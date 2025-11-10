Realtid
Realtid.se
Karriär & ledarskap

Kvinnor betalar priset – trots att papporna är hemma mer

En kvinna och en man står mittemot varandra med armarna i kors, med suddiga personer och ett barn i bakgrunden. Bilden illustrerar olika perspektiv på föräldraledighet och karriär.
Männen tar ut mer föräldraledighet – men långa ledigheter fortsätter påverka kvinnors karriär och löneutveckling. (Foto: Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Allbrights färska rapport visar att skillnaderna i ledningsrummen växer – trots att papporna är hemma mer.

Kvinnor hamnar på efterkälken både vid befordringar och löneökningar efter föräldraledighet.

Under tiden hemma missar de avgörande karriärmöjligheter och nätverksbyggande, visar en fem år gammal studie från Försäkringskassan.

Liknande mönster finns i Norge och Danmark. Forskning från alla tre nordiska länder pekar på att karriärutvecklingen påverkas negativt när kvinnor får barn – vilket begränsar möjligheterna att nå en chefsposition, enligt Allbrights nya Skandinavienrapport.

Danmark höjde kraven

Först år 2022 införde Danmark skärpta krav på pappaledighet – elva veckor mot tidigare två. Före ändringen tog pappor bara ut tio procent av den totala ledigheten.

Året därpå skedde en fördubbling. Då tog danska pappor ut cirka 20 procent av föräldraledigheten.

Kvinnor som tar ut föräldraledighet ser ofta en sämre löneutveckling på lång sikt, visar en studie av danska ekonomen Henrik Kleven från 2019.

När kvinnor återgår till jobbet hamnar de oftare i mindre ansvarsfulla roller.

Norge först med pappamånad

Norge introducerade världens första pappamånad redan 1993. Grannen har numera en tredelad försäkring där vardera föräldern får en tredjedel och den sista delen fördelas fritt.

Samtidigt saknas politisk konsensus. Pappamånader har både införts och avskaffats beroende på hur den norska regeringen har sett ut.

En mer jämställd fördelning av föräldraledigheten jämnar ut spelplanen och ökar kvinnornas chanser till högre chefsroller, konstaterar en norsk studie från 2017.

Sverige sticker ut

Sverige var först med könsneutral föräldraförsäkring 1974. Pappamånadernas införande 1995, 2002 och 2016 har gett uttaget tydliga skutt.

2023 tog svenska män ut 31 procent av föräldraledigheten.

Vi är nu det enda skandinaviska landet där män i snitt tar ut mer ledighet än de reserverade månaderna.

Färre projekt till kvinnor

Längre ledigheter leder till färre befordringar och lägre löneökningar jämfört med män som tar ut kortare perioder.

Kvinnors karriärer påverkas negativt även när de inte lämnar arbetsmarknaden helt.

30 procent färre kvinnor uppmuntras att ta sig an högprofilerade projekt eller be om befordran, enligt en dansk rapport från 2022.

Kvinnor upplever också större hinder kopplade till familjeansvar i krävande chefsroller.

Kravet: Individualiserad försäkring

Föräldraförsäkringen bör reformeras mot full individualisering – där varje förälder får lika stor del av ledigheten, föreslår Allbright.

Detta skulle enligt stiftelsen bryta föräldrafällan som bromsar kvinnors karriärer.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

