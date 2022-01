FI: "Cash FX är en fasad och ett misstänkt bedrägeri"

I en mindre stad i Sverige sitter Erik – som egentligen heter något annat – och väntar på pengar från Cash FX.

– Jag har inte fått utbetalningar sedan i september, säger han och visar upp en bild tagen med mobilen av sitt Cash FX-konto.

Han rekryterades till det numera världsomspännande MLM-nätverket Cash FX av ”i övrigt intelligenta bekanta”. Dessa bekanta har i sin tur rekryterats av norrmän, som ska ha rekryterats av britter.

I korthet ska det hela gå ut på att Panamaregistrerade Cash FX Group har anställt fenomenala valutahandlare med superkrafter som, med hjälp av unik valutaprogramvara och egenutvecklad AI-teknologi, förvaltar de pengar (insättningarna sker i bitcoin) som medlemmarna satsar.

Cash FX Group kan visserligen ”inte lova någonting”, men har enligt egen utsago aldrig gått back sedan valutatradingen satte igång 2019. Den påstådda avkastningen ligger mellan närmare 4 procent och upp till 15 procent. I veckan!

Det krävs inget matematiskt snille för att räkna ut att man snabbt blir ekonomiskt oberoende – eller snarare snuskigt rik – med en sådan avkastning. Och detta utan att lyfta ett finger.

– Det låter ju inte trovärdigt, men jag investerade ändå 20 000 kronor – pengar som jag kunde undvara, berättar Erik.

Samtidigt hoppades han länge att Cash FX Group skulle vara ”på riktigt”. För vem vill inte bli miljonär?

Pyramiden

Den som inte nöjer sig med att vara en passiv medlem – som endast låter sina pengar jobba på valutamarknaden – kan snabbt blir ännu rikare.

Den aktiva medlemmen värvar nämligen nya medlemmar och belönas för det på klassiskt pyramidmanér. Fina priser utlovas till den som jobbar sig tillräckligt högt upp i hierarkin. Det är Rolexklockor, lyxresor och sportbilar av märket Porsche och Ferrari.

Enligt Cash FX:s egna uppgifter hade nätverket per den 17 januari 2022, 370 000 medlemmar. Om man antar att dessa medlemmar i snitt gått in med 1000 dollar (ett av de minsta så kallade trading-paketen) innebär det att personerna bakom nätverket fått in motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor.

Nu kryllar det av enskilda medlemmar och grupper som sprider budskapet om en enkel väg till rikedom. Det sker via Facebook, zoom-möten och egna hemsidor via vilka det är möjligt att skaffa egna Cash FX-konton.

Erik är enligt egen uppgift ingen flitig rekryterare. Men den person som värvade Erik har fortsatt att ragga medlemmar via veckomöten på nätet.

Erik har samtidigt blivit mer och mer skeptiskt till verksamheten. Särskilt sedan utbetalningarna upphörde.

Även medlemmar i Norge vittnar om en gnagande oro.

– Jag har bett om uttag kontinuerligt. Pengarna kommer, men inga scheman hålls. Nu ligger de över åtta veckor efter med betalningar, säger Christian Nielsen från Trøndelag till norska DN.

Den norska tidningen skriver om hur missnöjet börjat pyra i såväl öppna som slutna Facebook-grupper.

Misstankar om att Cash FX i själva verket är ett pyramidspel – att ingen valutahandel sker och att ”avkastningen” skapas genom att nya medlemmar stoppar in pengar – luftas.

"De betalar bara tillbaka lite av din insättning så att du ska tro att du får tillbaka. Men nu är kassan helt klart snart tom”, skriver en medlem, enligt DN.

Kan bli utkastad

Att vädra sitt missnöje öppet är dock ingenting som uppmuntras av Cash FX Group.

Sommaren 2021 ska ledningen ha gått ut med följande meddelande: "It is important that you are aware, frustration is no excuse for abusive or slanderous social media posts. Your comments could have your account permanently terminated from the CFX, a project that has the capacity to change your financial life."

Utöver att hota med repressalier presenterade Cash FX:s ledning diverse förklaringar till förseningarna i en ”update” den 17 januari i år.

Bland annat ska ”allvarliga buggar” ha resulterat i att vissa fått dubbla utbetalningar och i november och december ska systemet ha drabbats av cyberattacker.

Många frågetecken

Men försenade utbetalningar är inte det enda frågetecknet som omgärdar Cash FX Group.

– Varför måste alla insättningar och utbetalningar ske i bitcoin när valutahandeln sker i fiat-valutor, frågar sig Erik retoriskt.

Cash FX har heller ingen ”Know Your Customer”-process. Med andra ord har de ingen som helst aning om vilka kunderna är och varifrån deras pengar kommer. Och trots att det på papperet rör sig om distribution av en investeringsmöjlighet, står verksamheten inte under myndighetstillsyn.

Samtidigt varnar tillståndsmyndigheter runt om i världen för MLM-nätverket.

Brittiska FCA var tidigt ute. Redan i december 2019 publicerade myndigheten en varning om att firman ser ut att tillhandahålla finansiella tjänster i UK utan tillstånd.

