Oljepriserna föll kraftigt på måndagsmorgonen i Asien sedan USA och Iran meddelat att de nått en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen, mer än hundra dagar efter att den strategiska vattenvägen stängdes.
Raset fortsätter: Oljepriset lägsta på tre månader
Brentoljan med 3,95 procent till 83,88 dollar per fat, medan WTI föll 4,62 procent till 80,96 dollar per fat.
Missa inte: Världens oljereserver töms – USA närmar sig nivåer från 80-talet. Realtid
Priserna toppade i mitten av maj och har sedan dess gradvis pressats nedåt på rykten om ett avtal, trots flera upptrappande attacker.
Oljan ska ”flöda” igen enligt Trump
President Donald Trump förklarade på söndagskvällen att uppgörelsen var klar och skrev på sociala medier att oljan ska ”flöda” genom sundet när avtalet undertecknas på fredag, rapporterar Oilprice.com.
Irans biträdande utrikesminister Kazem Gharibabadi har bekräftat att texten till ett samförståndsavtal är färdigställd och att en formell signeringsceremoni hålls i Schweiz på fredag. Pakistan och Qatar, som lett medlingen, bekräftade också överenskommelsen.
Läs även: Pipelines byggs i rekordfart för att slippa Hormuzsundet. Dagens PS
Detaljerna är ännu inte officiellt fastställda, men enligt den iranska halvofficiella nyhetsbyrån Mehr News ska avtalet omfatta ett slut på kriget i Libanon, en frysning av sanktionerna mot iransk olja, frigörande av 24 miljarder dollar i låsta iranska tillgångar samt en försäkran om att Iran inte ska tillverka kärnvapen.
Av summan ska 12 miljarder dollar göras tillgängliga redan innan förhandlingarna inleds. För oljemarknaden är det avgörande att Iran tillåts återuppta sin råoljeexport under den 60 dagar långa vapenvilan, medan de bredare kärnvapenförhandlingarna fortsätter.
Genombrottet höll dock på att spricka i elfte timmen sedan Israel genomfört en flygattack mot södra Beirut. Trump sa att attacken ”inte borde ha hänt” och uppmanade samtliga parter att ”stand down”.
Lång väg tillbaka till normalläget
Samtidigt varnar analytiker för att vägen tillbaka till normala oljeflöden kan bli lång.
De hundratals fartyg som blivit strandsatta i Persiska viken kan ta veckor att få i rörelse, även om avtalet öppnar sundet, skriver Financial Times.
Missa inte: Nya sanktioner mot Ryssland – ska slå mot oljan. Realtid
Sjöfartsorganisationer uppskattar att omkring 500 handelsfartyg fortfarande befinner sig i viken efter mer än tre månaders konflikt, och trafiken genom sundet, som normalt hanterar omkring en femtedel av världens oljehandel, har reducerats till en rännil.
Före konflikten passerade omkring 130 fartyg per dygn.
Arbete återstår
För att sundet ska kunna öppnas måste Iran röja minor och avstå från att ta ut avgifter, samtidigt som USA häver sin flottblockad.
Sedan konflikten inleddes den 28 februari har 46 fartyg attackerats och Iran har tagit två containerfartyg som gisslan. Storbritannien och andra europeiska mariner förbereder fartyg i Medelhavet för att bistå med minröjning.
Helima Croft vid RBC Capital Markets jämför med Röda havet, där trafiken enligt FT alltjämt ligger omkring 56 procent under nivåerna före konflikten trots ett amerikanskt avtal med Huthirörelsen.
Energianalytikern Saul Kavonic vid MST Financial varnar för att oljemarknaden förblir ansträngd ända in i 2027, och beskriver risken för en ny stängning som ett ”Damoklessvärd” som hänger över sundet.