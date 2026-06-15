Krisstöd krånglar till inflationssiffrorna

Eftersläpande inflationsimpulser

Kainelainen ser inga större problem med att hitta alternativa inflationsmått, som justerats för moms- och skattesänkningar eller den kommande halveringen av priset på månadskort för kollektivtrafik. Effekten av samtliga tillfälliga stödåtgärder i år – inklusive de som är kända men ännu inte har införts – beräknar han till cirka en procentenhet på KPIF-inflationen.

LO:s ekonomer har också räknat på detta och kommit fram till en större effekt.

”Totalt sänks inflationen med cirka två procentenheter som en effekt av åtgärderna. Men då åtgärderna införs vid olika tillfällen och har olika längd så sprids effekten ut över tid”, skriver LO:s chefsekonom Torbjörn Hållö i ett mejl till TT.

Inflationsimpulser från Irankrigets energiprischock kan antas fortsätta in i 2027, bland annat i form av högre fraktpriser, enligt KI:s Kainelainen. Det kan då sammanfalla med att merparten av effekterna från sänkt bränsleskatt, halverad matmoms och sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken upphör.

Men vi ser fortfarande ingen hög inflation nästa år. Den kommer nog ligga kring Riksbankens inflationsmål – kanske några tiondelar över, säger Kainelainen.

Riksbankens inflationsprognos och så kallade räntebana – prognosen för styrräntan – väntas justeras uppåt i onsdagens räntebesked. Men styrräntan antas lämnas oförändrad på 1,75 procent mot bakgrund av låg inflation, svag arbetsmarknad och oväntat dålig tillväxt.

Krisstöd krånglar till siffrorna

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De flesta bedömare räknar med att det dröjer till slutet av 2026 eller till 2027 innan det kommer någon räntejustering – och då i form av en eller två höjningar.

I prissättningen på räntemarknaden – där investerare, fonder och banker positionerar sig inför framtida räntenivåer – är en höjning i höst helt inprisad. Sannolikheten för en andra höjning – till 2,25 procent i styrränta – ligger samtidigt strax under 50 procent i prissättningen.