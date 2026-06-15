Raset fortsätter: Oljepriset lägsta på tre månader

Brentoljan med 3,95 procent till 83,88 dollar per fat, medan WTI föll 4,62 procent till 80,96 dollar per fat.

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Priserna toppade i mitten av maj och har sedan dess gradvis pressats nedåt på rykten om ett avtal, trots flera upptrappande attacker.

Oljan ska ”flöda” igen enligt Trump

President Donald Trump förklarade på söndagskvällen att uppgörelsen var klar och skrev på sociala medier att oljan ska ”flöda” genom sundet när avtalet undertecknas på fredag, rapporterar Oilprice.com.

Irans biträdande utrikesminister Kazem Gharibabadi har bekräftat att texten till ett samförståndsavtal är färdigställd och att en formell signeringsceremoni hålls i Schweiz på fredag. Pakistan och Qatar, som lett medlingen, bekräftade också överenskommelsen.

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Detaljerna är ännu inte officiellt fastställda, men enligt den iranska halvofficiella nyhetsbyrån Mehr News ska avtalet omfatta ett slut på kriget i Libanon, en frysning av sanktionerna mot iransk olja, frigörande av 24 miljarder dollar i låsta iranska tillgångar samt en försäkran om att Iran inte ska tillverka kärnvapen.

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Av summan ska 12 miljarder dollar göras tillgängliga redan innan förhandlingarna inleds. För oljemarknaden är det avgörande att Iran tillåts återuppta sin råoljeexport under den 60 dagar långa vapenvilan, medan de bredare kärnvapenförhandlingarna fortsätter.

Genombrottet höll dock på att spricka i elfte timmen sedan Israel genomfört en flygattack mot södra Beirut. Trump sa att attacken ”inte borde ha hänt” och uppmanade samtliga parter att ”stand down”.