AI används allt mer inom jobbrekrytering. McKinsey låter nu AI efterlikna kunder och gör det till en del av intervjun.
Konsultjättens krav: Klara intervjun med AI för att få jobbet
Konsultjätten McKinsey inför ett nytt moment i rekryteringen där arbetssökande får debattera med en AI-avatar som spelar rollen som kund.
Syftet är att bedöma hur kandidater hanterar oväntade frågor och anpassar sina resonemang under press.
Testet införs under hösten för vissa sökande till ingångstjänster som affärsanalytiker vid McKinseys kontor i Nordamerika.
Ska likna vanliga kunder
Hundratals kandidater väntas delta i försöket. Om satsningen faller väl ut kan metoden komma att användas för fler tjänster redan nästa år, skriver Wall Street Journal.
AI-simuleringen pågår i omkring tio minuter och genomförs normalt på en dator i McKinseys kontor.
En eller flera rekryterare finns samtidigt i rummet och observerar hur kandidaten agerar.
Avatarerna har tränats för att efterlikna olika typer av kunder, exempelvis personer som vill förstå bakgrunden till konsultfirmans rekommendationer mer ingående.
Tanken är att simulera situationer som konsulter regelbundet möter i sitt arbete, snarare än att utsätta kandidaterna för orimliga frågor eller försök att sätta dit dem.
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Behöver ta hänsyn till omständigheter
Rekryterarna utvärderar hur de reagerar när förutsättningarna förändras, om de lyssnar på kundens invändningar och om de kan anpassa sina rekommendationer efter ny information.
”Vi får en förståelse för de mer mänskliga egenskaperna som inte kräver förberedelser. Ibland kan kandidater komma in med berättelser som är ganska inövade. Det betyder inte att de inte är utmärkta berättelser, men det gör det väldigt svårt för våra intervjuare att verkligen komma åt de underliggande inneboende egenskaperna”, säger McKinsey-partnern Blair Ciesil.
Ett exempel som McKinsey beskriver är en stad som anlitar konsultbolaget för att utreda var en ny idrottsarena bör byggas.
AI-avatarerna kan då spela rollen som stadens borgmästare, som ifrågasätter förslagen och lyfter fram ytterligare omständigheter som kandidaten måste ta hänsyn till.
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Finns farhågor
Enligt McKinsey ska metoden göra det lättare att bedöma egenskaper som kan vara svåra att fånga i traditionella intervjuer.
McKinseys satsning är en del av en bredare utveckling där företag förändrar sina rekryteringsprocesser i takt med att AI-tekniken blir mer avancerad.
Vissa arbetsgivare använder redan AI-baserade urvalsverktyg, medan andra inför program för att upptäcka fusk under anställningsintervjuer.
Samtidigt är användningen av AI i rekrytering omdiskuterad. Risker för diskriminering och osäkerhet kring lagstiftningen har gjort vissa arbetsgivare försiktiga.
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