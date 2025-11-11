HR i kris: AI hotar att ta över

HR-avdelningarna har under lång tid expanderat kraftigt i företagsvärlden. Enligt The Economist har antalet HR-professionella i USA ökat med 64 procent under det senaste decenniet, betydligt mer än den allmänna sysselsättningstillväxten på 14 procent.

I tjänstesektorn och teknikindustrin har antalet fördubblats sedan 2014, och liknande trender syns i Australien, Storbritannien och Tyskland.

Står inför en kris

Men nu står branschen inför en existentiell kris. En undersökning från McKinsey visar att hela 22 procent av företagen rapporterar minskad HR-bemanning på grund av AI. Det är mer än för någon annan affärsfunktion.

AI kan också hjälpa framtida HR-avdelningar. (Foto: Canva / M. Cooper / Unsplash)

Enligt CIPD:s senaste arbetsmarknadsöversikt förväntar sig en av sex arbetsgivare att AI kommer att minska deras personalstyrka under nästa år, med administrativa och juniora befattningar som mest utsatta.

Men alla håller inte med om att det kommer bli så.

”Det pågår en livaktig debatt om HR:s framtid, och jag förstår varför”, säger Bo Vialle-Derksen, grundare av SyngularEdge och tidigare verksam på Josh Bersin Company, till HR Norge.

”Å ena sidan tar artificiell intelligens över mycket av det arbete HR traditionellt varit ansvarig för. Men i själva verket är motsatsen sann, HR försvinner inte, det omstruktureras”, säger han.