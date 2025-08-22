Bankjätten: Nordiska företag dansar efter Trump

Donald Trump har gått ut hårt med tullar och andra handelshinder för att tvinga företag att flytta verksamhet till USA.

Nu verkar det som att en hel del nordiska bolag dansar efter Donald Trumps pipa.

Enligt Danske Banks vd Carsten Egeriis är trenden tydlig: USA är huvudfokus för många företag, skriver Dagens Næringsliv.

Börsen har återhämtat sig med råge

Bland de branscher som driver investeringar i USA märks industri, teknologi, läkemedel och tjänstesektorn, men även en hel del förnybar energi.

Även om det finns viss osäkerhet kring långsiktiga effekter av tullpolitiken och konjunkturutvecklingen framstår USA fortfarande som mer kommersiellt gynnsamt än Europa.

Hot om tullar och en bättre aktiemarknad tycks väga tungt när företag bestämmer sin strategi. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Utvecklingen sammanfaller med en period där börserna i USA har återhämtat sig efter vårens kraftiga börsfall. Aktieindexen ligger nu på rekordnivåer.