Svenska Finansinspektionen publicerade sin varning i augusti 2021.

”Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Cash Forex Group (CFX) erbjuder finansiella tjänster till svenska konsumenter”, skriver myndigheten och fortsätter:

”CFX existerar inte enligt FI:s efterforskningar. CFX har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för CFX har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.”

På en fråga till myndigheten vad man menar med att CFX inte skulle existera svarar pressekreterare Susan Vo Bergqvist:

”Det är en sammanvägd bedömning av flera delar såsom att verksamheten som beskrivs på hemsidan inte verkar finnas i den form det beskrivs och att det saknas tillstånd. Normalt begär vi även information om verksamheten genom de kontaktvägar som anges på hemsidan vilket nästan aldrig resulterar i ett svar. Vi får helt enkelt inget tillbaka som skulle peka på att det är något annat än just en fasad och ett misstänkt bedrägeri.”

Realtid har samtidigt hittat bolaget Cash FX Group SA i Panama – där finansiella rapporter betraktas som bolagens egendom och därför inte är offentliga.

För att få ut en årsredovisning måste man alltså vända sig till bolaget – och Cash FX Group publicerar inte sina finansiella rapporter offentligt.

Erik, som numera betraktar Cash FX som en scam, har frågat efter såväl bokslutsrapporter som revisionsutlåtanden.

Han har också efterfrågat bevis på att det verkligen sker en valutatrading med stora belopp, men menar att det enda medlemmar fått se är bevis på trading med små belopp.

Förfrågningarna har inte tagits emot väl i den facebook-grupp han är medlem.

– Det är inte populärt att vara kritisk, säger han till Realtid.

Besök i Panama

Istället för att presentera finansiella rapporter och bevis för att valutatradingen är på riktigt, försöker Cash FX Group ingjuta förtroende genom att ta emot besök i Panama.

En Youtube-film visar hur Huascar Lopez, vd och nätverkets ansikte utåt, visar runt ett större sällskap i stora lokaler som renoveras och som enligt uppgift ska fungera som bolagets högkvarter.

En annan Youtube-film visar en intervju med Huascar Lopez. Det är tre norska, medelålders kvinnor som i oktober 2021 landade i Panama och där fick möjlighet att träffa Cash FX:s vd.

– We’ve been delivering on every promise and on every word for the last two years, säger Huascar Lopez leende samtidigt som han låter blicken glida från de tre damerna, till kameran, och tillbaka till damerna igen.

Realtid har sökt alla tre kvinnor via Messenger, men inte fått svar från någon av dem.

Åtminstone en av dessa kvinnor synes marknadsföra MLM-nätverket i Sverige.

Stoppades i flera länder

I grannlandet i väster är det annars Tor Einar Olaisen som av alla Realtid varit i kontakt med, och även av norska DN, pekas ut som den norrman som stigit högst i Cash FX-pyramiden.

Realtid har även försökt kontakta Olaisen via Messenger, men inte fått svar.

Tor Einar Olaisen är mest känd för sin delaktighet i det numera ”klassiska” pyramidsällskapet World Games Inc, WGI, som stoppades i flera länder.

2005 skriver Nettavisen en artikel om WGI och citerar bland andra den då 28-årige Tor Einar Olaisen. Enligt tidningen placerade han sig som nummer två på listan bland dem som tjänat mest – 5,7 miljoner norska kronor – på MLM-nätverket.

På Youtube finns ett live-webinar från januari 2021 publicerat. Det påstås att webinaret har deltagare från en lång rad länder, däribland Tyskland, Ghana, Spanien, Nigeria, Kenya, USA, Kanada, alla nordiska länder samt Malta.

Tor Einar Olaisen spelar huvudrollen och berättar om sin resa med Cash FX som ska ha inletts i augusti 2019. Numera satsar han på Cash FX till 100 procent, och de senaste 1,5 åren har krönts med framgång, förklarar han.

Olaisen delar sin skärm med deltagarna och loggar in på sitt ”back office”.

”Du kan vara hundra procent säker på att handeln är hundra procent verklig”, säger han.

På skärmen flimrar siffror, kurvor och valutapar förbi.

Avskräcker inte de redan frälsta

Men att Nordens kanske mest framstående Cash FX-medlem är känd för sitt deltagande i det konstaterade pyramidspelet WGI – som dessutom kraschade för mer än ett decennium sedan – tycks inte oroa troende Cash FX-nätverkare.

Avslöjandet om att en av de presenterade valutahandlarna har en bakgrund som taxichaufför, tycks inte heller avskräcka de redan frälsta.

Jag frågar en ung, svensk man, som lagt ut sitt telefonnummer på en Facebooksida med Cash FX-information, om uppgifterna och bristen på transparens inte oroar honom.

Svenska Finansinspektionen varnar för att CFX inte existerar – att allt är en fasad?

– Jag jobbar hårt och tjänar mina egna pengar. Jag tycker inte Finansinspektionen ska lägga sig i vad jag gör med dem.