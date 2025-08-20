Danske Bank får bakläxa – måste göra mer mot penningtvätt

2017 avslöjades en stor penningtvättskandal som innebar att Danske Bank i åratal hade låtit olagliga transaktioner strömma genom bankens estländska filial.

Då lovade banken att stärka sitt arbete mot penningtvätt för att undvika en upprepning.

Men danska finansinspektionen, Finanstilsynet, menar att Danske Bank inte gör tillräckligt och har ställt nya krav på banken, skriver Finanswatch.

Missa inte: Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas. Realtid

Kräver förändring

Enligt Finanstilsynet, som gjorde en inspektion tidigare i år, har banken inte i tillräcklig utsträckning identifierat och bedömt samtliga relevanta riskfaktorer som följer av affärsmodellen.

Danske Banks huvudkontor ligger i Köpenhamn, men man har också en stor närvaro i exempelvis Sverige. (Foto: Daniel Cole/AP/TT).

Myndigheten kräver därför att Danske Bank reviderar sin riskbedömning och säkerställer att policys och interna rutiner grundas på den uppdaterade analysen.

ANNONS

Missa inte: Guldsmed gripen – penningtvätt för 55 miljoner. Dagens PS