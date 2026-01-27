Allt fler kan lämna jobbet om lönen inte höjs

Remote, ett globalt HR- och löneföretag, presenterar i sin Global Payroll Report 2026 en omfattande granskning av lönefrågor bland över 6 200 kontorsanställda världen över, varav 500 från Sverige.

Resultaten visar att lönetransparens har betydande påverkan på hur anställda ser på jämställdhet, ekonomisk säkerhet och sin framtid hos arbetsgivaren.

Svenska frågar gärna efter högre lön vid lönesamtal

Mer än sex av tio svenskar (62 procent) känner sig bekväma med att be om en löneökning, vilket ligger över det globala genomsnittet på 57 procent.

Endast amerikaner är mer bekväma med lönesamtal, där 70 procent uppger att de är trygga i förhandlingssituationen.

Samtidigt visar undersökningen att 49 procent av svenskarna skulle överväga att lämna sitt jobb om deras lönekrav inte hörsammas, något lägre än det globala genomsnittet på 56 procent.