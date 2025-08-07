Realtid
Realtid.se
Marknader

Trump vill stoppa rysk export av olja – kan höja priset

trump
Donald Trump hoppas att den skärpta tonen ska få länder att avstå från den ryska oljan. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Nya tullar och sanktioner ska få länder som Indien och Kina att avstå från rysk olja. Men det kan komma till ett högt pris för amerikanska konsumenter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Ryssland invaderade Ukraina 2022 svarade västvärlden med hårda sanktioner för att stoppa oljeexporten.

Då klev istället andra länder, däribland Indien och Kina, in och köpte upp oljan till reapris.

Missa inte: Rysk olja fortsätter flöda – trots EU:s löften. Realtid

Det vill USA:s president Donald Trump nu stoppa med tuffare krav – men experter varnar för att det kan slå mot landets egen ekonomi, skriver CNN.

Kan bli prishöjningar

Kina och Indien har sedan sanktionerna infördes 2022 kraftigt ökat sina inköp av rysk olja.

I dag står rysk olja för över en tredjedel av Indiens import och nästan 14 procent av Kinas. Det gör dem till centrala aktörer i Rysslands oljeexport – och därmed måltavlor för USA:s nya tullhot.

Betydligt fler oljetransporter går från Ryssland till Indien och Kina efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. (Foto: AP/TT)
ANNONS

Sådana tullar på dessa länder, som tillsammans stod för över 500 miljarder dollar i export till USA i fjol, väntas leda till ökade kostnader för både konsumenter och företag.

Eftersom Kina är en stor leverantör av elektronik och konsumentvaror kan det bli prishöjningar på allt från mobiltelefoner till hemelektronik.

Missa inte: Putins pengaproblem förvärras – ekonomin utmanas från flera håll. Realtid

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Pressar marginalerna

Samtidigt importerar amerikanska företag råvaror och komponenter från Indien, vilket kan pressa deras marginaler.

Effekten skulle bli ökande inflationstryck i USA, något som både hushåll och företag lär märka av snabbt, menar experter.

”Straffet för de länder som fortsätter att importera stora mängder rysk energi skulle också skada USA:s ekonomi på ett väsentligt sätt”, säger Clayton Seigle, senior fellow i energi och geopolitik vid Center for Strategic and International Studies, till CNN.

Olja: Indien hamnar i kläm mellan USA och Ryssland

Indien är världens tredje största konsument av olja efter USA och Kina.
ANNONS

Har backat tidigare

Det är dessutom osäkert om tullarna kommer att ha avsedd effekt. Bedömare anser att höga tullsatser kan få motsatt verkan, särskilt om de inte hålls över tid.

Det finns redan exempel på att Trump tidigare tvingats backa från liknande åtgärder när de visat sig slå mot den amerikanska ekonomin.

Missa inte: Hotet mot Putins krigsekonomi: ”Turbulent och spänt”. Realtid

Oljepriset kan stiga

Men att minska flödet av rysk olja riskerar att påverka hela den globala marknaden.

Ryssland exporterar omkring sju miljoner fat olja och oljeprodukter per dag, ett flöde som inte enkelt kan ersättas.

En begränsning av dessa volymer kan pressa upp det globala oljepriset, något som också påverkar USA:s ekonomi trots dess stora inhemska produktion, skriver The Economist.

ANNONS

Olja: USA hotar både Ryssland och Kina

Priset på olja har pausats.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpoljaOljeprisRåvarorRysslandUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Lawyer for IBM Sweden
Placering: Stockholm
Credit and Collections Specialist
Placering: Stockholm
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS