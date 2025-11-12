OpenAI bränner pengar – då börjar konkurrenten göra vinst

De två största AI-startup-bolagen i Silicon Valley visar helt olika strategier för att hantera AI-boomen.

Enligt interna dokument som Wall Street Journal tagit del av förväntar sig Anthropic att gå jämnt upp första gången 2028, medan konkurrenten OpenAI räknar med operativa förluster på omkring 74 miljarder dollar samma år. Det motsvarar tre fjärdedelar av bolagets omsättning.

OpenAI, som ligger bakom den virala chatbotten ChatGPT, förväntas bränna genom ungefär 14 gånger så mycket pengar som Anthropic innan bolaget når lönsamhet 2030.

De finansiella vägkartorna, som båda delades med investerare under sommaren, visar att världens två mest värdefulla AI-startups tar väsensskilda vägar framåt.

Olika fokus driver olika resultat

Anthropic, som grundades för fyra år sedan av tidigare OpenAI-forskaren Dario Amodei efter en tvist med Sam Altman, har fokuserat på att sälja sin Claude-chatbot till företag.

OpenAI bränner igenom stora mängder kapital. (Foto: AP Photo/Michael Dwyer)

ANNONS

Enligt WSJ står företagskunder för cirka 80 procent av Anthropics intäkter. Bolaget undviker även OpenAI:s kostsamma satsningar på bild- och videogenerering som kräver betydligt mer datorkraft.

Strategin verkar ge resultat. I maj hade Anthropic nått tre miljarder dollar i årlig omsättning. En dramatisk ökning från nästan en miljard dollar i december 2024, skrev CNBC då.

Läs även:

ChatGPT håller inte måttet – Microsoft tar in rivalen. Realtid

En viktig drivkraft är kodgenerering, där Anthropics AI-modeller är framgångsrika inom datorprogrammering.

Sam Altmans aggressiva plan för OpenAI återspeglar hans dröm om att förvandla bolaget till en teknikjätte värd flera biljoner dollar. Strategin kräver nästan konstant kapitalanskaffning för att hålla startup-bolaget vid liv och kan slå tillbaka om marknaden svalnar för tekniken.