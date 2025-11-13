Realtid
Så sprids AI på jobbet utan kurser och utbildning

I stället för kurser kan det vara bättre att låta personalen utbilda varandra i AI. (Foto: Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Allt fler företag upptäcker att den mest effektiva vägen till bredare AI-användning inte går genom traditionella utbildningar uppifrån – utan genom att låta kolleger lära av varandra. Samtidigt börjar flera teknikjättar övervaka medarbetarnas AI-användning allt mer noggrant.

På programvaruföretaget ServiceNow har Jayney Howson, ansvarig för lärande och utveckling, identifierat 1 000 högpresterande medarbetare som är kända för att använda AI flitigt.

I utbyte mot företagsprodukter och erkännande har de fått i uppdrag att utbilda sina 28 000 kollegor i tekniken under de kommande tre åren, rapporterar Bloomberg.

Interna ambassadörer i stället för tvång

Modellen med interna ”ambassadörer” eller ”champions” sprider sig nu över flera branscher, från teknik och finans till tillverkning och läkemedel.

På Mark Zuckerbergs Meta har man gjort det till en tävling i hur mycket man använder AI. (Foto: TT)

Tanken är att inspirera snarare än att tvinga anställda att använda AI genom övergripande mandat eller hot om att jobben står på spel.

”Jag kan hela dagen säga att ’AI är viktigt, vi borde använda det’. Men att höra en chef säga det är väldigt annorlunda mot att höra en kollega berätta hur hen kan göra jobbet 30 procent snabbare”, säger Bijal Shah, vd för utbildningsföretaget Guild, till Bloomberg.

Strategin ger resultat – men kräver tid

På lastbilstillverkaren International Motors konstaterade AI-chefen Tim Foley att traditionell utbildning inte fungerade för majoriteten av personalen.

”Vi började med utbildning som alla andra – det funkade inte”, säger Foley till Bloomberg. ”Man tror att det här skulle sälja sig självt, men så är det inte. Folk behöver tio timmars övning och de är så upptagna”-

I stället har företaget ägnat tid åt att hjälpa tidiga användare att ”hitta sin röst” som influencers. De får möjlighet att jobba med sitt budskap, AI-verktyg som hjälper dem skriva inlägg och till och med premiumlicenser som de kan dela med kollegor.

Övervakning och belöningar

Medan många företag satsar på mjuka metoder går vissa teknikjättar längre och övervakar aktivt medarbetarnas AI-användning.

Meta spårar hur mycket anställda använder AI genom dashboards som lanserades tidigare i år, och har skapat ett spel för att öka användningen, rapporterar Business Insider.

Företagets hårdvaru- och VR-division Reality Labs siktar på att över 75 procent av medarbetarna ska använda AI-verktyg, jämfört med 70 procent i dag. I juni låg siffran på bara 30 procent, enligt två källor till BI.

För att uppmuntra användning lanserade Meta tidigare i år det frivilliga programmet ”Level Up” som förvandlar AI-adoption till ett spel. Anställda belönas med badges när de når olika milstolpar i användning.

Även Google övervakar hur många extra timmar i produktivitet deras ingenjörer får ut varje vecka från AI-verktyg, medan Microsoft försöker koppla AI-användning till prestationsbedömningar.

Rätt sätt att införa AI

Enligt ledarskapsexperter räcker det inte att bara kräva AI-användning. Företag måste också investera i infrastruktur för utbildning.

Rohan Verma, som driver rådgivningsföretaget Arbor Advisory i San Francisco, säger till CNBC att Microsoft rullade ut ett formellt coachningsprogram när de implementerade Copilot på GitHub.

”De sa inte bara ’använd verktyget’. De gav en uppsättning alternativ för hur man lyckas med det”, säger han.

Kalifa Oliver, global chef för medarbetarupplevelse på Ford, rekommenderar att först kartlägga medarbetarnas kunskapsnivå och sedan investera i onlinekurser, mentorskap och utvärderingar, skriver CNBC.

Undervisa med exempel och skeptiker

På HubSpot har man testat flera strategier, bland annat veckovisa ”MondAI minute”-klipp på 60 sekunder där anställda visar smarta AI-användningsfall.

Företaget rekryterade medvetet även skeptiker till sitt ”champions”-team. ”Vi valde ut skeptikerna med flit eftersom de är de som säger ’här är alla anledningar till varför det inte kan fungera'”, säger HR-chefen Helen Russell till Bloomberg.

Strategin gav resultat: HubSpots kundsupportavdelning nådde 80 procent AI-adoption på en månad. Tio procentenheter över målet.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

