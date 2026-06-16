Mitt i en pågående global energikris, där det mesta av Qatars LNG-export ligger nere, hotar nu en arbetsmarknadskonflikt på andra sidan jordklotet att förvärra läget ytterligare. Strejken vid den japanska energjätten Inpex anläggningar i Australien väntas störa produktionen rejält.
Strejk på andra sidan jorden förvärrar energikrisen
En högt uppsatt företrädare för Inpex, bolagets vice vd Bill Townsend, säger till Bloomberg att man räknar med en nära förestående störning av produktionen vid både de landbaserade och de havsbaserade Ichthys LNG-anläggningarna.
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Han framhåller att störningen väntas bli betydande mot bakgrund av de rådande globala bristerna i bränsletillförseln.
Trappar upp stridsåtgärderna
Konflikten, som inleddes den 3 juni, har redan stört vissa LNG-lastningar vid Ichthys-projektet.
De anställda röstade förra veckan för att trappa upp stridsåtgärderna vid samtliga tre anläggningar till arbetsnedläggelser på upp till åtta timmar per dygn, mot tidigare fyra, skriver Oilprice.com.
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Fackförbundet Offshore Alliance planerar att förlänga stridsåtgärderna till den 6 juli, sedan förhandlingarna om bättre löner och arbetsvillkor strandat. Townsend uppger att ett nytt bud nu förbereds.
Känsligt läge
Tidpunkten är känslig. Australien är för närvarande världens näst största LNG-exportör, en position som förstärkts av att större delen av Qatars produktion ligger nere.
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Ichthys-anläggningen står för omkring två procent av världens samlade LNG-produktion och har en kapacitet på cirka 9,3 miljoner ton per år, med Japan som främsta mottagare.
Tidigare i veckan avslog den australiska arbetsdomstolen Fair Work Commission ett krav från Inpex om att stoppa strejken.
Läget kan förändras till det bättre
Samtidigt finns tecken på ljusning i den underliggande krisen.
Referenspriserna på gas i både Europa och Asien tidigare i veckan efter beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran, men flödena från Qatar har ännu inte återupptagits i väntan på att Hormuzsundet kan öppnas säkert.
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Avtalet väntas undertecknas i Schweiz på fredag, men leveranserna från Mellanöstern dröjer sannolikt veckor därefter.
Statliga QatarEnergy, som stoppade sin produktion i början av mars, har enligt källor meddelat kunderna att omkring hälften av kapaciteten kan återställas inom en månad efter att säker sjöfart återupprättats, och 80 procent inom två månader.