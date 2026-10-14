Konsultjättens krav: Klara intervjun med AI för att få jobbet

Konsultjätten McKinsey inför ett nytt moment i rekryteringen där arbetssökande får debattera med en AI-avatar som spelar rollen som kund.

Syftet är att bedöma hur kandidater hanterar oväntade frågor och anpassar sina resonemang under press.

Testet införs under hösten för vissa sökande till ingångstjänster som affärsanalytiker vid McKinseys kontor i Nordamerika.

Ska likna vanliga kunder

Hundratals kandidater väntas delta i försöket. Om satsningen faller väl ut kan metoden komma att användas för fler tjänster redan nästa år, skriver Wall Street Journal.

AI-simuleringen pågår i omkring tio minuter och genomförs normalt på en dator i McKinseys kontor.

En eller flera rekryterare finns samtidigt i rummet och observerar hur kandidaten agerar.

Avatarerna har tränats för att efterlikna olika typer av kunder, exempelvis personer som vill förstå bakgrunden till konsultfirmans rekommendationer mer ingående.

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Tanken är att simulera situationer som konsulter regelbundet möter i sitt arbete, snarare än att utsätta kandidaterna för orimliga frågor eller försök att sätta dit dem.

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