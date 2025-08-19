Middag med främlingar – nu vill Gen Z inte sitta hemma

Generation Z är den yngsta generationen på arbetsmarknaden, födda mellan 1997 och 2012.

Många av dem introducerades till arbetslivet mitt under en pandemi som tvingade företag till distansarbete.

Det har lett till svagare nätverk och mindre gemenskap – men nu lanseras nya initiativ för att komma till rätta med det, skriver CNBC.

Vill gärna bygga relationer

Flera undersökningar visar att unga vuxna i arbetslivet längtar efter en balans mellan digitala och fysiska kontakter.

I en amerikansk studie från Freeman uppgav över 90 procent av de svarande ur Gen Z att de gärna ser en kombination av olika möten för att bygga relationer.

I London har nya evenemang dykt upp som många unga går till. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).

Arbetsgivare och fastighetsägare har på senare tid börjat fånga upp den trenden.

I Londons finansdistrikt Canary Wharf lanserades 2024 programmet Wharf Connect, en plattform för yrkesverksamma i början av karriären.

