen för eftergifter och seriösa förhandlingar. ”Men kärnpositionen förblir oförändrad: Ryssland vill att Kiev kapitulerar”, menar ryska politiska analytikern Tatiana Stanovaya, enligt BBC.
Så reagerar världsekonomin
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttryckt oro för att utesluten i direkta förhandlingar mellan Washington och Moskva.
”Kriget pågår i Europa och Ukraina är en integrerad del av Europa – vi förhandlar redan om EU-medlemskap. Därför måste Europa vara delaktigt i relevanta processer”, säger han enligt Politico.
Trump har dock dragit tillbaka sitt tidigare krav att Putin måste träffa Zelenskyj för att få ett möte med den amerikanske presidenten.
”Nej, det behöver han inte”, säger han enligt Sky News.
Missa inte: ”Gissar om framtiden” – hjälper Ukraina i kriget. Realtid
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
