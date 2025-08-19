Realtid
Middag med främlingar – nu vill Gen Z inte sitta hemma

Att äta middag med helt främmande människor har blivit en ny trend som särskilt yngre har hakat på. (Foto: Pexels).
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

De blev vuxna i en tid när de flesta möten skedde över Zoom. Nu vill Generation Z träffa människor öga mot öga – och det har lett till en evenemangsboom.

Generation Z är den yngsta generationen på arbetsmarknaden, födda mellan 1997 och 2012.

Många av dem introducerades till arbetslivet mitt under en pandemi som tvingade företag till distansarbete.

Det har lett till svagare nätverk och mindre gemenskap – men nu lanseras nya initiativ för att komma till rätta med det, skriver CNBC.

Vill gärna bygga relationer

Flera undersökningar visar att unga vuxna i arbetslivet längtar efter en balans mellan digitala och fysiska kontakter.

I en amerikansk studie från Freeman uppgav över 90 procent av de svarande ur Gen Z att de gärna ser en kombination av olika möten för att bygga relationer.

I London har nya evenemang dykt upp som många unga går till. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).
Arbetsgivare och fastighetsägare har på senare tid börjat fånga upp den trenden.

I Londons finansdistrikt Canary Wharf lanserades 2024 programmet Wharf Connect, en plattform för yrkesverksamma i början av karriären.

Lagar mat och bygger nätverk

Via en app erbjuds kostnadsfria aktiviteter som pubquiz, Linkedin-workshops och matlagningskurser. Syftet är att skapa nya sociala ytor i samband med återgången till kontoren. Sedan starten har initiativet lockat tusentals deltagare.

Ett av de mest populära inslagen är praktiska workshops, som att lära sig att göra dumplings på den taiwanesiska restaurangen Din Tai Fung.

Här samlas hundratals unga yrkespersoner för att laga mat, äta tillsammans och samtidigt bygga nätverk utanför de formella arbetsramarna.

”Svårt att få vänner”

För många fyller arrangemangen ett viktigt socialt tomrum. Många som nyligen flyttat till London vittnar om att det är svårt att etablera vänskapskretsar i en storstad, särskilt i kombination med hybridarbete där kontoret ofta står halvtomt.

Andra beskriver att det är först genom denna typ av aktiviteter som de har hittat vänner att umgås med även på fritiden.

”För mig personligen är det svårt att få vänner, eftersom jag har flyttat hit själv, så man måste verkligen anstränga sig mycket. Jag gillar Wharf Connect mycket på grund av detta”, säger Sinny Wei, en 27-åring som arbetar med HR.

Appar tar fasta på trenden

Fenomenet sträcker sig bortom arbetslivet. Sociala appar och plattformar som Time Left arrangerar regelbundna middagar för främlingar världen över, skriver The Telegraph.

Dessutom satsar dejtingbolag på evenemang som fokuserar på gemensamma aktiviteter snarare än enbart digital kontakt.

