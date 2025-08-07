Realtid
Äntligen: Priset på olivolja sjunker – efter jätteskörd

olivolja
Olivoljan är känslig för störningar i produktionskedjan, och dåliga skördar har varit ett stort problem. (Foto: Domenico Stinellis/AP/TT)
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Att köpa olivolja har blivit en kostsam investering på grund av kraftiga prishöjningar. Men nu siktas en ljusning.

I två år har olivoljebranschen behövt möta extrema utmaningar. Dåliga skördar har lett till kraftiga prishöjningar i butiken.

Men nu kan ökenvandringen på väg att ta slut.

En bättre skörd i Spanien har lett till att en av branschens jättar sänker priset till konsumenterna, skriver CNBC.

Efterfrågan tog stryk

Att priset stack iväg hade flera orsaker. Skördar slog fel och minskade utbudet av olivet, samtidigt som hög inflation och stigande räntor pressade hela värdekedjan.

När sedan priset steg minskade människors efterfrågan på olivolja, trots att det är en central del av många Medelhavskök.

Olivolja är en viktig del av många maträtter, inte minst runt Medelhavet. (Foto: Domenico Stinellis/AP/TT)
Men nu ser det alltså ut att ljusna. Under den gångna skördeperioden producerade Spanien 1,41 miljoner ton olivolja, en ökning med cirka 65 procent jämfört med föregående år.

Detta har haft en tydlig inverkan på priserna, som enligt olivoljeproducenten Deoleo fallit med upp till 50 procent på råvarunivå. Det har också stimulerat efterfrågan och lett till lägre priser i butik.

Senaste nytt

”Mer normaliserad marknad”

Deoleo, som ligger bakom välkända varumärken som Bertolli och Carbonell, bedömer att marknaden nu är på väg mot en mer balanserad situation.

”Det som en gång var en av de mest utmanande perioderna i vår historia – präglad av brist på råvaror, hög prisvolatilitet och minskad konsumtion – ger nu vika för ett mer normaliserat och lovande marknadslandskap”, säger företagets vd, Cristóbal Valdés, till CNBC.

Mer marknadsföring

Spanien är världens största producent av olivolja och fungerar som en global prisreferens för branschen.

Tillsammans med Italien och Grekland står landet för huvuddelen av världens produktion. De grekiska bönderna har också haft en tuff period, vilket bland annat har lett till olivstölder.

I det förbättrade marknadsläget har Deoleo valt att öka sina investeringar i marknadsföring.

Tullarna kan slå hårt

Företaget har dubblat sin reklambudget till 10 miljoner euro i syfte att återställa konsumenternas intresse och säkra långsiktig tillväxt för kategorin.

Samtidigt finns det orosmoln på horisonten för många företag i branschen.

Exempelvis kan USA:s tullar på europeisk olivolja slå hårt mot producenter, skriver El Mundo.

LivsmedelsbranschenMatRåvarorSpanien
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

