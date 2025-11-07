Realtid
Realtid.se
Karriär & ledarskap

Ditt ansikte kan avslöja dina chanser på jobbmarknaden

ansikte
Att analysera ansikten har blivit lättare med hjälp av AI, men konsekvenserna kan vara svårt att överblicka. (Foto: John Locher/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

En studie som analyserade nästan 100 000 ansikten lyckades hitta ett samband mellan ansiktets utseende och mönster på arbetsmarknaden. Men kan den kunskapen användas på ett etiskt sätt?

Kan ett ansikte avslöja vem som blir en framgångsrik anställd?

En ny studie från University of Pennsylvania väcker diskussion om artificiell intelligens och rekrytering.

Forskare har använt algoritmer för att analysera porträttbilder av över 96 000 MBA-studenter och försökt koppla deras ansiktsdrag till personlighetsdrag och yrkesframgång, skriver The Economist.

Inga stora samband

Med hjälp av AI identifierades så kallade “Photo Big Five” – motsvarigheter till de etablerade personlighetsdimensionerna öppenhet, samvetsgrannhet, utåtvändhet, neuroticism och tillmötesgående.

Resultaten visar att vissa drag i ansiktet, enligt algoritmen, kan ge statistiska ledtrådar om exempelvis framtida inkomster och benägenhet att byta jobb.

Forskarna betonar att sambanden är svaga och endast tillför marginell information utöver traditionella bedömningsmetoder.

Känsligt område

Men även ett litet samband kan väcka intresse i en bransch där företag lägger stora resurser på att hitta rätt kandidater.

Tekniken är dock kontroversiell. AI-baserad ansiktsanalys har tidigare kritiserats för metodbrister och risk för diskriminering.

Juridiskt är området känsligt, särskilt eftersom diskrimineringslagstiftning förbjuder beslut som baseras på kön, etnicitet eller andra skyddade egenskaper.

Varnar för konsekvenserna

Bedömningar utifrån ansiktsdrag kan lätt uppfattas som just det – även om algoritmen inte uttryckligen sorterar efter sådana faktorer.

Vissa forskare tror att modellen kan bli bättre och spela en roll i framtiden. Om analysen kunde göras utan att förstärka fördomar, skulle den kunna ge arbetsgivare ytterligare ett verktyg för att identifiera passande kandidater.

Andra varnar för att utvecklingen riskerar att underminera grundläggande uppfattningar om rättvisa och individuell frihet.

Väcker frågor om påverkan

Kritiker påpekar också att ansiktsanalys bygger på genomsnittliga mönster snarare än individuella förmågor.

Det väcker frågan om människor verkligen kan påverka sina möjligheter – eller om algoritmerna redan har dömt dem på förhand.

”Hur bra algoritmerna än blir kommer en chans för en kandidat att vinna över en mänsklig intervjuare i en anställningsprocess – och för en intervjuare att själv bestämma om de vill arbeta med någon – sannolikt alltid att värderas högt”, skriver The Economist.

AIAnsiktsigenkänningRekrytering
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

