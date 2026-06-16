USA:s gigantiska litiumfynd kan förändra allt – om brytningen blir av

Nya analyser av litiumfyndigheten i Thacker Pass och den omgivande McDermitt-kalderan pekar på betydligt större tillgångar än tidigare bedömningar.



Enligt Earth.com har den unika geologiska miljön, där vulkanaska och mineralrika vätskor under lång tid berikat lerlagren, sannolikt bidragit till de ovanligt höga litiumhalterna.

Kan vara ett av världens största fynd

Vissa uppskattningar pekar på upp till 40 miljoner ton litium, vilket placerar området bland de största kända fyndigheterna globalt, skriver Dagens PS.



Om siffrorna bekräftas kan fyndet omforma hela industrilandskapet och få stor inverkan på både ekonomin och framtida litiumpriser.

Stärker USA:s strategiska position

Litium används i allt från elbilsbatterier till smartphones och klassas som ett kritiskt mineral i den gröna omställningen.



Ett fynd av den här storleken kan ge USA ett tydligare grepp om batterimetaller. I dag dominerar Kina stora delar av förädlingen, men projektet i Nevada kan minska beroendet av importerade litiumkemikalier.



Projektet har fått stöd från bland andra General Motors, som investerat i utvecklingen av gruvan.

Miljöskador och konflikter om mark

Samtidigt har en snabb expansion av litiumutvinning historiskt förknippats med omfattande miljöskador och konflikter kring markanvändning och urfolksintressen.

Thacker Pass-projektet har därför varit föremål för flera rättsprocesser. Motståndare har under flera år ifrågasatt gruvplanerna med hänvisning till påverkan på kulturarv och naturmiljö, även om projektet hittills har fått gå vidare.

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Projektet har samtidigt blivit ett test för hur USA kan bygga upp en inhemsk försörjning av kritiska mineraler utan att öka de miljömässiga konsekvenserna. Projektägaren uppger att ambitionen är att minska markpåverkan och utsläpp genom nya metoder för utvinningen.

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