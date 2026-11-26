Stora möjligheter till arbete. Så beskrivs arbetsmarknaden för programmerare av Arbetsförmedlingen. Men för många unga verkar det vara en fantasi.
Arbetsförmedlingen rekommenderar unga att bli programmerare – trots stentuff konkurrens
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som mjukvaru- och systemutvecklare är goda.
Samtidigt har antalet lediga tjänster nått sin lägsta nivå på över fem år och allt fler nyexaminerade IT-utbildade har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.
I oktober 2026 noterades det lägsta antalet lediga jobb inom yrkesområdet på mer än fem och ett halvt år, enligt myndighetens statistik.
Har tidigare varit låg arbetslöshet
Trots utvecklingen anger Arbetsförmedlingens yrkesprognos att det finns stora möjligheter till arbete för programmerare. På fem års sikt bedöms utsikterna vara ännu bättre, skriver Kollega som har granskat saken.
Prognosen har väckt kritik från arbetssökande som upplever en betydligt tuffare arbetsmarknad. En nyexaminerad .NET-utvecklare har exempelvis sökt över 700 jobb sedan examen 2024 utan att få anställning.
Arbetsförmedlingen försvarar sin bedömning med att arbetslösheten bland utvecklare historiskt har varit mycket låg.
Myndigheten räknar dessutom med en förbättrad konjunktur och ett fortsatt växande behov av teknisk kompetens hos företagen.
Pekar på andra förutsättningar
Samtidigt pekar flera undersökningar på att AI förändrar förutsättningarna för nyanställda.
Enligt en global undersökning från revisionsjätten PwC räknar hälften av de tillfrågade teknikcheferna med att behovet av juniora medarbetare minskar under de kommande tre åren till följd av AI.
Utvecklingen innebär att instegsjobben blir färre samtidigt som arbetsgivarna i högre grad efterfrågar kompetenser som tidigare förknippades med mer erfarna medarbetare, såsom strategiskt tänkande, kommunikation och ledarskap.
Gäller även utomlands
En förklaring till skillnaden mellan den positiva prognosen och den dystrare verkligheten kan vara att Arbetsförmedlingens bedömning omfattar både juniora och seniora tjänster, framhåller tidningen. Men det tydliggörs inte på sajten.
Trenden märks även i en internationell kontext, där utvecklarjobb på junior nivå har blivit sällsyntare.
En ny rapport visar hur AI ses som ett skäl till att många yngre har svårt att hitta jobb i branschen, skriver NPR.
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