Kryptojätten köper bank med svenska sparkunder

Ägarbolaget bakom kryptobörsen Kraken förvärvar den litauiska banken Saldo Bank.

Affären är ett led i bolagets ambition att bredda verksamheten och erbjuda fler traditionella finansiella tjänster.

Payward, det amerikanska bolaget som äger Kraken, köper Saldo Bank, som har banklicens inom EU sedan 2021.

Ska samla olika system

Banken erbjuder lån till privatpersoner och företag samt tidsbundna inlåningsprodukter. Förvärvet ska ge Payward bättre möjligheter att utveckla tjänster inom bland annat utlåning och betalkort, skriver Financial Times.

Bolaget vill samla traditionella pengar, kryptotillgångar, tokeniserade aktier och krediter i ett gemensamt system.

Målet är att kunder ska kunna låna och låna ut pengar med sina tillgångar som säkerhet utan att behöva sälja dem.

Enligt Payward skulle en sådan lösning göra det enklare att använda tillgångar som i dag ofta hanteras genom separata finansiella system.

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