Så lärde sig europeiska ledare att tala med Trump

Ända sedan Donald Trump blev ett namn på den politiska scenen har relationen till Europa varit präglad av spänningar och osäkerhet. Men den senaste tiden har tonen förändrats.

Vid ett möte i Vita huset i veckan var Trump på gott humör och gav flera komplimanger till de europeiska ledarna.

Bakom den vänskapliga tonen ligger ligger ett medvetet arbete från europeiskt håll för att förstå och tala presidentens språk, skriver Wall Street Journal.

Har valt gemensam linje

Genom att studera Trumps sätt att agera har de europeiska ledarna funnit att uppskattning och direktkontakt är avgörande.

Tacksamhet betonas vid varje möte, och en gemensam europeisk linje har formats för att Trump inte ska mötas av spretiga budskap.

Ukrainas Volodymyr Zelenskyj och Finlands Alexander Stubb var två av presidenterna som besökte Donald Trump i Vita huset. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Flera av de mest tongivande ledarna, bland dem Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, har blivit regelbundna namn på presidentens egen samtalslista.

