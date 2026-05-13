Inflationen faller oväntat – matpriserna rasar
Inflationstakten enligt KPI landade på -0,1 procent i april 2026, ned från 0,5 procent i mars.
Mätt enligt KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, som Riksbanken använder som målvariabel, var inflationen 0,8 procent, en nedgång från 1,6 procent i mars.
Utfallet kom som en överraskning. Inför aprils besked räknade storbankerna med en KPIF-inflation kring 1,2 procent, för andra månaden i rad tvingades analytikerna revidera sina modeller.
Den viktigaste förklaringen är ett kraftigt prisfall på mat. Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 5,5 procent från mars till april, och med 5,7 procent jämfört med samma månad i fjol.
”I april såg vi en bred nedgång på matpriserna. Totalt sjönk livsmedel och alkoholfria drycker med 5,5 procent från mars till april, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.
Även elpriserna gick ned under månaden. Prissänkningarna motverkades delvis av att drivmedelspriserna steg med 7,9 procent från mars till april, liksom av högre priser på persontransporttjänster samt inom bar- och restaurangsektorn.
Riksbanken får mer handlingsutrymme
Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,75 procent vid sitt senaste möte.
De oväntat låga inflationssiffrorna bedöms ge direktionen kring Erik Thedéen ett betydligt större handlingsutrymme inför kommande räntebeslut och lär skjuta upp de höjningar som vissa analytiker tidigare varnat för.
Framtiden beskrivs dock som osäker. Oro i omvärlden och volatila drivmedelspriser kan snabbt förändra bilden.
Skarp kontrast mot Norge
Kontrasten mot grannlandet Norge är slående.
Där fortsätter priserna att stiga, drivet av höga energipriser och stigande löner. Den norska styrräntan ligger kvar på 4,5 procent för att hålla tillbaka inflationstrycket.
Sverige och Norge befinner sig därmed i två vitt skilda ekonomiska lägen och skillnaderna ser ut att bestå ett tag till.