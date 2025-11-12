Två AI-jättar med radikalt olika vägar mot lönsamhet – Anthropic siktar på break-even 2028 medan OpenAI planerar massiva förluster samma år.
OpenAI bränner pengar – då börjar konkurrenten göra vinst
De två största AI-startup-bolagen i Silicon Valley visar helt olika strategier för att hantera AI-boomen.
Enligt interna dokument som Wall Street Journal tagit del av förväntar sig Anthropic att gå jämnt upp första gången 2028, medan konkurrenten OpenAI räknar med operativa förluster på omkring 74 miljarder dollar samma år. Det motsvarar tre fjärdedelar av bolagets omsättning.
OpenAI, som ligger bakom den virala chatbotten ChatGPT, förväntas bränna genom ungefär 14 gånger så mycket pengar som Anthropic innan bolaget når lönsamhet 2030.
Google och Anthropic i mångmiljardaffär
AI-företaget Anthropic har gjort klart med Google om uppemot en miljon AI-datachip, värda ”tiotals miljarder dollar”, meddelar Anthropic. Affären väntas ge Anthropic över en gigawatt i datakraft och ger företaget möjlighet att fortsätta utveckla AI-programmet Claude. Anthropics AI-system använder sig även av chip från Nvidia. Amazon har investerat 8 miljarder dollar i Anthropic och levererar
De finansiella vägkartorna, som båda delades med investerare under sommaren, visar att världens två mest värdefulla AI-startups tar väsensskilda vägar framåt.
Olika fokus driver olika resultat
Anthropic, som grundades för fyra år sedan av tidigare OpenAI-forskaren Dario Amodei efter en tvist med Sam Altman, har fokuserat på att sälja sin Claude-chatbot till företag.
Enligt WSJ står företagskunder för cirka 80 procent av Anthropics intäkter. Bolaget undviker även OpenAI:s kostsamma satsningar på bild- och videogenerering som kräver betydligt mer datorkraft.
Strategin verkar ge resultat. I maj hade Anthropic nått tre miljarder dollar i årlig omsättning. En dramatisk ökning från nästan en miljard dollar i december 2024, skrev CNBC då.
En viktig drivkraft är kodgenerering, där Anthropics AI-modeller är framgångsrika inom datorprogrammering.
Sam Altmans aggressiva plan för OpenAI återspeglar hans dröm om att förvandla bolaget till en teknikjätte värd flera biljoner dollar. Strategin kräver nästan konstant kapitalanskaffning för att hålla startup-bolaget vid liv och kan slå tillbaka om marknaden svalnar för tekniken.
Massiva infrastrukturinvesteringar
OpenAI har åtagit sig över 1,4 biljoner dollar för att bygga ut sin datacentercapacitet under de kommande åtta åren, skriver Gizmodo.
Bolaget spenderar nästan 100 miljarder dollar på reservdatacentercapacitet. Detta för att täcka oförutsedd efterfrågan från framtida produkter och forskning, visar dokumenten som WSJ tagit del av.
Enligt Gizmodo kostar OpenAI:s videogenereringsmodell Sora 2 bolaget omkring 15 miljoner dollar per dag, vilket motsvarar en årlig kostnad på fem miljarder dollar.
Förlust nu – vinst sen
Strategin påminner om Big Tech-företagens tillvägagångssätt under nollränteperioden. Den går ut på att öka skuldsättningen för att fånga så stor publik som möjligt innan man så småningom vänder på steken och satsar på vinst.
Anthropic värderas för närvarande till 183 miljarder dollar, medan OpenAI värderas till 500 miljarder dollar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
