FI granskar: Företag kan tjäna på att ge kunder olämpliga råd

Målet är att säkerställa att kunder bara erbjuds produkter som faktiskt passar dem och att ersättningsmodeller inte styr rådgivningen i fel riktning.

FI betonar att företagens egna intressen aldrig får styra rådgivningen.



”Det är viktigt att företagen sätter kundernas intressen och inte sin egen intjäning i främsta rummet,” säger Jimmy Kvarnström, områdeschef för Marknader på FI.

Vissa ersättningsmodeller kan skapa risker

I ett pressmeddelande lyfter myndigheten särskilt risken med ersättningsmodeller som kan påverka vilka produkter som rekommenderas.



”Vi vet att vissa företag kan tjäna pengar på att rekommendera finansiella produkter till kunder för vilka dessa inte är lämpliga,” säger Kvarnström.

Samarbetet ökar förståelsen

Granskningen sker parallellt i hela EU. Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna går nu igenom företagens rutiner för att identifiera och hantera intressekonflikter.



FI analyserar svenska värdepappersföretag som en del av arbetet.

Kvarnström lyfter värdet av att göra granskningen tillsammans med andra länder.



”Att granska detta tillsammans med andra tillsynsmyndigheter inom EU ökar vår förståelse för dessa frågor och skapar en god grund för fortsatt samarbete,” säger han.

