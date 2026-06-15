Trots rekordintäkter: Oracle fallar och Ellison förlorar miljarder

Enligt CNBC i fredags rasade aktien som mest 11 procent, vilket innebär att den nu är ned omkring 6 procent för året och släpar efter Nasdaq, som stigit cirka 11 procent.

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Intäkterna ökade med 21 procent till 19,18 miljarder dollar, något över analytikernas konsensus på 19,1 miljarder dollar enligt LSEG. Justerad vinst per aktie landade på 2,03 dollar mot väntade 1,96 dollar.

Orderstocken växer

Molninfrastrukturintäkterna sköt upp 93 procent till 5,8 miljarder dollar, medan orderstocken växte med 363 procent till 638 miljarder dollar. Mer än hälften av orderstocken kommer från OpenAI, som Oracle samarbetar med i infrastrukturprojektet Stargate.

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Det som tynger aktien var i stället bolagets utgifter. Oracle planerar att resa 40 miljarder dollar genom skuld- och aktiefinansiering, inklusive en tidigare aviserad nyemission på 20 miljarder dollar, samtidigt som det fria kassaflödet för året var negativt med 23,7 miljarder dollar.

Investeringarna ökade 162 procent till 55,7 miljarder dollar, och den nya finanschefen Hilary Maxson uppgav att nettoinvesteringarna under 2027 väntas uppgå till omkring 70 miljarder dollar.

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Larry Ellison puttas ner några platser

Motley Fool konstaterar att marknaden oroar sig för avkastningen på de enorma AI-investeringarna, och beskriver aktien som mer spekulativ givet skuldbördan och det negativa kassaflödet, men noterar samtidigt att ett framåtblickande P/E-tal på 23 gör den värd att överväga.

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Kursfallet slog hårt mot medgrundaren Larry Ellison.

Enligt Benzinga minskade hans förmögenhet med över 10 miljarder dollar, vilket enligt Forbes placerade honom på femte plats bland världens rikaste med 247,8 miljarder dollar, strax bakom Amazons Jeff Bezos.

Ellison äger omkring 41 procent av Oracle.