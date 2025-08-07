Trump vill stoppa rysk export av olja – kan höja priset

När Ryssland invaderade Ukraina 2022 svarade västvärlden med hårda sanktioner för att stoppa oljeexporten.

Då klev istället andra länder, däribland Indien och Kina, in och köpte upp oljan till reapris.

Missa inte: Rysk olja fortsätter flöda – trots EU:s löften. Realtid

Det vill USA:s president Donald Trump nu stoppa med tuffare krav – men experter varnar för att det kan slå mot landets egen ekonomi, skriver CNN.

Kan bli prishöjningar

Kina och Indien har sedan sanktionerna infördes 2022 kraftigt ökat sina inköp av rysk olja.

I dag står rysk olja för över en tredjedel av Indiens import och nästan 14 procent av Kinas. Det gör dem till centrala aktörer i Rysslands oljeexport – och därmed måltavlor för USA:s nya tullhot.

Betydligt fler oljetransporter går från Ryssland till Indien och Kina efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. (Foto: AP/TT)

ANNONS

Sådana tullar på dessa länder, som tillsammans stod för över 500 miljarder dollar i export till USA i fjol, väntas leda till ökade kostnader för både konsumenter och företag.

Eftersom Kina är en stor leverantör av elektronik och konsumentvaror kan det bli prishöjningar på allt från mobiltelefoner till hemelektronik.

Missa inte: Putins pengaproblem förvärras – ekonomin utmanas från flera håll. Realtid