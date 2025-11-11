Realtid
Realtid.se
Karriär & ledarskap

Träningskläder på jobbet? Kontoret blir än mer avslappnat

Träningskläder blir en avanligare syn på arbetsplatser. Åtminstone i Australien. (Foto: Vitaly Gariev / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Pandemin förändrade inte bara var vi arbetar, utan även vad vi har på oss när vi gör det. Nu visar studier att avslappnade klädkoder blivit norm på många arbetsplatser,

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Samtidigt visar forskning på att flexibilitet ,inte tvång, är nyckeln till att få medarbetare tillbaka till kontoren.

I Storbritannien har andelen jobbannonser som nämner avslappnad klädkod skjutit i höjden. I juli 2025 refererade 3,3 procent av brittiska platsannonser till casual dress, mer än tio gånger högre än innan pandemin, enligt rekryteringsplattformen Indeed, skriver Euronews.

Före covid-19 nämndes avslappnad klädsel i mindre än 1 procent av annonserna, men sedan maj 2021 har siffran aldrig sjunkit under 3 procent.

HR i kris – AI hotar att ta över

AI utvecklas för varje dag som går och hotar nu HR på flera bolag efter att funktionen vuxit till sig under åren.

”Pandemin utlöste omfattande förändringar i hur människor i Storbritannien arbetar, vilket påverkade förväntningarna kring var och hur vi jobbar, men även vad vi har på oss”, skriver Indeed-ekonomerna Callam Pickering och Jack Kennedy.

Flera orsaker bakom trenden

Bakom trenden ligger flera faktorer. Millennials och generation Z utgör snart de två största generationerna i arbetslivet, och många har nu maktpositioner.

Jämfört med äldre kollegor föredrar de oftare avslappnade klädkoder.

ANNONS

Missa inte:
Chefsrollen som förändras i grunden – av Trump. Realtid

Även teknikbranschens kultur, som länge prioriterat bekvämlighet framför tradition, sprider sig till andra sektorer.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Träningskläder till jobbet

I Australien går utvecklingen ännu längre. Där bär generation Z nu träningskläder till jobbet, enligt New York Post. PR-chefen Grace Garrick, som driver byrån MVMNT, säger att hennes generation Z-anställda ofta dyker upp i lycra på kontoret.

”Det vore dumt att inte tillåta träningskläder på kontoret”, säger hon. ”När du är klädd för action är du mer benägen att vara mobil, aktiv och få saker gjorda”.

Flexibilitet är nyckeln till närvaro

Men medan klädkoderna slappnar av visar svensk forskning även att arbetsgivarnas strategi för kontorsnärvaro spelar en avgörande roll.

En studie från Blekinge tekniska högskola, som undersökt företag som Ericsson, Spotify och Sony, visar ett överraskande resultat: företag med väldigt flexibel policy har flest anställda på kontoret.

ANNONS

Läs även:
Kvinnor betalar priset – trots att papporna är hemma mer. Realtid

”I företag med obligatoriska dagar eller tid i procent som man ska vara på kontoret ser vi att folk inte följer reglerna. Men där man inte kräver närvaro kommer folk frivilligt”, säger Darja Smite, professor i programvaruteknik vid BTH till tidningen Ingenjören.

För arbetsgivarna handlar det om att ta hänsyn till de anställdas önskemål och hitta en arbetsform som passar alla. Forskningens slutsats är tydlig: flexibilitet och frivillighet fungerar bättre än tvång för att få medarbetare tillbaka till kontoren, oavsett vad de har på sig.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetearbetskläderAustralienUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS