Ny modell: Företag slipper bära risken i domstolstvister

Det framgår av ett pressmeddelande. Samarbetet gör det möjligt för byrån att erbjuda klienter flexibla prismodeller och alternativa finansieringslösningar vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Upplägget kan i vissa fall innebära en prismodell med framgångsbaserad ersättning, så kallad success fee, samtidigt som Litigium Capital kan finansiera delar av de löpande processkostnaderna.

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Tanken är att företag ska kunna driva välgrundade krav utan att själva bära hela den ekonomiska risken eller binda betydande kapital under processens gång.

Delar risken på ett balanserat sätt

Daniel Åstrand, partner i tvistgruppen på TM & Partners, säger i en kommentar att modellen gör det möjligt att dela risken på ett balanserat sätt mellan parterna, samtidigt som klienten behåller full kontroll över processen.

Managing Partner Safa Mahmoudi framhåller att byrån vill vidareutveckla hur juridiska tjänster erbjuds, utan att kompromissa med kvalitet, integritet eller oberoende.

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Litigium Capital ska inte ha något inflytande över hanteringen av de finansierade tvisterna. Samtliga strategiska och processuella beslut fattas fortsatt av klienten tillsammans med TM & Partners, och klientinformation hanteras konfidentiellt enligt AGRD Partners uppförandekod.

Det är andra gången på kort tid som Litigium Capital knyter an till en AGRD-byrå. I höstas inledde tvistfinansiären ett liknande samarbete med Morris Law.