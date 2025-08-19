Tystnadskulturen breder ut sig i arbetslivet – kan vara förödande

Högt i tak och ett fritt utbyte av idéer är idealet de flesta eftersträvar i arbetslivet. Men verkligheten är tyvärr att många väljer att hålla tyst och håller huvudet nere. Det visar forskning och undersökningar.

Enligt den brittiska kognitionsforskaren Lynda Shaw riskerar tystnadskultur att underminera både innovation och arbetsklimat.

”Om vi inte vågar säga vad vi tycker och tänker riskerar vi att kväva kreativitet, förlorar viktiga perspektiv och försvårar anpassningen till en snabbt föränderlig arbetsmiljö”, säger hon i tidningen People & Workplace.

Redan 2019 pekades problemet ut i Storbritannien där det i en undersökning från arbetsgivarorganisationen CIPD visades att endast en fjärdedel av de tillfrågade ansåg att de fritt kunde uttrycka problem med arbetsplatsen.

Enligt Lynda Shaw har arbetsplatserna delats upp i två lag. En mindre del som kan uttrycka sina åsikter fritt, och en större andel som tiger av rädsla för att säga fel sak.

Bättre i Sverige, men inte bra

När frågan om tystnadskultur undersökts i Sverige är siffrorna inte fullt lika nedslående som i Storbritannien. Men enligt en omfattande undersökning, med 300 000 tillfrågade, från undersöknings- och analysbolaget Brilliant Future är det ungefär var sjunde medarbetare i landet som inte vågar säga vad de tycker.

På vissa arbetsplatser är det värre än så. När fackförbundet ST, som är till för statligt anställda, gjorde en undersökning 2021 framkom det att 19 procent av de 22 000 tillfrågade inte kände att de kunde uttrycka kritik på sin arbetsplats, skriver Publikt.

I en annan mindre undersökning uppgav 63 procent på Migrationsverket att det rådde en tystnadskultur. Då var dock svarsfrekvensen lägre då endast en tredjedel, cirka 700 anställda svarade.