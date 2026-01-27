Företag världen över fortfarande på att artificiell intelligens ska revolutionera deras verksamheter. Trots massiva investeringar visar ny forskning och erfarenheter från storföretag att AI:s genomslag på arbetsmarknaden hittills varit påfallande blygsamt.
Så mycket AI – så lite resultat: Här är varför
Enligt en studie från McKinsey har nästan åtta av tio företag börjat använda generativ AI.
Men lika många rapporterar ingen betydande effekt på resultatet, skriver New York Times.
Samtidigt förväntas företagens investeringar i tekniken öka med 94 procent i år till 61,9 miljarder dollar, enligt analysföretaget IDC.
Många pilotprojekt läggs ned
Andelen företag som överger sina AI-pilotprojekt har ökat dramatiskt, från 17 procent 2023 till 42 procent vid slutet av 2024, enligt en undersökning från S&P Global.
Projekten misslyckas ofta inte på grund av tekniska problem, utan på grund av ”mänskliga faktorer” som motstånd från anställda och kunder eller brist på kompetens.
Under Business Insiders rundabordssamtal i Davos med 15 chefer framkom att påtvingad AI-användning kan vara kontraproduktiv.
”När vi bad våra anställda genomgå obligatorisk AI-utbildning hade det faktiskt en negativ effekt”, sa Francine Katsoudas, chef för personal och policy på Cisco, till Business Insider.
Istället fungerade det bättre att ge medarbetarna valfrihet mellan olika AI-verktyg.
Elizabeth Faber, global personalchef på Deloitte, konstaterade att ”84 procent av arbetsprocesserna har lämnats i sitt ursprungliga tillstånd vid AI-implementering och inte omdesignats”.
Inga tecken på massarbetslöshet
Trots hotfulla prognoser från techledare visar forskning från Yale University Budget Lab och Brookings Institution att ChatGPT inte haft större disruptiv effekt på amerikanska jobb än tidigare tekniska genombrott, rapporterar Financial Times.
”Arbetsmarknaden känns inte fantastisk, så det känns korrekt att AI tar folks jobb. Men vi har tittat på detta på många olika sätt och kan verkligen inte hitta några tecken på att detta händer”, säger Martha Gimbel från Yale Budget Lab till FT.
Nobelprisekonom Daron Acemoglu vid MIT menar enligt FT att många chefer känner press att göra något med AI, men ”inte många gör något superkreativt med det ännu”.
Långsam transformation väntar
Under Business Insiders rundabordssamtal räckte bara två av 15 chefer upp handen när de tillfrågades om de förväntar sig att deras personalstyrka krymper inom tre till fem år.
Gina Vargiu-Breuer, personalchef på SAP, förklarade att företaget håller antalet anställda konstant eftersom verksamheten fortfarande växer, men att läget kan förändras om tillväxten avtar.
Verklig transformation kan enligt experterna dröja minst fem år.
”Innovation är en process där man misslyckas ganska regelbundet”, konstaterade Andrew McAfee vid MIT:s Initiative on the Digital Economy till New York Times.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
