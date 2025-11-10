Mer fokus på siffror – och ansvar för fler områden. Det är den nya verkligheten för många hållbarhetschefer i såväl USA som Europa.
Chefsrollen som förändras i grunden – av Trump
Donald Trumps andra mandatperiod har skakat om arbetet för många i näringslivet, men det finns några roller som är särskilt påverkade.
En av dem är rollen som Chief Sustainability Officer (CSO), eller hållbarhetschef.
Från att tidigare ha varit strategisk och visionär har den nu blivit betydligt mer teknisk, datadriven och nära kopplad till ekonomi och juridik, skriver Financial Times.
”Slår två flugor i en smäll”
För bara några år sedan betraktades hållbarhetschefen som en central aktör i ledningsgruppen, i takt med pandemins effekter och ökat tryck från investerare och lagstiftare.
I dag är trenden den motsatta: många bolag väljer att slå samman hållbarhetsfunktioner med avdelningar för finans, risk eller regelefterlevnad.
Syftet är att få fram mer verifierbara siffror och säkra rapporter som tål granskning, snarare än att kommunicera breda visioner om ansvar och värderingar.
”Det slår två flugor i en smäll att ha en chef som både kontrollerar ESG-siffrorna och kan kommunicera ett konsekvent budskap”, säger Katy Jarrat på Spencer Stuart till FT.
Tuffare arbetsmarknad
Utvecklingen har lett till en våg av omorganisationer. Banker som Wells Fargo och HSBC har nedgraderat hållbarhetsrollen, som Investmentnews har skrivit om.
Andra företag, som SAP, håller fortfarande fast vid sina klimatmål.
Hos flera amerikanska storbolag rapporterar numera hållbarhetschefer till juridiska avdelningar, vilket speglar ökade krav på rättssäkerhet, riskbedömning och efterlevnad av EU:s nya regler.
Rekryteringsföretag vittnar om att arbetsmarknaden för hållbarhetschefer blivit betydligt tuffare.
Måste ofta ta dubbelt ansvar
Företag söker inte längre kommunikativa generalister, utan personer med bakgrund inom ekonomi, teknik eller juridik som kan integrera ESG-data i den finansiella styrningen.
Samtidigt ökar antalet ”dubbelroller”, där hållbarhetsansvaret kombineras med andra chefsfunktioner som strategi, drift eller kommunikation.
Det innebär dock inte att frågan förlorat betydelse.
Väntas kunna tala om siffror
En majoritet av styrelseledamöter i brittiska storbolag ser fortfarande hållbarhet som en drivkraft för innovation och tillväxt – men diskussionen sker inte i samma grandiosa ordalag utan närmare affärens kärna.
I praktiken förväntas den moderna hållbarhetschefen kunna leverera exakta siffror om energianvändning, leverantörskedjor och koldioxidavtryck, data som kan användas både i investerarrapporter och i produktutveckling.
Hållbarhetsarbetet har därmed gått från att vara en fråga om profilering till en fråga om lönsamhet, riskhantering och affärsstrategi.
