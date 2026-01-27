27 jan. 2026

Realtid
JUST NU:

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Realtid.se
Karriär & ledarskap

Allt fler kan lämna jobbet om lönen inte höjs

Barbara Matthews, Chief People Officer på Remote
Barbara Matthews, Chief People Officer på Remote. (Foto: Remote)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

En ny undersökning visar att svenska arbetstagare är bekväma med att diskutera lön, men att tydliga klyftor mellan könen och generationerna kvarstår. Samtidigt blir lönetransparens allt viktigare när levnadskostnaderna stiger.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Remote, ett globalt HR- och löneföretag, presenterar i sin Global Payroll Report 2026 en omfattande granskning av lönefrågor bland över 6 200 kontorsanställda världen över, varav 500 från Sverige.

Resultaten visar att lönetransparens har betydande påverkan på hur anställda ser på jämställdhet, ekonomisk säkerhet och sin framtid hos arbetsgivaren.

AI – din nya coach inför löneförhandlingen

Nina Jansdotter, beteendevetare och coach, ger här bra tips på hur du kan använda AI nästa gång du ska löneförhandla.

Svenska frågar gärna efter högre lön vid lönesamtal

Mer än sex av tio svenskar (62 procent) känner sig bekväma med att be om en löneökning, vilket ligger över det globala genomsnittet på 57 procent.

Endast amerikaner är mer bekväma med lönesamtal, där 70 procent uppger att de är trygga i förhandlingssituationen.

Missa inte: Frågan som ger dig högre lön 2026. Dagens PS

Samtidigt visar undersökningen att 49 procent av svenskarna skulle överväga att lämna sitt jobb om deras lönekrav inte hörsammas, något lägre än det globala genomsnittet på 56 procent.

ANNONS
ANNONS

Stora könsskillnader kvarstår

Trots att många svenskar känner sig bekväma med lönesamtal finns tydliga skillnader mellan könen.

Bland svenska män uppger 74 procent att de är bekväma med lönediskussioner, jämfört med 51 procent av kvinnorna.

Läs även: Gen Z klarar inte arbetet – sparkas efter några månader Realtid

Denna skillnad återspeglas även i lönetillfredsställelsen där 76 procent av männen är nöjda med sin nuvarande lön, mot 66 procent av kvinnorna.

”Samtidigt som Sverige går i linje med den globala statistiken, och ibland hamnar över det globala genomsnittet, så tydliggör skillnaderna mellan kön och generationer att Sverige har en lång väg kvar att gå för att uppnå en transparent och rättvis lönekultur.”, säger Barbara Matthews, Chief People Officer på Remote, till Realtid.

Yngre mer villiga att byta jobb

Ålder spelar också en avgörande roll för hur villig man är att diskutera lön och agera på missnöje.

ANNONS

Missa inte: Vid löneförhandling – undvik att ankra ett för lågt bud direkt. Dagens PS

Bland 25-34-åringar i Sverige uppger 81 procent att de är nöjda med sin lön, 71 procent är bekväma med att be om mer och 65 procent skulle överväga att lämna jobbet om deras krav ignoreras.

I åldersgruppen 45-54 år är motsvarande siffror 61, 51 och 43 procent.

Ekonomisk osäkerhet driver behovet

Behovet av öppna lönediskussioner blir extra tydligt mot bakgrund av stigande levnadskostnader.

15 procent av de svenska deltagarna menar att de skulle få svårt att täcka grundläggande behov som hyra, el och mat om lönen inte ökar när kostnaderna stiger.

Läs även: Chefer som frilansar: Därför väljer bolag rådgivare när AI tar över. Realtid

Ytterligare 24 procent säger att de skulle kunna täcka grundläggande utgifter, men skulle behöva skära ner kraftigt i sin budget.

ANNONS

En överväldigande majoritet, 90 procent, av de svenska deltagarna anser att insyn i strukturer för lön och förmåner är viktigt, varav 47 procent menar att detta är väldigt viktigt.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetelönLöneförhandling
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS