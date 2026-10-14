Saldo Bank erbjuder såväl sparkonton som andra tjänster åt kunder i bland annat Sverige. Nu får man en ny ägare.
Kryptojätten köper bank med svenska sparkunder
Ägarbolaget bakom kryptobörsen Kraken förvärvar den litauiska banken Saldo Bank.
Affären är ett led i bolagets ambition att bredda verksamheten och erbjuda fler traditionella finansiella tjänster.
Payward, det amerikanska bolaget som äger Kraken, köper Saldo Bank, som har banklicens inom EU sedan 2021.
Ska samla olika system
Banken erbjuder lån till privatpersoner och företag samt tidsbundna inlåningsprodukter. Förvärvet ska ge Payward bättre möjligheter att utveckla tjänster inom bland annat utlåning och betalkort, skriver Financial Times.
Bolaget vill samla traditionella pengar, kryptotillgångar, tokeniserade aktier och krediter i ett gemensamt system.
Målet är att kunder ska kunna låna och låna ut pengar med sina tillgångar som säkerhet utan att behöva sälja dem.
Enligt Payward skulle en sådan lösning göra det enklare att använda tillgångar som i dag ofta hanteras genom separata finansiella system.
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Flera aktörer har sökt tillstånd
Payward grundades 2011 och har sedan dess byggt upp Kraken till en av de etablerade aktörerna på kryptomarknaden.
Genom bankförvärvet tar bolaget ett steg mot att bli en bredare finansiell tjänsteleverantör.
Affären gör Payward till det första bolaget inom den digitala tillgångssektorn att köpa en bank i Europa, enligt Financial Times.
Förvärvet är dock villkorat av myndighetsgodkännanden och väntas slutföras under 2027.
Utvecklingen sker samtidigt som kryptobolag i allt större utsträckning försöker etablera sig inom traditionell finansverksamhet.
I USA har flera aktörer sökt tillstånd för att erbjuda bankliknande tjänster.
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Gillas inte av banksektorn
Bland dem finns kryptobörsen Coinbase och betalningsbolaget Ripple, som fått villkorade godkännanden för så kallade nationella trustbanklicenser, skriver Quartz.
Dessa tillstånd kan ge bolagen rätt att förvara kunders tillgångar och tillhandahålla vissa transaktionstjänster, men inte att ta emot insättningar.
Banksektorn har motsatt sig utvecklingen och varnat för att kryptobolag kan innebära nya risker för det finansiella systemet.
Branschföreträdare menar också att bolagen kan få konkurrensfördelar genom att omfattas av mindre omfattande reglering än traditionella banker.
Tidigare i oktober stämde Independent Community Bankers of America den amerikanska tillsynsmyndigheten OCC.
Organisationen anser att myndigheten ger kryptobolag möjlighet att erbjuda bankliknande tjänster utan att behöva följa samma kostsamma regelverk som mindre banker.
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