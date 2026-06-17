Trump tror på normal oljetrafik nu – får mothugg

Osäkerhet kring minor

Den största osäkerheten gäller minorna. Att säkra sundet kan ta 40 till 50 dagar innan försäkringsbolag, rederier och oljebolag vågar segla igenom, enligt fem västliga källor inom sjöfartssäkerhet som Reuters talat med.

Tysklands flotta uppgav den 11 juni att minor placerats på fyra platser kring sundet, uppgifter som dock inte kunnat verifieras.

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Iran uppskattas ha tillgång till upp till 1 000 sjöminor, och en enda kan räcka för att sänka ett fartyg, ett supertankfartyg med last är värt omkring 300 miljoner dollar.

”Hotet från minor i området är en oro både omedelbart och längre fram”, säger Jakob Larsen, säkerhetschef vid redarorganisationen BIMCO, som varnar för ”en historia av alltför optimistiska försäkringar” från både USA och Iran.

Omkring 600 fartyg sitter fortfarande fast i Persiska viken, och det kan ta flera veckor innan samtliga tagit sig ut.

Fartygen är inte på rätt plats

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Även om passagen blir säker står tankfartygen på fel plats.

”Vår arbetshypotes är att omkring 80 procent av energiflödena återupptas vid utgången av tredje kvartalet, men en återgång till det normala kan dröja in på 2027”, säger Jason Tuvey, vice chefsekonom för tillväxtmarknader vid Capital Economics, till Fortune.

Situationen kompliceras av att producenterna i Gulfen tvingats strypa produktionen sedan lagren fyllts.

För att starta upp den nedstängda produktionen krävs att tankfartyg åter fyller på gulfolja, påpekar Capital Economics-ekonomen Hamad Hussain.

Samtidigt väntas länder som tömt sina lager börja bygga upp dem på nytt, vilket håller uppe efterfrågan. Analytiker vid Oxford Economics bedömer att produktionen kan hänga med i takt med att trafiken återhämtar sig, förutsatt att säkerhetsläget förbättras.