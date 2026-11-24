Tre av fyra svenskar registrerar sin arbetstid

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Här kommer undersökningens mest intressanta motsägelse.

Trots att majoriteten inte upplever sig övervakade registrerar 73 procent sin arbetstid, antingen själva eller genom automatiska system.

Skillnaden tycks ligga i hur vi definierar övervakning. Att fylla i en tidrapport betraktas som en naturlig del av arbetsdagen. Ett program som registrerar vad vi gör på datorn väcker andra känslor.

Bland svenskar som uppger att deras arbete övervakas anser bara 49 procent att tidsregistreringen gynnar både arbetsgivare och anställda. Det europeiska genomsnittet är 63 procent.

Ännu färre, 37 procent, anser att registreringen hjälper dem att hantera arbetsbelastningen och få balans mellan arbete och fritid.

”Rätt använd kan tidsregistrering synliggöra övertid och hög belastning innan det blir ett problem. Men då måste systemen vara enkla att använda, och de anställda måste själva märka nyttan”, säger Erika Rönnquist Hoh.

Förr kunde chefen se om du satt vid skrivbordet. Nu kan digitala system visa när du loggar in, hur länge du är aktiv och ibland betydligt mer än så.

Cheferna berättar en annan historia

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Den svenska bilden kompliceras av forskning vid Linköpings universitet.

Som Dagens PS rapporterade i april 2026 uppgav 63 procent av de tillfrågade cheferna att de använder digitala verktyg för att övervaka medarbetarnas arbete. Bland de anställda var det bara 40 procent som kände till eller misstänkte sådan kontroll.

Det kan handla om att följa när medarbetare är inloggade i Microsoft Teams, men också om mer avancerad analys av digital kommunikation.

Undersökningarna mäter delvis olika saker och kan därför inte jämföras rakt av. De visar däremot att arbetsgivarnas kontroll och medarbetarnas kännedom om den kan skilja sig kraftigt.

Övervakning kan bli en dyr affär

För svenska arbetsgivare finns också juridiska gränser.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, slår fast att arbetsgivare som regel inte får använda digitala system för att regelmässigt kontrollera hur anställda arbetar eller när de tar raster. Personuppgiftsbaserad kontroll måste ha rättslig grund och vara proportionerlig. De anställda ska informeras i förväg.

Arbetsmiljöverket påminner samtidigt om att arbetsgivare måste hålla reda på arbetstiden och dokumentera bland annat övertid. Registrering är alltså ibland ett lagkrav.

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En undersökning från Finansförbundet i oktober 2026 visar vilka konsekvenser övervakningen kan få för arbetsgivarna.

Sju av tio finansanställda uppger att någon form av övervakning förekommer. Tre av fyra skulle överväga att byta jobb om kontrollen blev mer omfattande än de ansåg rimligt.

”Arbetsgivarna bör fråga sig var den gränsen går. Företagen behöver säkerställa att de finansanställda inte känner sig orimligt övervakade, för att inte riskera att skrämma bort den kompetens som branschen är i stort behov av framöver”, säger Finansförbundets ordförande Camilla Linder.