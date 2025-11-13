Allt fler företag upptäcker att den mest effektiva vägen till bredare AI-användning inte går genom traditionella utbildningar uppifrån – utan genom att låta kolleger lära av varandra. Samtidigt börjar flera teknikjättar övervaka medarbetarnas AI-användning allt mer noggrant.
Så sprids AI på jobbet utan kurser och utbildning
Mest läst i kategorin
”AI säger att du gjorde ett bra jobb” – men tror chefen det?
Stora banker och företag låter nu sina anställda använda artificiell intelligens för att författa årliga utvärderingar. Men experter varnar för att tekniken kan göra processen opersonlig. JPMorgan Chase har gett sina medarbetare möjlighet att använda bankens egna AI-system för att skriva årliga medarbetarbedömningar, vilket understryker hur AI-genererad text blir allt vanligare i amerikanska företag, rapporterar …
Svenskar misstror ledningen – men går gärna till jobbet
PWC:s globala undersökning visar att Sverige hamnar sist i Norden när det gäller förtroende för högsta ledningen. Samtidigt ligger motivationen över det globala snittet. Endast 37 procent av svenska medarbetare har förtroende för sin högsta ledning. Det är betydligt lägre än det globala snittet på 51 procent och bottennotering i Norden. Men motivationen är högre …
Att dejta chefen kan kosta anställda stora belopp
En kartläggning av anställda som dejtar sina chefer visar att det kan ge ekonomiska fördelar till en början – men på längre sikt kan det bli en dyr affär. En fjärdedel av alla amerikaner har haft en romans på arbetsplatsen, visar data. Fenomenet är inte särskilt ovanligt i resten av världen heller. Men det kan …
Så genomskådar chefen AI-tricken i din jobbansökan
Kandidaten svarar smidigt på varje fråga och formulerar sig klanderfritt. Men något stämmer inte. Blicken fladdrar, pauserna kommer på konstiga ställen. 33 procent av svenska arbetsgivare känner igen mönstret – och misstänker att artificiell intelligens sitter med på intervjun. När en kandidat läser från skärmen istället för att möta intervjuarens blick slår larmet till hos …
Warren Buffetts sista varning: Giriga chefer
I sitt avslutande brev som vd för Berkshire Hathaway kritiserar investeringslegendaren Warren Buffett de spirande vd-lönerna och uppmanar till eftertanke om vad som verkligen utgör framgång. Warren Buffett, som den 1 januari lämnar över vdposten för Berkshire Hathaway till Greg Abel efter 60 år vid rodret, ägnar sitt sista årliga aktieägarbrev åt att varna för …
På programvaruföretaget ServiceNow har Jayney Howson, ansvarig för lärande och utveckling, identifierat 1 000 högpresterande medarbetare som är kända för att använda AI flitigt.
I utbyte mot företagsprodukter och erkännande har de fått i uppdrag att utbilda sina 28 000 kollegor i tekniken under de kommande tre åren, rapporterar Bloomberg.
HR i kris – AI hotar att ta över
AI utvecklas för varje dag som går och hotar nu HR på flera bolag efter att funktionen vuxit till sig under åren.
Interna ambassadörer i stället för tvång
Modellen med interna ”ambassadörer” eller ”champions” sprider sig nu över flera branscher, från teknik och finans till tillverkning och läkemedel.
Tanken är att inspirera snarare än att tvinga anställda att använda AI genom övergripande mandat eller hot om att jobben står på spel.
”Jag kan hela dagen säga att ’AI är viktigt, vi borde använda det’. Men att höra en chef säga det är väldigt annorlunda mot att höra en kollega berätta hur hen kan göra jobbet 30 procent snabbare”, säger Bijal Shah, vd för utbildningsföretaget Guild, till Bloomberg.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Strategin ger resultat – men kräver tid
På lastbilstillverkaren International Motors konstaterade AI-chefen Tim Foley att traditionell utbildning inte fungerade för majoriteten av personalen.
”Vi började med utbildning som alla andra – det funkade inte”, säger Foley till Bloomberg. ”Man tror att det här skulle sälja sig självt, men så är det inte. Folk behöver tio timmars övning och de är så upptagna”-
Missa inte:
Så genomskådar chefen AI-tricken i din jobbansökan. Realtid
I stället har företaget ägnat tid åt att hjälpa tidiga användare att ”hitta sin röst” som influencers. De får möjlighet att jobba med sitt budskap, AI-verktyg som hjälper dem skriva inlägg och till och med premiumlicenser som de kan dela med kollegor.
Övervakning och belöningar
Medan många företag satsar på mjuka metoder går vissa teknikjättar längre och övervakar aktivt medarbetarnas AI-användning.
Meta spårar hur mycket anställda använder AI genom dashboards som lanserades tidigare i år, och har skapat ett spel för att öka användningen, rapporterar Business Insider.
Läs även:
AI-snillet Altman: Så lyckas du i karriären. Dagens PS
Företagets hårdvaru- och VR-division Reality Labs siktar på att över 75 procent av medarbetarna ska använda AI-verktyg, jämfört med 70 procent i dag. I juni låg siffran på bara 30 procent, enligt två källor till BI.
För att uppmuntra användning lanserade Meta tidigare i år det frivilliga programmet ”Level Up” som förvandlar AI-adoption till ett spel. Anställda belönas med badges när de når olika milstolpar i användning.
Även Google övervakar hur många extra timmar i produktivitet deras ingenjörer får ut varje vecka från AI-verktyg, medan Microsoft försöker koppla AI-användning till prestationsbedömningar.
Rätt sätt att införa AI
Enligt ledarskapsexperter räcker det inte att bara kräva AI-användning. Företag måste också investera i infrastruktur för utbildning.
Rohan Verma, som driver rådgivningsföretaget Arbor Advisory i San Francisco, säger till CNBC att Microsoft rullade ut ett formellt coachningsprogram när de implementerade Copilot på GitHub.
”De sa inte bara ’använd verktyget’. De gav en uppsättning alternativ för hur man lyckas med det”, säger han.
Missa inte:
Träningskläder på jobbet? Kontoret blir än mer avslappnat. Realtid
Kalifa Oliver, global chef för medarbetarupplevelse på Ford, rekommenderar att först kartlägga medarbetarnas kunskapsnivå och sedan investera i onlinekurser, mentorskap och utvärderingar, skriver CNBC.
Undervisa med exempel och skeptiker
På HubSpot har man testat flera strategier, bland annat veckovisa ”MondAI minute”-klipp på 60 sekunder där anställda visar smarta AI-användningsfall.
Läs även:
Framgångsrika entreprenören: ”Jobbar bara fyra timmar om dagen”. Dagens PS
Företaget rekryterade medvetet även skeptiker till sitt ”champions”-team. ”Vi valde ut skeptikerna med flit eftersom de är de som säger ’här är alla anledningar till varför det inte kan fungera'”, säger HR-chefen Helen Russell till Bloomberg.
Strategin gav resultat: HubSpots kundsupportavdelning nådde 80 procent AI-adoption på en månad. Tio procentenheter över målet.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.