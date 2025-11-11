Artificiell intelligens omvandlar HR-yrket i grunden. Medan antalet HR-medarbetare har svällt kraftigt det senaste decenniet visar nya undersökningar att upp till 75 procent av dagens arbetsuppgifter kan automatiseras – och varje sjätte arbetsgivare planerar att minska personalen med AI.
HR i kris: AI hotar att ta över
HR-avdelningarna har under lång tid expanderat kraftigt i företagsvärlden. Enligt The Economist har antalet HR-professionella i USA ökat med 64 procent under det senaste decenniet, betydligt mer än den allmänna sysselsättningstillväxten på 14 procent.
I tjänstesektorn och teknikindustrin har antalet fördubblats sedan 2014, och liknande trender syns i Australien, Storbritannien och Tyskland.
”Anpassa dig eller lämna” – vd:arnas nya hårda linje mot anställda
Arbetsmarknaden ändras och de politiska vindarna lika så. Det får chefer på amerikanska bolag att ställa hårdare krav på sina anställda.
Står inför en kris
Men nu står branschen inför en existentiell kris. En undersökning från McKinsey visar att hela 22 procent av företagen rapporterar minskad HR-bemanning på grund av AI. Det är mer än för någon annan affärsfunktion.
Enligt CIPD:s senaste arbetsmarknadsöversikt förväntar sig en av sex arbetsgivare att AI kommer att minska deras personalstyrka under nästa år, med administrativa och juniora befattningar som mest utsatta.
Men alla håller inte med om att det kommer bli så.
”Det pågår en livaktig debatt om HR:s framtid, och jag förstår varför”, säger Bo Vialle-Derksen, grundare av SyngularEdge och tidigare verksam på Josh Bersin Company, till HR Norge.
”Å ena sidan tar artificiell intelligens över mycket av det arbete HR traditionellt varit ansvarig för. Men i själva verket är motsatsen sann, HR försvinner inte, det omstruktureras”, säger han.
Stor del kan automatiseras
HR-analytikern Josh Bersin uppskattar att AI kan automatisera mellan 50 och 75 procent av dagens HR-arbete.
Han pekar på ett läkemedelsföretag som hanterar 6 000 medarbetare med endast tio personer inom utbildning och utveckling, genom omfattande automation av träning, regelefterlevnad och introduktionsprogram.
”Om man inte kan räkna ut hur man snabbt höjer HR-funktionens mognadsnivå kommer någon helt enkelt att skära i personalstyrkan”, varnar Bersin i en analys från april.
Han menar att HR-team måste börja omforma sina arbetsprocesser omedelbart snarare än att vänta på att externa leverantörer ska leverera färdiga lösningar.
Därför ökade HR
Enligt The Economist bidrog flera faktorer till HR:s tidigare expansion: ökad insikt om vikten av topptalanger, #MeToo-rörelsen, pandemin och arbetsplatsmångfald.
Dessutom införde amerikanska delstater fler regler om anställningsförhållanden, och medarbetare blev bättre informerade om sina rättigheter. Antalet diskriminerings- och trakasserianmälningar på amerikanska arbetsplatser ökade från 6 per 1 000 anställda 2021 till 15 förra året, enligt HR Acuity.
Men entusiasmen för mångfaldsinitiativ har dämpats i USA, och AI börjar ersätta många traditionella HR-uppgifter.
Företag använder redan tekniken för att granska CV:n och skapa chatbotar som besvarar personalfrågor. Amazon rapporterade nyligen att många HR-roller ingick bland de 14 000 tjänster som bolaget skar ner förra månaden.
Kan vara en möjlighet
Bo Vialle-Derksen menar dock att krisen också är en möjlighet.
Hon förutspår fem stora förändringar de kommande åren: HR kommer att gå från service till strategi, innovation placeras i centrum, AI blir en teammedlem snarare än ett hot, realtidsinsikter ersätter årliga medarbetarenkäter, och företagskulturen blir en konkurrensfördel i en alltmer digital värld.
”HR-ledarens framtid är inte längre en administratör utan en arkitekt som formar arbetet, utvecklar kulturen och säkerställer att tekniken förblir människocentrerad”, säger Vialle-Derksen.
För att överleva måste HR-funktionen omfamna förändringen proaktivt.
”Vänta inte på att de stora leverantörerna eller ekonomichefen ska berätta för dig att förändra. Börja nu”, uppmanar hon”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
