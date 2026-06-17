Hormuzsundet ska enligt det amerikansk-iranska avtalet vara minröjt och fullt öppnat på fredag, men vägen tillbaka till normala oljeflöden väntas bli betydligt längre än de tre månader det tog att lamslå trafiken.
Trump tror på normal oljetrafik nu – får mothugg
President Donald Trump och hans administration målar upp en optimistisk bild.
”Fartyg har börjat röra sig”, sade presidenten på tisdagen, och en hög amerikansk tjänsteman lovar en återgång till nivåerna före kriget ”inom 30 dagar”, rapporterar Yahoo Finance.
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Andra är mindre optimistiska
Bland analytiker och rederier är tonen mer återhållsam. Handelsdataföretaget Kpler räknar med att trafiken når omkring 40 procent av förkrigsnivån inom en månad, hämmad av kvarvarande frågor om minor och iransk kontroll över passagen.
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Full normalisering väntas inte förrän ”långt in på 2027”, enligt Kplers analytiker.
Före kriget, som inleddes den 28 februari, passerade omkring 100 fartyg sundet per dygn och ungefär en femtedel av världens olja.
Osäkerhet kring minor
Den största osäkerheten gäller minorna. Att säkra sundet kan ta 40 till 50 dagar innan försäkringsbolag, rederier och oljebolag vågar segla igenom, enligt fem västliga källor inom sjöfartssäkerhet som Reuters talat med.
Tysklands flotta uppgav den 11 juni att minor placerats på fyra platser kring sundet, uppgifter som dock inte kunnat verifieras.
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Iran uppskattas ha tillgång till upp till 1 000 sjöminor, och en enda kan räcka för att sänka ett fartyg, ett supertankfartyg med last är värt omkring 300 miljoner dollar.
”Hotet från minor i området är en oro både omedelbart och längre fram”, säger Jakob Larsen, säkerhetschef vid redarorganisationen BIMCO, som varnar för ”en historia av alltför optimistiska försäkringar” från både USA och Iran.
Omkring 600 fartyg sitter fortfarande fast i Persiska viken, och det kan ta flera veckor innan samtliga tagit sig ut.
Fartygen är inte på rätt plats
Även om passagen blir säker står tankfartygen på fel plats.
”Vår arbetshypotes är att omkring 80 procent av energiflödena återupptas vid utgången av tredje kvartalet, men en återgång till det normala kan dröja in på 2027”, säger Jason Tuvey, vice chefsekonom för tillväxtmarknader vid Capital Economics, till Fortune.
Situationen kompliceras av att producenterna i Gulfen tvingats strypa produktionen sedan lagren fyllts.
För att starta upp den nedstängda produktionen krävs att tankfartyg åter fyller på gulfolja, påpekar Capital Economics-ekonomen Hamad Hussain.
Samtidigt väntas länder som tömt sina lager börja bygga upp dem på nytt, vilket håller uppe efterfrågan. Analytiker vid Oxford Economics bedömer att produktionen kan hänga med i takt med att trafiken återhämtar sig, förutsatt att säkerhetsläget förbättras.