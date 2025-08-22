Efter en förtroendedipp i våras har USA blivit hett igen. Många nordiska företag väljer att följa Donald Trumps uppmaning, enligt Danske Banks vd.
Bankjätten: Nordiska företag dansar efter Trump
Donald Trump har gått ut hårt med tullar och andra handelshinder för att tvinga företag att flytta verksamhet till USA.
Nu verkar det som att en hel del nordiska bolag dansar efter Donald Trumps pipa.
Enligt Danske Banks vd Carsten Egeriis är trenden tydlig: USA är huvudfokus för många företag, skriver Dagens Næringsliv.
Börsen har återhämtat sig med råge
Bland de branscher som driver investeringar i USA märks industri, teknologi, läkemedel och tjänstesektorn, men även en hel del förnybar energi.
Även om det finns viss osäkerhet kring långsiktiga effekter av tullpolitiken och konjunkturutvecklingen framstår USA fortfarande som mer kommersiellt gynnsamt än Europa.
Utvecklingen sammanfaller med en period där börserna i USA har återhämtat sig efter vårens kraftiga börsfall. Aktieindexen ligger nu på rekordnivåer.
”Mindre osäkerhet”
Den ökade motståndskraften hos kapitalmarknaden mot politiska beslut i Washington har bidragit till att flera företag åter riktar blicken västerut.
”Det var det femte största fallet på New York-börsen sedan andra världskriget. Och nu är Wall Street tillbaka på en rekordhög nivå. I april såg vi en stor omallokering av kapital till europeiska börser, och nu har mycket av det flyttats tillbaka. Osäkerheten är mindre nu”, säger Carsten Egeriis.
Detta bekräftas av andra experter i USA som menar att kapitalmarknaden i mycket större utsträckning avvaktar med beslut baserade på Trumps uttalanden, skriver Reuters.
Satsar på företagskunder
För Danske Bank innebär situationen att fokus på företagskunder har stärkts ytterligare. I Norge har banken sedan tidigare lämnat bolånemarknaden efter försäljningen av 235 000 privatkunder till Nordea.
I stället har utlåningen till små och medelstora företag vuxit med omkring sju procent det senaste året, en högre takt än marknaden i stort.
Vill ha reformer i EU
Även större företag har ökat sin belåning, och den norska verksamheten har levererat avkastning över koncernens mål.
På nordisk nivå ser Danske Bank fortsatt möjlighet till tillväxt, men bankledningen framhåller att EU måste stärka sin konkurrenskraft genom mer enhetliga skatteregler och genomförda reformer.
