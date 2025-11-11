Träningskläder på jobbet? Kontoret blir än mer avslappnat

Samtidigt visar forskning på att flexibilitet ,inte tvång, är nyckeln till att få medarbetare tillbaka till kontoren.

I Storbritannien har andelen jobbannonser som nämner avslappnad klädkod skjutit i höjden. I juli 2025 refererade 3,3 procent av brittiska platsannonser till casual dress, mer än tio gånger högre än innan pandemin, enligt rekryteringsplattformen Indeed, skriver Euronews.

Före covid-19 nämndes avslappnad klädsel i mindre än 1 procent av annonserna, men sedan maj 2021 har siffran aldrig sjunkit under 3 procent.

”Pandemin utlöste omfattande förändringar i hur människor i Storbritannien arbetar, vilket påverkade förväntningarna kring var och hur vi jobbar, men även vad vi har på oss”, skriver Indeed-ekonomerna Callam Pickering och Jack Kennedy.

Flera orsaker bakom trenden

Bakom trenden ligger flera faktorer. Millennials och generation Z utgör snart de två största generationerna i arbetslivet, och många har nu maktpositioner.

Jämfört med äldre kollegor föredrar de oftare avslappnade klädkoder.

Även teknikbranschens kultur, som länge prioriterat bekvämlighet framför tradition, sprider sig till andra sektorer.