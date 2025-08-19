De blev vuxna i en tid när de flesta möten skedde över Zoom. Nu vill Generation Z träffa människor öga mot öga – och det har lett till en evenemangsboom.
Middag med främlingar – nu vill Gen Z inte sitta hemma
Mest läst i kategorin
Tystnadskulturen breder ut sig i arbetslivet – kan vara förödande
Kan du fritt uttrycka din åsikter på arbetsplatsen? Om inte är du tyvärr inte ensam visar forskningen. Tystnaden kan också vara skadlig för själva arbetsplatsen. Högt i tak och ett fritt utbyte av idéer är idealet de flesta eftersträvar i arbetslivet. Men verkligheten är tyvärr att många väljer att hålla tyst och håller huvudet nere. …
Oro och ångest – vardag för kvinnliga entreprenörer
Att vara entreprenör som kvinna är meningsfullt – men psykiskt påfrestande. Det är slutsatsen i en ny studie från Storbritannien. Allt fler kvinnor väljer att satsa på att följa sin dröm och satsa på att bli entreprenörer. Många lyckas också med att skapa populära produkter och arbetstillfällen genom sina idéer och hårda arbete. Men det …
Ministern vill trotsa Tidöavtalet om lönekrav
Regeringens planer på att höja lönekravet för att få arbetstillstånd i Sverige möter intern kritik från arbetsmarknadsminister Johan Britz (L). Han går nu emot Tidöavtalet och vill stoppa planerna. ”Vi är på väg att införa saker som inte är bra för Sverige. Arbetskraftsinvandring är och ska vara en plusaffär för Sverige”, säger han till Dagens …
Betala för att gå till kontoret? Det gör arbetslösa i Kina
Arbetslösa unga i Kina betalar för att sitta på kontor, i hopp om struktur och gemenskap – trots att de inte får lön. Att jobba utan att få betalt låter inget vidare, och att betala för det låter ännu värre. Men arbetslösa unga som betalar för att gå till ett kontor är en växande trend …
Tre ord förstör din jobbansökan – nu avslöjas AI-tricken
Ett enda tankstreck för mycket kan avslöja att din jobbansökan är robotskriven. Nu visar ny forskning hur rekryterare genomskådat AI-tricken – och vilka ord som dömer ut kandidater på sekunder. Vissa formuleringar har blivit dödskyssen för jobbsökare. När rekryterare ser dessa fraser i personliga brev vet de att en robot troligen har haft fingrarna med …
Generation Z är den yngsta generationen på arbetsmarknaden, födda mellan 1997 och 2012.
Många av dem introducerades till arbetslivet mitt under en pandemi som tvingade företag till distansarbete.
Det har lett till svagare nätverk och mindre gemenskap – men nu lanseras nya initiativ för att komma till rätta med det, skriver CNBC.
Missa inte: Så når du fram till Gen Z-kollegorna på jobbet. Realtid
Vill gärna bygga relationer
Flera undersökningar visar att unga vuxna i arbetslivet längtar efter en balans mellan digitala och fysiska kontakter.
I en amerikansk studie från Freeman uppgav över 90 procent av de svarande ur Gen Z att de gärna ser en kombination av olika möten för att bygga relationer.
Arbetsgivare och fastighetsägare har på senare tid börjat fånga upp den trenden.
I Londons finansdistrikt Canary Wharf lanserades 2024 programmet Wharf Connect, en plattform för yrkesverksamma i början av karriären.
Missa inte: Därför mår Generation Z dåligt på jobbet. Dagens PS
Senaste nytt
Lagar mat och bygger nätverk
Via en app erbjuds kostnadsfria aktiviteter som pubquiz, Linkedin-workshops och matlagningskurser. Syftet är att skapa nya sociala ytor i samband med återgången till kontoren. Sedan starten har initiativet lockat tusentals deltagare.
Ett av de mest populära inslagen är praktiska workshops, som att lära sig att göra dumplings på den taiwanesiska restaurangen Din Tai Fung.
Här samlas hundratals unga yrkespersoner för att laga mat, äta tillsammans och samtidigt bygga nätverk utanför de formella arbetsramarna.
Missa inte: Generation Z:s tysta revolution – bygger framtiden själva. Realtid
”Svårt att få vänner”
För många fyller arrangemangen ett viktigt socialt tomrum. Många som nyligen flyttat till London vittnar om att det är svårt att etablera vänskapskretsar i en storstad, särskilt i kombination med hybridarbete där kontoret ofta står halvtomt.
Andra beskriver att det är först genom denna typ av aktiviteter som de har hittat vänner att umgås med även på fritiden.
”För mig personligen är det svårt att få vänner, eftersom jag har flyttat hit själv, så man måste verkligen anstränga sig mycket. Jag gillar Wharf Connect mycket på grund av detta”, säger Sinny Wei, en 27-åring som arbetar med HR.
Missa inte: Generation Z är inte lata – de är rädda. Dagens PS
Appar tar fasta på trenden
Fenomenet sträcker sig bortom arbetslivet. Sociala appar och plattformar som Time Left arrangerar regelbundna middagar för främlingar världen över, skriver The Telegraph.
Dessutom satsar dejtingbolag på evenemang som fokuserar på gemensamma aktiviteter snarare än enbart digital kontakt.
Missa inte: Gen Z ställer tuffa krav på arbetsgivare: ”Ingen överraskning”. Realtid