En ny undersökning visar att svenska arbetstagare är bekväma med att diskutera lön, men att tydliga klyftor mellan könen och generationerna kvarstår. Samtidigt blir lönetransparens allt viktigare när levnadskostnaderna stiger.
Allt fler kan lämna jobbet om lönen inte höjs
Mest läst i kategorin
Här vänder lönegapet – kvinnor tjänar mer än män
Efter att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskade stadigt under 2010‑talet har utvecklingen i stort sett planat ut. Men bilden är något mer nyanserad än vad den övergripande siffran antyder, i vissa grupper vänder lönegapet till kvinnors fördel. De senaste fem åren har löneskillnaderna legat kvar på ungefär samma nivå. Under 2024 hade kvinnor i …
Gen Z klarar inte arbetet – sparkas efter några månader
Ungdomar som värdesätter mental hälsa och chefer som vill ha hårt jobb. Det är en konflikt på många arbetsplatser idag, och det leder till att Gen Z-anställda får sluta. Generation Z beskrivs allt oftare som svår att anställa. Arbetsgivare vittnar om bristande arbetsmoral, svag stresstålighet och orealistiska förväntningar på arbetslivet. Samtidigt menar unga själva att …
Michelle Obama: Folk har missförstått mitt motto
Hon har både hyllats och kritiserats för några kända ord på scenen. Nu berättar Michelle Obama om sitt kända motto. Nästan tio år har gått sedan Michelle Obama lanserade sitt numera välkända motto om att bemöta angrepp med värdighet: ”When they go low, we go high”. Uttrycket har blivit omdiskuterat, och nu väljer hon att …
Startade nytt liv i Bahrain – får miljonlön
Allt fler amerikaner sneglar på att flytta utomlands. Mikayla McGhee är en som gjorde slag i saken – och ångrar det inte. Mikayla McGhee är en 29-årig amerikan som tidigare bodde i Atlanta. Nu har hon bytt USA mot Bahrain – och beskriver flytten som ett tydligt lyft för både livskvalitet och ekonomi. Det är …
Chefer som frilansar: Därför väljer bolag rådgivare när AI tar över
Företag väljer alltmer att hyra in erfarna strategiska konsulter istället för att anställa heltidschefer, när AI förändrar ledarskapsbehovet från daglig operativ styrning till avgörande strategiska beslut. En tyst men betydande förskjutning pågår på arbetsmarknaden för företagsledare. Medan AI automatiserar allt fler rutinuppgifter växer efterfrågan på mänskligt omdöme och strategisk expertis, men inte nödvändigtvis i form …
Remote, ett globalt HR- och löneföretag, presenterar i sin Global Payroll Report 2026 en omfattande granskning av lönefrågor bland över 6 200 kontorsanställda världen över, varav 500 från Sverige.
Resultaten visar att lönetransparens har betydande påverkan på hur anställda ser på jämställdhet, ekonomisk säkerhet och sin framtid hos arbetsgivaren.
AI – din nya coach inför löneförhandlingen
Nina Jansdotter, beteendevetare och coach, ger här bra tips på hur du kan använda AI nästa gång du ska löneförhandla.
Svenska frågar gärna efter högre lön vid lönesamtal
Mer än sex av tio svenskar (62 procent) känner sig bekväma med att be om en löneökning, vilket ligger över det globala genomsnittet på 57 procent.
Endast amerikaner är mer bekväma med lönesamtal, där 70 procent uppger att de är trygga i förhandlingssituationen.
Missa inte: Frågan som ger dig högre lön 2026. Dagens PS
Samtidigt visar undersökningen att 49 procent av svenskarna skulle överväga att lämna sitt jobb om deras lönekrav inte hörsammas, något lägre än det globala genomsnittet på 56 procent.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Stora könsskillnader kvarstår
Trots att många svenskar känner sig bekväma med lönesamtal finns tydliga skillnader mellan könen.
Bland svenska män uppger 74 procent att de är bekväma med lönediskussioner, jämfört med 51 procent av kvinnorna.
Läs även: Gen Z klarar inte arbetet – sparkas efter några månader Realtid
Denna skillnad återspeglas även i lönetillfredsställelsen där 76 procent av männen är nöjda med sin nuvarande lön, mot 66 procent av kvinnorna.
”Samtidigt som Sverige går i linje med den globala statistiken, och ibland hamnar över det globala genomsnittet, så tydliggör skillnaderna mellan kön och generationer att Sverige har en lång väg kvar att gå för att uppnå en transparent och rättvis lönekultur.”, säger Barbara Matthews, Chief People Officer på Remote, till Realtid.
Yngre mer villiga att byta jobb
Ålder spelar också en avgörande roll för hur villig man är att diskutera lön och agera på missnöje.
Missa inte: Vid löneförhandling – undvik att ankra ett för lågt bud direkt. Dagens PS
Bland 25-34-åringar i Sverige uppger 81 procent att de är nöjda med sin lön, 71 procent är bekväma med att be om mer och 65 procent skulle överväga att lämna jobbet om deras krav ignoreras.
I åldersgruppen 45-54 år är motsvarande siffror 61, 51 och 43 procent.
Ekonomisk osäkerhet driver behovet
Behovet av öppna lönediskussioner blir extra tydligt mot bakgrund av stigande levnadskostnader.
15 procent av de svenska deltagarna menar att de skulle få svårt att täcka grundläggande behov som hyra, el och mat om lönen inte ökar när kostnaderna stiger.
Läs även: Chefer som frilansar: Därför väljer bolag rådgivare när AI tar över. Realtid
Ytterligare 24 procent säger att de skulle kunna täcka grundläggande utgifter, men skulle behöva skära ner kraftigt i sin budget.
En överväldigande majoritet, 90 procent, av de svenska deltagarna anser att insyn i strukturer för lön och förmåner är viktigt, varav 47 procent menar att detta är väldigt viktigt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.