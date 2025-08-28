Så undviker du att snubbla på dina egna superkrafter

”Styrkor är inte obetingade positiva, ofta ligger utmaningen i att vi investerar för mycket i dem”, säger psykologen och ledarskapscoachen Martin Dubin i Harvard Business Review.

Som klinisk psykolog och numera ledarskapscoach har Martin Dubin i över 20 år följt hur framgångsrika företagsledare kör fast när deras mest uppskattade egenskaper blir till hinder.

I en artikeln beskriver han hur fenomenet ofta tar chefer på sängen: ”För framgångsrika personer finns det få saker som är mer förvirrande än att misslyckas när man gett sitt allra bästa. När dina styrkor – dina ’superstrengths’ – blir ett problem har du drabbats av en blind spot.”

När styrkan slår tillbaka

Dubin pekar på flera exempel. En vd, Esther, hade byggt sin karriär på att vara noggrann och försiktig. Men i en ny roll på ett snabbväxande bolag blev samma försiktighet ett hinder.

”Hon behövde röra sig snabbare, men hennes styrka, att vara deliberativ och försiktig, gjorde att hon tappade tempo och förlorade möjligheter”, säger Dubin.

Styrelsen insåg snabbt dilemmat och ifrågasatte om hon kunde anpassa sig.

Ett annat exempel är Mila, en introvert toppchef som älskade det analytiska arbetet men ogillade rampljuset.

Hennes ledningsgrupp blev förvånad över att deras nya vd undvek att synas. ”Hon ville bara göra jobbet. Att stå på scen, möta kunder och press kändes som ett straff”, berättar Dubin.

När bolaget gick in i en ny fas, där synlighet och kommunikation var avgörande, blev hennes introversion en flaskhals.