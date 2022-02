Så kan jag tydligen bygga ett framgångsrikt MLM-nätverk

”Det MÅSTE delas privat INTE via sociala medier eller andra publika forum”.

Det förklarar Huascar Lopez – som uppges vara nätverkets grundare – i ett mejl. Han skickar e-post till mig var och varannan dag numera.

Det började när jag signade på i samband med min artikel om plattformen. N u guidar Huascar mig med fast hand (via mejl) och förklarar hur jag värvar nya medlemmar samtidigt som jag undviker att dra på mig onödig uppmärksamhet. För som han själv skriver: ”There’s a lot of skeptical people out there.”

Men först kanske jag ska förklara hur ”framgångsrikt MLM-nätverk” definieras i denna krönika. Det är alltså ”framgångsrikt” för grundarna och medlemmarna längst upp i pyramiden.

Enligt Cash FX:s egen utsago summerar antalet medlemmar till 370 000. Och om man antar att dessa medlemmar i snitt gått in med 1 000 dollar (ett av de minsta så kallade trading-paketen) innebär det att personerna bakom nätverket fått in motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor!!

Medlemmarna på bottennivåerna har det inte gått lika bra för på sistone.

Försenade utbetalningar

Enligt Cash FX Group går det till så att medlemmar skickar sina pengar till bolaget som får investeringen att växa genom valutahandel. Den påstådda avkastningen ligger mellan närmare 4 procent och upp till 15 procent. I veckan! Jag skriver ”påstådda” – för samtidigt som valutahandeln ska vara extremt framgångsrik, har åtminstone vår egen Finansinspektion inte lyckats hitta bevis för att den existerar.

På sina skärmar – ”CashFX back office” – kan medlemmarna sedan se hur mycket investeringen har växt. Men på sistone har de stött på problem när de försökt ta ut sina pengar

Vissa rapporterar förseningar på flera månader, andra att de bara fått ut en bråkdel av de pengar de försökt ta ut.

CashFX skyller de försenade utbetalningarna på ”allvarliga buggar” i systemet och cyberattacker. En annan möjlig förklaring är att pengar som nya medlemmar betalar in, inte räcker för att betala ut ”avkastningen” till de gamla.

Huascar Lopez skriver ingenting om de försenade utbetalningarna i mejlen. Han är bara väldigt fokuserad på att jag ska rekrytera nya medlemmar. Rekryterar jag nya medlemmar blir jag nämligen snuskigt rik betydlig mycket fortare, får jag veta.

”Do you know how easy it is to get people to join while YOU reap the rewards?”, skriver han.

Och glöm det där med ”home parties” och fysiska hallelujamöten. Nu kan allt ske digitalt.

I sitt femte mejl skickar Huascar en länk till ”CFX Marketing System”. För det facila priset 42 dollar i månaden får jag hjälp med att ”skapa förtestade målsidor med hög konvertering”, A/B-delade testverktyg, tillgång till färdiga marknadsföringsvideor, URL-förkortare, fakturabyggare, CRM-verktyg, e-post autoresponder och hjälp med att skapa riktade e-postkampanjer och SMS Text Broadcaster för riktade kampanjer.

Wow, jag måste säga att – även om det inte sker någon valutahandel, vilket det inte tycks finnas några bevis för – så har teamet bakom CashFX inte legat på latsidan på marknadsföringsfronten! Det blir en liten klapp på axeln där.

”Can you image if everyone on your team set up a CFX Marketing System account... your downline would grow like you've never seen before”, skriver Huascar.

I sitt sjunde mejl förklarar han vad jag kan göra om mina ”prospects” inte blir sålda på min pitch. Då FÅR jag visa upp resultatet av min egen investering,

”(…) but it MUST be done privately, NOT on social media or any other public forum!” (Och förlåt Huascar, för nu publicerar jag ju här.)

För som sagt – there’s a lot of skeptical people out there!

Man går då in på ”CashFX back office” – en fantastisk historia med siffror, valutapar och globala index som flimrar förbi – klickar ”Finansiera”, sedan ”Trading Pool” i rullgardinsmenyn och tar en screenshot.

”Now that you’ve got them interested with your REAL RESULTS, it’s hook, line and sinker!”, skriver Huascar uppmuntrande.

”Tomorrow let’s discuss another great idea to help you succeed.”

Jag måste säga att jag knappt kan vänta på nästa mejl.

Men till dess, låt mig också nämna en mycket viktig punkt som man inte ska slarva med om man vill bli en framgångsrik pyramidbyggare.

Var noga med att sätta upp ditt bolag i ett land där finansiella rapporter INTE är offentliga. Huascar Lopez har föregått med gott exempel och registrerat Cash FX Group SA i Panama.

Där är det upp till företaget att avslöja sina siffror. Vilket Cash FX förstås inte har gjort.