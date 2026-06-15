Nya gruvboomen – kampen om mineraler hårdnar

Det har blivit en allt större utmaning för väst att Kina kontrollerar stora delar av värdekedjan för kritiska mineraler och jordartsmetaller – från brytning till förädling.



I en tid när energiomställningen accelererar är tillgången till metaller som används i batterier, elnät och försvarsindustri avgörande. För att minska beroendet riktas nu blickarna mot nya, mer extrema fyndighetsområden.



Utvecklingen sker samtidigt som Kina skärpt exportkontrollerna för flera kritiska mineraler och jordartsmetaller. För amerikanska och europeiska företag har det blivit en påminnelse om hur svårt det är att ersätta kinesiska leveranskedjor.

Arktis öppnar sig när isen smälter

Sedan 1979 har Arktis sommaris minskat med 43 procent. Detta har blottlagt stora mineralresurser. Grönland, Nunavut och norra Kanada lockar prospekteringsbolag som vill säkra tillgångar utanför kinesisk kontroll, rapporterar Mining.com.



USA och EU ser regionen som strategiskt viktig för att trygga tillgång till kritiska mineraler och jordartsmetaller och samtidigt stärka sin geopolitiska position.

Djuphavet lockar med miljardvärden

På flera tusen meters djup ligger metallrika noduler – klumpar på havsbotten som innehåller nickel, kobolt och mangan.



Företag och stater driver på för att starta djuphavsgruvor, trots hårt motstånd från forskare och miljöorganisationer som varnar för irreversibla skador på ekosystemen.



Bristen på kritiska mineraler gör djuphavet till en potentiell råvarureserv som många inte längre vill bortse från.

Asteroider kan bli nästa råvarukälla

Rymdgruvor går snabbt från vision till strategi. Asteroider kartläggs med rymdteleskop och sonder som analyserar vilka metaller de innehåller.



Flera uppdrag – som NASA:s Psyche och japanska Hayabusa – visar att vissa asteroider är extremt metallrika, ibland med högre halter av nickel och platina än jordskorpan.



Målet är inte att frakta hem malm, utan att utvinna material direkt i rymden för satelliter, rymdstationer och framtida baser.

Lång väg till oberoende

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EU arbetar samtidigt för att bygga upp egna leveranskedjor för kritiska råvaror genom ökad gruvdrift och förädling inom Europa.



Men även med nya gruvprojekt och investeringar bedömer många att det kan ta åratal innan väst har realistiska alternativ till Kinas dominans.