Så mycket AI – så lite resultat: Här är varför

Enligt en studie från McKinsey har nästan åtta av tio företag börjat använda generativ AI.

Men lika många rapporterar ingen betydande effekt på resultatet, skriver New York Times.

Samtidigt förväntas företagens investeringar i tekniken öka med 94 procent i år till 61,9 miljarder dollar, enligt analysföretaget IDC.

Många pilotprojekt läggs ned

Andelen företag som överger sina AI-pilotprojekt har ökat dramatiskt, från 17 procent 2023 till 42 procent vid slutet av 2024, enligt en undersökning från S&P Global.

Projekten misslyckas ofta inte på grund av tekniska problem, utan på grund av ”mänskliga faktorer” som motstånd från anställda och kunder eller brist på kompetens.

ChatGPT. (Foto: Matt Rourke/AP/TT)

Under Business Insiders rundabordssamtal i Davos med 15 chefer framkom att påtvingad AI-användning kan vara kontraproduktiv.

”När vi bad våra anställda genomgå obligatorisk AI-utbildning hade det faktiskt en negativ effekt”, sa Francine Katsoudas, chef för personal och policy på Cisco, till Business Insider.

Istället fungerade det bättre att ge medarbetarna valfrihet mellan olika AI-verktyg.

Elizabeth Faber, global personalchef på Deloitte, konstaterade att ”84 procent av arbetsprocesserna har lämnats i sitt ursprungliga tillstånd vid AI-implementering och inte omdesignats”.