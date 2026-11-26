Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som mjukvaru- och systemutvecklare är goda.

Samtidigt har antalet lediga tjänster nått sin lägsta nivå på över fem år och allt fler nyexaminerade IT-utbildade har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

I oktober 2026 noterades det lägsta antalet lediga jobb inom yrkesområdet på mer än fem och ett halvt år, enligt myndighetens statistik.

Har tidigare varit låg arbetslöshet

Trots utvecklingen anger Arbetsförmedlingens yrkesprognos att det finns stora möjligheter till arbete för programmerare. På fem års sikt bedöms utsikterna vara ännu bättre, skriver Kollega som har granskat saken.

Prognosen har väckt kritik från arbetssökande som upplever en betydligt tuffare arbetsmarknad. En nyexaminerad .NET-utvecklare har exempelvis sökt över 700 jobb sedan examen 2024 utan att få anställning.

Arbetsförmedlingen försvarar sin bedömning med att arbetslösheten bland utvecklare historiskt har varit mycket låg.

Myndigheten räknar dessutom med en förbättrad konjunktur och ett fortsatt växande behov av teknisk kompetens hos företagen.