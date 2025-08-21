Förolämpningar och hot har övergått i komplimanger. Det kan vara resultatet av de europeiska ledarnas intensivkurs i hur man ska tala med Donald Trump.
Så lärde sig europeiska ledare att tala med Trump
Ända sedan Donald Trump blev ett namn på den politiska scenen har relationen till Europa varit präglad av spänningar och osäkerhet. Men den senaste tiden har tonen förändrats.
Vid ett möte i Vita huset i veckan var Trump på gott humör och gav flera komplimanger till de europeiska ledarna.
Bakom den vänskapliga tonen ligger ligger ett medvetet arbete från europeiskt håll för att förstå och tala presidentens språk, skriver Wall Street Journal.
Har valt gemensam linje
Genom att studera Trumps sätt att agera har de europeiska ledarna funnit att uppskattning och direktkontakt är avgörande.
Tacksamhet betonas vid varje möte, och en gemensam europeisk linje har formats för att Trump inte ska mötas av spretiga budskap.
Flera av de mest tongivande ledarna, bland dem Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, har blivit regelbundna namn på presidentens egen samtalslista.
”Sämsta instinkten man kan ha”
”Europeernas standardinställning är att vänta, oroa sig och klaga. Detta är den sämsta instinkten man kan tänkas ha för att hantera Trump. Det man behöver göra är att vara positiv, göra sin egen hemläxa och lägga fram sina egna förslag och vara proaktiv. Jag tror att det senaste mötet var en bra demonstration av att alla listade ut hur man gör det”, säger Kurt Volker, som var USA:s särskilda representant för Ukraina under Trumps första mandatperiod.
Ordval och retorik spelar också en viktig roll. Europeiska företrädare använder numera begrepp och bilder som knyter an till Trumps bakgrund inom fastighetsbranschen och hans syn på handel.
Kartor och jämförelser med amerikanska delstater har använts för att förklara Ukrainas situation, vilket enligt uppgifter har gjort budskapen mer begripliga för Trump.
Behövt göra eftergifter
Även den personliga dimensionen är central. Vissa ledare har sökt bygga relationer bortom formella möten, genom golfspel, gemensamma resor eller ideologiska band.
På så sätt har de fått en öppnare kanal till presidenten och hans närmaste krets.
Men Europa har också behövt göra konkreta uppoffringar för att garantera fortsatt amerikanskt stöd till Ukraina.
Finns kvar en oro
Försvarsutgifterna inom Nato har mer än fördubblats, och EU har gått med på ett handelsavtal som innebär kraftiga tullar på export till USA.
Trots att stämningen vid det senaste toppmötet var ovanligt positiv finns en kvarstående oro i Europa.
Många fruktar att Trumps stöd kan vara flyktigt och snabbt vändas till kritik om han upplever att han inte får gehör.
