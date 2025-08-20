Realtid
Danske Bank får bakläxa – måste göra mer mot penningtvätt

danske bank
Banken menar att man redan hade vidtagit åtgärder före den danska tillsynsmyndighetens synpunkter. (Foto: Mads Claus Rasmussen/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Det finns risker som Danske Bank inte tar tillräcklig hänsyn till i sitt penningtvättsarbete, menar en dansk tillsynsmyndighet. Nu lovar banken bättring.

2017 avslöjades en stor penningtvättskandal som innebar att Danske Bank i åratal hade låtit olagliga transaktioner strömma genom bankens estländska filial.

Då lovade banken att stärka sitt arbete mot penningtvätt för att undvika en upprepning.

Men danska finansinspektionen, Finanstilsynet, menar att Danske Bank inte gör tillräckligt och har ställt nya krav på banken, skriver Finanswatch.

Kräver förändring

Enligt Finanstilsynet, som gjorde en inspektion tidigare i år, har banken inte i tillräcklig utsträckning identifierat och bedömt samtliga relevanta riskfaktorer som följer av affärsmodellen.

Danske Banks huvudkontor ligger i Köpenhamn, men man har också en stor närvaro i exempelvis Sverige. (Foto: Daniel Cole/AP/TT).

Myndigheten kräver därför att Danske Bank reviderar sin riskbedömning och säkerställer att policys och interna rutiner grundas på den uppdaterade analysen.

Menar att man påbörjat arbetet

Även behovet av justerade affärsrutiner och kontrollsystem ska ses över.

Danske Bank uppger att man redan före inspektionen påbörjat ett omfattande arbete för att stärka sin process för riskbedömning och intern styrning.

Danske Bank: Tar till oss kraven

Banken framhåller att betydande resurser har avsatts för att förhindra ekonomisk brottslighet.

”Genom implementeringen av vår plan för bekämpning av ekonomisk brottslighet har vi förbättrat vår riskbedömningskapacitet avsevärt. Vi tar till oss Finanstilsynets krav och har redan vidtagit åtgärder för att ytterligare stärka sambandet mellan vår riskbedömning och riskhantering, vilket senast demonstrerades i vår koncernomfattande riskbedömning av ekonomisk brottslighet för 2025”, säger Monika Wieczorkowska, som är Head of Financial Crime Compliance på banken.

Händelserna i Estland under åren 2007 till 2014 resulterade i historiskt höga böter år 2022, då Danske Bank fick betala drygt 15 miljarder danska kronor till danska och amerikanska myndigheter.

