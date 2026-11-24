Den fasta anställningen utmanas av Gen Z, en generation som hellre har flera inkomstkällor än en enda arbetsgivare. Jenk Oz är 21 år och driver ett konsultföretag som hjälper globala varumärken att förstå unga konsumenter. I en intervju med Realtids redaktör Viggo Cavling berättar han varför gigekonomin och artificiell intelligens kan förändra framtidens företagsklimat.
Hälften av alla Gen Z har ett gigjobb i dag
Jenk Oz är 21 år, bor i London och driver företaget Thred Media. Han startade sin första webbplats som 13-åring och har sedan dess byggt en verksamhet som hjälper stora företag att förstå Generation Z, alltså människor födda ungefär mellan 1997 och 2012.
I dag har hans publicistiska verksamhet omkring 150 000 unika besökare i månaden, enligt honom själv. Konsultföretaget hjälper varumärken att kommunicera med en generation som har andra förväntningar på arbetslivet än sina föräldrar.
När Realtid träffar honom digitalt blir den första stora frågan framtidens arbetsmarknad.
Slutet för nio till fem?
En amerikansk undersökning från Harris Poll visade 2025 att 57 procent av Generation Z hade en sidoverksamhet eller ett extrajobb. En annan undersökning från LendingTree visar att motsvarande andel var 43 procent 2026. Skillnader i undersökningarnas metodik gör att resultaten måste jämföras försiktigt.
Jenk Oz hänvisar till en prognos om att hälften av arbetstagarna i den utvecklade världen kan ingå i gigekonomin redan 2027.
Det betyder fler människor som kombinerar frilansuppdrag, tillfälliga kontrakt och egna företag.
”Jag tror att majoriteten av unga människor kommer att ha flera olika roller, kanske till och med i olika företag”, säger Jenk Oz.
En person kan exempelvis arbeta med grafisk formgivning åt ett företag, sköta sociala medier åt ett annat och samtidigt utveckla en egen affärsverksamhet.
För arbetsgivarna innebär det konkurrens om medarbetarnas tid. För arbetstagarna finns både möjligheter och risker.
Friheten har ett pris
Jenk Oz betonar att gigekonomin också förändrar de ekonomiska villkoren.
”Du får leva med osäkra jobb och inkomster som varierar. Du förlorar betald semester, tjänstepension och arbetsgivarens bidrag till sjukvård.”
En del människor uppskattar friheten att styra sin arbetstid. Andra föredrar tryggheten i en regelbunden lön.
Enligt Oz handlar utvecklingen delvis om att unga har sett hur snabbt traditionella anställningar kan försvinna. Flera inkomstkällor kan därför fungera som en försäkring.
För företagen förändras också rekryteringen. En attraktiv arbetsplats kan behöva erbjuda större flexibilitet och möjligheter att utveckla flera kompetenser.
AI kommer att förändra konkurrensen
Under sin föreläsning på Pandoxdagen i Stockholm talade Oz om hur AI hotar traditionella arbeten. I intervjun är han betydligt mer optimistisk om den långsiktiga sysselsättningen.
”En människa som väljer att inte använda AI kommer alltid att förlora mot en människa som använder AI.”
Han tar frisörer som exempel. En frisör som använder AI till marknadsföring, bokningar och administration får mer tid över till kunderna.
Samma förändring väntar enligt honom advokater, ekonomer och andra kunskapsarbetare.
Oz räknar med att AI kan leda till att antalet arbetstillfällen minskar på kort sikt. På längre sikt tror han däremot att tekniken kommer att skapa fler jobb, eftersom företag blir effektivare, kostnaderna sjunker och nya verksamheter får möjlighet att växa fram.
”Människor behöver människor”, säger Jenk Oz.
Han jämför med introduktionen av Excel, som gjorde ekonomiarbetet effektivare och förändrade arbetsuppgifterna utan att utplåna revisorsyrket. AI kan enligt Oz få liknande effekter, men i betydligt större skala.
Tre kunskaper som blir hårdvaluta
När Realtids redaktör frågar vilka tre kompetenser unga människor bör satsa på kommer svaret snabbt.
Den första är att lära sig arbeta effektivt med AI, särskilt genom att formulera instruktioner för text, bild, ljud och video.
Den andra är grafisk formgivning och förståelse för visuella medier.
Den tredje är kommunikation.
”Unga människor har förlorat en del av förmågan att ha svåra samtal”, säger Oz.
Han syftar bland annat på att framföra kritik, ta emot negativ återkoppling och tala inför andra människor.
Oz använder begreppet ”skill stacking”, att stapla olika färdigheter på varandra. En akademisk examen kan kompletteras med praktiska kunskaper som gör individen mer konkurrenskraftig.
Miljonärer med nya vanor
En annan förändring är den stora förmögenhetsöverföringen från äldre generationer till yngre.
Oz konstaterar att människor traditionellt har spenderat pengar ungefär som andra inom samma yrkesgrupp.
Bankanställda som får sin första stora bonus köper kanske en dyr klocka. Läkare och advokater investerar i bostäder och barnens utbildning.
Men dagens unga entreprenörer kan bli förmögna genom kryptovalutor, AI, sociala medier och datorspel.
De har andra förebilder och delvis andra konsumtionsvanor.
”Du spenderar pengar på samma sätt som människor omkring dig spenderar pengar”, säger Oz.
Han tror att även stora arv kommer att påverkas av de vanor som unga redan har. Resor och upplevelser kan därmed få större betydelse när förmögenheterna byter ägare.
Hotell ska sälja Stockholm
För resebranschen har Jenk Oz ett konkret råd. Hotellföretagen borde lägga mindre energi på att visa sina rum och mer på att marknadsföra destinationen.
”Om du driver ett hotell i Stockholm konkurrerar du i första hand med Oslo, Amsterdam och Köpenhamn.”
Han menar att resenären först väljer stad och därefter hotell. Företagen behöver därför visa att de förstår destinationens kultur, restauranger och upplevelser.
”Du säljer en upplevelse och en känsla.”
Det är en utveckling som kan påverka både hotellkedjor och destinationsbolag när nästa generation börjar spendera de pengar som den tjänar, eller ärver.
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