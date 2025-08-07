Nya tullar och sanktioner ska få länder som Indien och Kina att avstå från rysk olja. Men det kan komma till ett högt pris för amerikanska konsumenter.
Trump vill stoppa rysk export av olja – kan höja priset
Mest läst i kategorin
Amerikanska bilar ratas: "För smala vägar"
Kan Donald Trump få omvärlden att köpa fler amerikanska bilar? Tveksamt, menar experter, och pekar på att de ofta är för stora. Donald Trump klagar ofta på att resten av världen väljer bort amerikanska bilar. I Europa och Japan dominerar andra bilmärken istället för de amerikanska åken som Chrevrolet och Cadillac. Missa inte: EU:s hämndtullar …
Äntligen: Priset på olivolja sjunker – efter jätteskörd
Att köpa olivolja har blivit en kostsam investering på grund av kraftiga prishöjningar. Men nu siktas en ljusning. I två år har olivoljebranschen behövt möta extrema utmaningar. Dåliga skördar har lett till kraftiga prishöjningar i butiken. Men nu kan ökenvandringen på väg att ta slut. Missa inte: Livsmedelssektorn varnas – upp till dubbla matpriser. Realtid …
Inflationen biter sig fast – Riksbankens svåra vägval
Förra inflationssiffran var en kalldusch för Riksbanken. Enligt ekonomer kan man få förbereda sig på ytterligare ett bakslag. På torsdag publiceras den svenska inflationssiffran för juli – och vi lever i en tid när dessa besked följs noggrant av många. Sverige vill gärna ta sig ur sin lågkonjunktur, men en alltför hög inflation kan sätta …
Kina dumpar överskottet på Europa: "Dopad industri"
Kinesiska varor håller redan lägre priser än vad man många europeiska konkurrenter kan matcha. Nu lär situationen bli ännu värre. USA har i allt större utsträckning stängt dörren för kinesiska varor. Det får Kina att skifta exportstrategi – och rikta sig mot Europa. Missa inte: Kinas priskrig krossar framtidstron. Realtid Europeiska förväntas nu översvämmas av …
Efter tullfiaskot – desperata Schweiz flyger till Trump
Schweiz desperata krismission till Washington sker utan formell inbjudan från Vita huset. När landets president Karin Keller-Sutter och finansministern landar i USA hänger landets ekonomiska framtid på vad som händer före torsdagens deadline. På tisdagen lämnade regeringsplanet Schweiz på tisdagen – utan direkt inbjudan från Donald Trump, rapporterar schweiziska public service-bolaget SRF. En minst sagt …
När Ryssland invaderade Ukraina 2022 svarade västvärlden med hårda sanktioner för att stoppa oljeexporten.
Då klev istället andra länder, däribland Indien och Kina, in och köpte upp oljan till reapris.
Missa inte: Rysk olja fortsätter flöda – trots EU:s löften. Realtid
Det vill USA:s president Donald Trump nu stoppa med tuffare krav – men experter varnar för att det kan slå mot landets egen ekonomi, skriver CNN.
Kan bli prishöjningar
Kina och Indien har sedan sanktionerna infördes 2022 kraftigt ökat sina inköp av rysk olja.
I dag står rysk olja för över en tredjedel av Indiens import och nästan 14 procent av Kinas. Det gör dem till centrala aktörer i Rysslands oljeexport – och därmed måltavlor för USA:s nya tullhot.
Sådana tullar på dessa länder, som tillsammans stod för över 500 miljarder dollar i export till USA i fjol, väntas leda till ökade kostnader för både konsumenter och företag.
Eftersom Kina är en stor leverantör av elektronik och konsumentvaror kan det bli prishöjningar på allt från mobiltelefoner till hemelektronik.
Missa inte: Putins pengaproblem förvärras – ekonomin utmanas från flera håll. Realtid
Senaste nytt
Pressar marginalerna
Samtidigt importerar amerikanska företag råvaror och komponenter från Indien, vilket kan pressa deras marginaler.
Effekten skulle bli ökande inflationstryck i USA, något som både hushåll och företag lär märka av snabbt, menar experter.
”Straffet för de länder som fortsätter att importera stora mängder rysk energi skulle också skada USA:s ekonomi på ett väsentligt sätt”, säger Clayton Seigle, senior fellow i energi och geopolitik vid Center for Strategic and International Studies, till CNN.
Olja: Indien hamnar i kläm mellan USA och Ryssland
Indien är världens tredje största konsument av olja efter USA och Kina.
Har backat tidigare
Det är dessutom osäkert om tullarna kommer att ha avsedd effekt. Bedömare anser att höga tullsatser kan få motsatt verkan, särskilt om de inte hålls över tid.
Det finns redan exempel på att Trump tidigare tvingats backa från liknande åtgärder när de visat sig slå mot den amerikanska ekonomin.
Missa inte: Hotet mot Putins krigsekonomi: ”Turbulent och spänt”. Realtid
Oljepriset kan stiga
Men att minska flödet av rysk olja riskerar att påverka hela den globala marknaden.
Ryssland exporterar omkring sju miljoner fat olja och oljeprodukter per dag, ett flöde som inte enkelt kan ersättas.
En begränsning av dessa volymer kan pressa upp det globala oljepriset, något som också påverkar USA:s ekonomi trots dess stora inhemska produktion, skriver The Economist.
Olja: USA hotar både Ryssland och Kina
Priset på olja har pausats.