Pandemin förändrade inte bara var vi arbetar, utan även vad vi har på oss när vi gör det. Nu visar studier att avslappnade klädkoder blivit norm på många arbetsplatser,
Träningskläder på jobbet? Kontoret blir än mer avslappnat
Samtidigt visar forskning på att flexibilitet ,inte tvång, är nyckeln till att få medarbetare tillbaka till kontoren.
I Storbritannien har andelen jobbannonser som nämner avslappnad klädkod skjutit i höjden. I juli 2025 refererade 3,3 procent av brittiska platsannonser till casual dress, mer än tio gånger högre än innan pandemin, enligt rekryteringsplattformen Indeed, skriver Euronews.
Före covid-19 nämndes avslappnad klädsel i mindre än 1 procent av annonserna, men sedan maj 2021 har siffran aldrig sjunkit under 3 procent.
”Pandemin utlöste omfattande förändringar i hur människor i Storbritannien arbetar, vilket påverkade förväntningarna kring var och hur vi jobbar, men även vad vi har på oss”, skriver Indeed-ekonomerna Callam Pickering och Jack Kennedy.
Flera orsaker bakom trenden
Bakom trenden ligger flera faktorer. Millennials och generation Z utgör snart de två största generationerna i arbetslivet, och många har nu maktpositioner.
Jämfört med äldre kollegor föredrar de oftare avslappnade klädkoder.
Även teknikbranschens kultur, som länge prioriterat bekvämlighet framför tradition, sprider sig till andra sektorer.
Träningskläder till jobbet
I Australien går utvecklingen ännu längre. Där bär generation Z nu träningskläder till jobbet, enligt New York Post. PR-chefen Grace Garrick, som driver byrån MVMNT, säger att hennes generation Z-anställda ofta dyker upp i lycra på kontoret.
”Det vore dumt att inte tillåta träningskläder på kontoret”, säger hon. ”När du är klädd för action är du mer benägen att vara mobil, aktiv och få saker gjorda”.
Flexibilitet är nyckeln till närvaro
Men medan klädkoderna slappnar av visar svensk forskning även att arbetsgivarnas strategi för kontorsnärvaro spelar en avgörande roll.
En studie från Blekinge tekniska högskola, som undersökt företag som Ericsson, Spotify och Sony, visar ett överraskande resultat: företag med väldigt flexibel policy har flest anställda på kontoret.
”I företag med obligatoriska dagar eller tid i procent som man ska vara på kontoret ser vi att folk inte följer reglerna. Men där man inte kräver närvaro kommer folk frivilligt”, säger Darja Smite, professor i programvaruteknik vid BTH till tidningen Ingenjören.
För arbetsgivarna handlar det om att ta hänsyn till de anställdas önskemål och hitta en arbetsform som passar alla. Forskningens slutsats är tydlig: flexibilitet och frivillighet fungerar bättre än tvång för att få medarbetare tillbaka till kontoren, oavsett vad de har på sig.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
