Äntligen: Priset på olivolja sjunker – efter jätteskörd

I två år har olivoljebranschen behövt möta extrema utmaningar. Dåliga skördar har lett till kraftiga prishöjningar i butiken.

Men nu kan ökenvandringen på väg att ta slut.

En bättre skörd i Spanien har lett till att en av branschens jättar sänker priset till konsumenterna, skriver CNBC.

Efterfrågan tog stryk

Att priset stack iväg hade flera orsaker. Skördar slog fel och minskade utbudet av olivet, samtidigt som hög inflation och stigande räntor pressade hela värdekedjan.

När sedan priset steg minskade människors efterfrågan på olivolja, trots att det är en central del av många Medelhavskök.

Olivolja är en viktig del av många maträtter, inte minst runt Medelhavet. (Foto: Domenico Stinellis/AP/TT)

Men nu ser det alltså ut att ljusna. Under den gångna skördeperioden producerade Spanien 1,41 miljoner ton olivolja, en ökning med cirka 65 procent jämfört med föregående år.

Detta har haft en tydlig inverkan på priserna, som enligt olivoljeproducenten Deoleo fallit med upp till 50 procent på råvarunivå. Det har också stimulerat efterfrågan och lett till lägre priser i butik.

