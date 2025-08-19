Realtid
Karriär & ledarskap

Oro och ångest – vardag för kvinnliga entreprenörer

entreprenörer
Vissa faktorer som kvinnliga entreprenörer måste räkna med diskuteras inte lika ofta, enligt studien. (Foto: Pexels).
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Att vara entreprenör som kvinna är meningsfullt – men psykiskt påfrestande. Det är slutsatsen i en ny studie från Storbritannien.

Allt fler kvinnor väljer att satsa på att följa sin dröm och satsa på att bli entreprenörer.

Många lyckas också med att skapa populära produkter och arbetstillfällen genom sina idéer och hårda arbete.

Men det kan ha ett högt pris. En ny brittisk studie kastar ljus över de ofta dolda utmaningar som kvinnliga entreprenörer möter i vardagen, skriver New Business.

Missa inte: Könsgapet stängs – yngre kvinnor riskerar mer. Realtid

Många upplever ångest

Studien, som har utförts av organisationen Positive Entrepreneurship, bygger på intervjuer med 250 kvinnliga företagare och pekar på en tydlig trend: psykisk ohälsa är utbredd.

Mer än sju av tio kvinnor beskriver symtom på allvarlig oro och ångest, och två tredjedelar uppger att det påverkar både hälsa och prestation.

Många kvinnor upplever att de har problem att skaffa kapital och resurser. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT).
För nästan hälften förstärks problemen av brist på kapital, resurser och nätverk, faktorer som direkt påverkar verksamhetens utveckling.

Missa inte: Alarmerande få svenska kvinnor startar företag. Dagens PS

Måste balansera olika ansvar

Samtidigt utmanar resultaten vanliga föreställningar om ålder och entreprenörskap. Nästan fyra av tio kvinnor startar företag i medelåldern, ofta samtidigt som de balanserar ansvar för både barn och åldrande föräldrar.

I stället för att ses som en begränsning upplever många denna livsfas som en tid med ökad motivation och drivkraft, där erfarenhet och perspektiv blir en tillgång.

Studien visar även att hormonella förändringar, som klimakteriet, spelar en större roll än vad som tidigare uppmärksammats.

Missa inte: Ensamt på toppen för kvinnor: "Inte samma erkännande". Realtid

Upplever stark känsla av mening

En femtedel av deltagarna anger att detta påverkar både arbetsförmåga och välbefinnande, men området är fortfarande i stort sett frånvarande i diskussioner om entreprenörskap.

”Den här studien utgör ett kritiskt steg i att skapa en större förståelse för de unika utmaningar som möter kvinnliga entreprenörer”, säger Christine Hsieh, som har forskat på entreprenörskap vid MIT.

Trots höga nivåer av stress och utmattning beskriver kvinnliga entreprenörer en stark känsla av mening. Majoriteten uppger att företagandet ger tillfredsställelse och bidrar till en hög livskvalitet.

Missa inte: Feminvest växlar upp: "Kvinnors bolag värderas 30 procent lägre". Dagens PS

Finns flera metoder

Studien benämner detta som en paradox: samtidigt som hälsoriskerna är större upplever många kvinnor större personlig utveckling än sina manliga motsvarigheter.

Rapporten pekar också på strategier som ökar chansen till framgång. Bland de mest framträdande är vikten av återhämtning, att bygga nätverk, att praktisera mindfulness och att aktivt skapa utrymme för glädje i vardagen.

Dessa metoder ses inte bara som personliga överlevnadsstrategier utan även som ett sätt att omdefiniera vad framgång i företagande kan innebära.

Missa inte: Hon är Stockholms främsta entreprenör. Realtid

