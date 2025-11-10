Chefsrollen som förändras i grunden – av Trump

Donald Trumps andra mandatperiod har skakat om arbetet för många i näringslivet, men det finns några roller som är särskilt påverkade.

En av dem är rollen som Chief Sustainability Officer (CSO), eller hållbarhetschef.

Från att tidigare ha varit strategisk och visionär har den nu blivit betydligt mer teknisk, datadriven och nära kopplad till ekonomi och juridik, skriver Financial Times.

”Slår två flugor i en smäll”

För bara några år sedan betraktades hållbarhetschefen som en central aktör i ledningsgruppen, i takt med pandemins effekter och ökat tryck från investerare och lagstiftare.

I dag är trenden den motsatta: många bolag väljer att slå samman hållbarhetsfunktioner med avdelningar för finans, risk eller regelefterlevnad.

Syftet är att få fram mer verifierbara siffror och säkra rapporter som tål granskning, snarare än att kommunicera breda visioner om ansvar och värderingar.

”Det slår två flugor i en smäll att ha en chef som både kontrollerar ESG-siffrorna och kan kommunicera ett konsekvent budskap”, säger Katy Jarrat på Spencer Stuart till FT.