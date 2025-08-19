Oro och ångest – vardag för kvinnliga entreprenörer

Allt fler kvinnor väljer att satsa på att följa sin dröm och satsa på att bli entreprenörer.

Många lyckas också med att skapa populära produkter och arbetstillfällen genom sina idéer och hårda arbete.

Men det kan ha ett högt pris. En ny brittisk studie kastar ljus över de ofta dolda utmaningar som kvinnliga entreprenörer möter i vardagen, skriver New Business.

Många upplever ångest

Studien, som har utförts av organisationen Positive Entrepreneurship, bygger på intervjuer med 250 kvinnliga företagare och pekar på en tydlig trend: psykisk ohälsa är utbredd.

Mer än sju av tio kvinnor beskriver symtom på allvarlig oro och ångest, och två tredjedelar uppger att det påverkar både hälsa och prestation.

Många kvinnor upplever att de har problem att skaffa kapital och resurser. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT).

För nästan hälften förstärks problemen av brist på kapital, resurser och nätverk, faktorer som direkt påverkar verksamhetens utveckling.

