Kvinnor betalar priset – trots att papporna är hemma mer

Kvinnor hamnar på efterkälken både vid befordringar och löneökningar efter föräldraledighet.

Under tiden hemma missar de avgörande karriärmöjligheter och nätverksbyggande, visar en fem år gammal studie från Försäkringskassan.

Liknande mönster finns i Norge och Danmark. Forskning från alla tre nordiska länder pekar på att karriärutvecklingen påverkas negativt när kvinnor får barn – vilket begränsar möjligheterna att nå en chefsposition, enligt Allbrights nya Skandinavienrapport.

Danmark höjde kraven

Först år 2022 införde Danmark skärpta krav på pappaledighet – elva veckor mot tidigare två. Före ändringen tog pappor bara ut tio procent av den totala ledigheten.

Året därpå skedde en fördubbling. Då tog danska pappor ut cirka 20 procent av föräldraledigheten.

Kvinnor som tar ut föräldraledighet ser ofta en sämre löneutveckling på lång sikt, visar en studie av danska ekonomen Henrik Kleven från 2019.

När kvinnor återgår till jobbet hamnar de oftare i mindre ansvarsfulla roller.