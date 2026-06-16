Strejk på andra sidan jorden förvärrar energikrisen

En högt uppsatt företrädare för Inpex, bolagets vice vd Bill Townsend, säger till Bloomberg att man räknar med en nära förestående störning av produktionen vid både de landbaserade och de havsbaserade Ichthys LNG-anläggningarna.

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Han framhåller att störningen väntas bli betydande mot bakgrund av de rådande globala bristerna i bränsletillförseln.

Trappar upp stridsåtgärderna

Konflikten, som inleddes den 3 juni, har redan stört vissa LNG-lastningar vid Ichthys-projektet.

De anställda röstade förra veckan för att trappa upp stridsåtgärderna vid samtliga tre anläggningar till arbetsnedläggelser på upp till åtta timmar per dygn, mot tidigare fyra, skriver Oilprice.com.

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Fackförbundet Offshore Alliance planerar att förlänga stridsåtgärderna till den 6 juli, sedan förhandlingarna om bättre löner och arbetsvillkor strandat. Townsend uppger att ett nytt bud nu förbereds.