Tystnadskulturen breder ut sig i arbetslivet – kan vara förödande

Allt färre vågar säga vad de tycker i arbetslivet. Foto: (Sigmund / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Kan du fritt uttrycka din åsikter på arbetsplatsen? Om inte är du tyvärr inte ensam visar forskningen. Tystnaden kan också vara skadlig för själva arbetsplatsen.

Högt i tak och ett fritt utbyte av idéer är idealet de flesta eftersträvar i arbetslivet. Men verkligheten är tyvärr att många väljer att hålla tyst och håller huvudet nere. Det visar forskning och undersökningar.

Enligt den brittiska kognitionsforskaren Lynda Shaw riskerar tystnadskultur att underminera både innovation och arbetsklimat.

”Om vi inte vågar säga vad vi tycker och tänker riskerar vi att kväva kreativitet, förlorar viktiga perspektiv och försvårar anpassningen till en snabbt föränderlig arbetsmiljö”, säger hon i tidningen People & Workplace.

Redan 2019 pekades problemet ut i Storbritannien där det i en undersökning från arbetsgivarorganisationen CIPD visades att endast en fjärdedel av de tillfrågade ansåg att de fritt kunde uttrycka problem med arbetsplatsen.

Enligt Lynda Shaw har arbetsplatserna delats upp i två lag. En mindre del som kan uttrycka sina åsikter fritt, och en större andel som tiger av rädsla för att säga fel sak.

Bättre i Sverige, men inte bra

När frågan om tystnadskultur undersökts i Sverige är siffrorna inte fullt lika nedslående som i Storbritannien. Men enligt en omfattande undersökning, med 300 000 tillfrågade, från undersöknings- och analysbolaget Brilliant Future är det ungefär var sjunde medarbetare i landet som inte vågar säga vad de tycker.

På vissa arbetsplatser är det värre än så. När fackförbundet ST, som är till för statligt anställda, gjorde en undersökning 2021 framkom det att 19 procent av de 22 000 tillfrågade inte kände att de kunde uttrycka kritik på sin arbetsplats, skriver Publikt.

I en annan mindre undersökning uppgav 63 procent på Migrationsverket att det rådde en tystnadskultur. Då var dock svarsfrekvensen lägre då endast en tredjedel, cirka 700 anställda svarade.

Tystnadskultur hämmar arbetet

Förutom att det förmodligen inte gynnar den enskilda arbetaren att inte kunna uttrycka sina åsikter tyder mycket på att tystnadskultur på jobbet inte heller gynnar arbetsplatsen i stort.

”Anställda som arbetar i en tystnadskultur mår ofta psykiskt dåligt. De accepterar sämre lösningar för att de inte vågar flagga för problem och lyfter inte fel eller misstag. Det blir en nedåtgående spiral som på sikt kan förlama hela arbetsplatsen”, säger Louise Bringselius, forskare vid Handelshögskolan till Publikt.

En utbredd tystnadskultur gör också att det blir svårare att komma åt andra problem på arbetsplatsen.

”Tystnadskultur gör att missförhållanden som ekonomiska oegentligheter eller sexuella trakasserier riskerar att inte komma upp till ytan”, säger Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future, i en kommentar.

En arbetsplats med en stark tystnadskultur har också svårare att behålla rätt kompetens och kan därmed skada sin tillväxt.

Dr Lynda Shaw har satt ihop en lista på åtta verktyg som kan hjälpa till med att minska tystnadskulturen på en arbetsplats.

Dessa är:

  • Metakognition – träna hjärnan i att förstå sina egna tankemönster för att minska känslan av hot.
  • Vara en synlig ledare – lyssna, inkludera och föregå med gott exempel.
  • Ta ett steg tillbaka – hantera självtvivel genom att andas och reflektera innan man agerar.
  • Skapa rätt miljö – värna om en öppen kultur och använd feedbacksystem.
  • Se till att röster hörs – bjud in till dialog och diskussion.
  • Hitta gemensam mark – bygg tillit och trygghet genom att mötas kring gemensamma mål.
  • Stötta varandra – hjälp kollegor att känna sig trygga i sina bidrag.
  • Lär av misstag – se fel som en naturlig del av utveckling.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

