Hon satsar mer än tio miljarder kronor – på Elon Musk

Gina Rinehart gör investeringen via sitt bolag Hancock Prospecting, som i dag dominerar Australiens järnmalmsindustri. Köpet beskrivs som en av hennes största satsningar utanför gruvsektorn.

SpaceX fortsätter samtidigt att expandera snabbt, både inom raketuppskjutningar, satellitinternet och stora kontrakt med amerikanska myndigheter, däribland NASA och Pentagon.



Bolaget värderas till över 2 biljoner kronor på den privata marknaden och ses som en av världens mest eftertraktade onoterade techjättar.

Bakgrund: Australiens mäktigaste industriledare

Rinehart är Australiens rikaste person och arvtagare till landets största privata gruvimperium. Hon är samtidigt en av landets mest inflytelserika – och mest omstridda – företagsledare, känd för sina offentliga konflikter och sina tydliga politiska ställningstaganden.



Under det senaste decenniet har hon dessutom satsat närmare 300 miljoner kronor på att finansiera landets simmare, enligt BBC.

Ser möjligheter i Musks industriella ekosystem

Rinehart har de senaste åren breddat sina investeringar mot kritiska mineraler och avancerad industri.



Hennes portfölj omfattar bland annat stora innehav i bolag som producerar sällsynta jordartsmetaller – råvaror som är centrala för rymdteknik, batterier och avancerad elektronik.

Genom SpaceX-posten tar hon nu plats i Elon Musks rymdbolag. Affären speglar hennes växande intresse för sektorer kopplade till avancerad teknik, kritiska mineraler och framtidens infrastruktur.

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