Ditt ansikte kan avslöja dina chanser på jobbmarknaden

Kan ett ansikte avslöja vem som blir en framgångsrik anställd?

En ny studie från University of Pennsylvania väcker diskussion om artificiell intelligens och rekrytering.

Forskare har använt algoritmer för att analysera porträttbilder av över 96 000 MBA-studenter och försökt koppla deras ansiktsdrag till personlighetsdrag och yrkesframgång, skriver The Economist.

Inga stora samband

Med hjälp av AI identifierades så kallade “Photo Big Five” – motsvarigheter till de etablerade personlighetsdimensionerna öppenhet, samvetsgrannhet, utåtvändhet, neuroticism och tillmötesgående.

Resultaten visar att vissa drag i ansiktet, enligt algoritmen, kan ge statistiska ledtrådar om exempelvis framtida inkomster och benägenhet att byta jobb.

Forskarna betonar att sambanden är svaga och endast tillför marginell information utöver traditionella bedömningsmetoder.