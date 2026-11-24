Friheten har ett pris

Jenk Oz betonar att gigekonomin också förändrar de ekonomiska villkoren.

”Du får leva med osäkra jobb och inkomster som varierar. Du förlorar betald semester, tjänstepension och arbetsgivarens bidrag till sjukvård.”

En del människor uppskattar friheten att styra sin arbetstid. Andra föredrar tryggheten i en regelbunden lön.

Enligt Oz handlar utvecklingen delvis om att unga har sett hur snabbt traditionella anställningar kan försvinna. Flera inkomstkällor kan därför fungera som en försäkring.

För företagen förändras också rekryteringen. En attraktiv arbetsplats kan behöva erbjuda större flexibilitet och möjligheter att utveckla flera kompetenser.

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Jenk Oz är bara 21 år, men redan rådgivare åt stora internationella företag som vill förstå Generation Z. Det är lättare sagt än gjort. Foto: Pressbild/Canva

AI kommer att förändra konkurrensen

Under sin föreläsning på Pandoxdagen i Stockholm talade Oz om hur AI hotar traditionella arbeten. I intervjun är han betydligt mer optimistisk om den långsiktiga sysselsättningen.

”En människa som väljer att inte använda AI kommer alltid att förlora mot en människa som använder AI.”

Han tar frisörer som exempel. En frisör som använder AI till marknadsföring, bokningar och administration får mer tid över till kunderna.

Samma förändring väntar enligt honom advokater, ekonomer och andra kunskapsarbetare.

Oz räknar med att AI kan leda till att antalet arbetstillfällen minskar på kort sikt. På längre sikt tror han däremot att tekniken kommer att skapa fler jobb, eftersom företag blir effektivare, kostnaderna sjunker och nya verksamheter får möjlighet att växa fram.

”Människor behöver människor”, säger Jenk Oz.

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Han jämför med introduktionen av Excel, som gjorde ekonomiarbetet effektivare och förändrade arbetsuppgifterna utan att utplåna revisorsyrket. AI kan enligt Oz få liknande effekter, men i betydligt större skala.

Tre kunskaper som blir hårdvaluta

När Realtids redaktör frågar vilka tre kompetenser unga människor bör satsa på kommer svaret snabbt.

Den första är att lära sig arbeta effektivt med AI, särskilt genom att formulera instruktioner för text, bild, ljud och video.

Den andra är grafisk formgivning och förståelse för visuella medier.

Den tredje är kommunikation.

”Unga människor har förlorat en del av förmågan att ha svåra samtal”, säger Oz.

Han syftar bland annat på att framföra kritik, ta emot negativ återkoppling och tala inför andra människor.

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Oz använder begreppet ”skill stacking”, att stapla olika färdigheter på varandra. En akademisk examen kan kompletteras med praktiska kunskaper som gör individen mer konkurrenskraftig.

Miljonärer med nya vanor

En annan förändring är den stora förmögenhetsöverföringen från äldre generationer till yngre.

Oz konstaterar att människor traditionellt har spenderat pengar ungefär som andra inom samma yrkesgrupp.

Bankanställda som får sin första stora bonus köper kanske en dyr klocka. Läkare och advokater investerar i bostäder och barnens utbildning.

Men dagens unga entreprenörer kan bli förmögna genom kryptovalutor, AI, sociala medier och datorspel.

De har andra förebilder och delvis andra konsumtionsvanor.

”Du spenderar pengar på samma sätt som människor omkring dig spenderar pengar”, säger Oz.

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Han tror att även stora arv kommer att påverkas av de vanor som unga redan har. Resor och upplevelser kan därmed få större betydelse när förmögenheterna byter ägare.

Hotell ska sälja Stockholm

För resebranschen har Jenk Oz ett konkret råd. Hotellföretagen borde lägga mindre energi på att visa sina rum och mer på att marknadsföra destinationen.

”Om du driver ett hotell i Stockholm konkurrerar du i första hand med Oslo, Amsterdam och Köpenhamn.”

Han menar att resenären först väljer stad och därefter hotell. Företagen behöver därför visa att de förstår destinationens kultur, restauranger och upplevelser.

”Du säljer en upplevelse och en känsla.”

Det är en utveckling som kan påverka både hotellkedjor och destinationsbolag när nästa generation börjar spendera de pengar som den tjänar, eller ärver.

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