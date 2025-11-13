Så sprids AI på jobbet utan kurser och utbildning

På programvaruföretaget ServiceNow har Jayney Howson, ansvarig för lärande och utveckling, identifierat 1 000 högpresterande medarbetare som är kända för att använda AI flitigt.

I utbyte mot företagsprodukter och erkännande har de fått i uppdrag att utbilda sina 28 000 kollegor i tekniken under de kommande tre åren, rapporterar Bloomberg.

Interna ambassadörer i stället för tvång

Modellen med interna ”ambassadörer” eller ”champions” sprider sig nu över flera branscher, från teknik och finans till tillverkning och läkemedel.

På Mark Zuckerbergs Meta har man gjort det till en tävling i hur mycket man använder AI. (Foto: TT)

Tanken är att inspirera snarare än att tvinga anställda att använda AI genom övergripande mandat eller hot om att jobben står på spel.

”Jag kan hela dagen säga att ’AI är viktigt, vi borde använda det’. Men att höra en chef säga det är väldigt annorlunda mot att höra en kollega berätta hur hen kan göra jobbet 30 procent snabbare”, säger Bijal Shah, vd för utbildningsföretaget Guild, till Bloomberg.