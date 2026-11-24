Svenska anställda är minst övervakade i Europa. Åtminstone om man frågar dem själva. Bara 45 procent uppger att arbetsgivaren kontrollerar deras arbete digitalt. Men tidigare svensk forskning visar att betydligt fler chefer använder övervakningsverktyg än medarbetarna känner till. Och när svenskarna väl upptäcker kontrollen är de Europas mest skeptiska.
Svenskarna minst övervakade i Europa – men chefen ser mer än du tror
Det svenska arbetslivet bygger fortfarande på en hel del tillit. Chefen förväntar sig att jobbet blir gjort och medarbetaren förväntar sig att chefen har annat att göra än att studera varje musklick.
En ny undersökning från HR- och löneföretaget SD Worx visar att bara 15 procent av svenska anställda upplever att de övervakas aktivt genom exempelvis tidsregistrering eller digital aktivitetskontroll. Ytterligare 30 procent uppger indirekt övervakning, medan 55 procent inte känner till någon övervakning alls.
I Slovenien håller chefen bättre koll
Sverige hamnar längst ner bland de 16 undersökta europeiska länderna. I Slovenien uppger hela 80 procent att deras arbete övervakas. I Rumänien är siffran 75 procent och i Finland 72 procent.
Det europeiska genomsnittet ligger på 62 procent.
”I Sverige har vi en lång tradition av tillitsbaserat ledarskap, och det syns tydligt i siffrorna. Men tillit och tidsregistrering behöver inte stå i motsats till varandra”, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef för SD Worx.
Tre av fyra svenskar registrerar sin arbetstid
Här kommer undersökningens mest intressanta motsägelse.
Trots att majoriteten inte upplever sig övervakade registrerar 73 procent sin arbetstid, antingen själva eller genom automatiska system.
Skillnaden tycks ligga i hur vi definierar övervakning. Att fylla i en tidrapport betraktas som en naturlig del av arbetsdagen. Ett program som registrerar vad vi gör på datorn väcker andra känslor.
Bland svenskar som uppger att deras arbete övervakas anser bara 49 procent att tidsregistreringen gynnar både arbetsgivare och anställda. Det europeiska genomsnittet är 63 procent.
Ännu färre, 37 procent, anser att registreringen hjälper dem att hantera arbetsbelastningen och få balans mellan arbete och fritid.
”Rätt använd kan tidsregistrering synliggöra övertid och hög belastning innan det blir ett problem. Men då måste systemen vara enkla att använda, och de anställda måste själva märka nyttan”, säger Erika Rönnquist Hoh.
Cheferna berättar en annan historia
Den svenska bilden kompliceras av forskning vid Linköpings universitet.
Som Dagens PS rapporterade i april 2026 uppgav 63 procent av de tillfrågade cheferna att de använder digitala verktyg för att övervaka medarbetarnas arbete. Bland de anställda var det bara 40 procent som kände till eller misstänkte sådan kontroll.
Det kan handla om att följa när medarbetare är inloggade i Microsoft Teams, men också om mer avancerad analys av digital kommunikation.
Undersökningarna mäter delvis olika saker och kan därför inte jämföras rakt av. De visar däremot att arbetsgivarnas kontroll och medarbetarnas kännedom om den kan skilja sig kraftigt.
Övervakning kan bli en dyr affär
För svenska arbetsgivare finns också juridiska gränser.
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, slår fast att arbetsgivare som regel inte får använda digitala system för att regelmässigt kontrollera hur anställda arbetar eller när de tar raster. Personuppgiftsbaserad kontroll måste ha rättslig grund och vara proportionerlig. De anställda ska informeras i förväg.
Arbetsmiljöverket påminner samtidigt om att arbetsgivare måste hålla reda på arbetstiden och dokumentera bland annat övertid. Registrering är alltså ibland ett lagkrav.
En undersökning från Finansförbundet i oktober 2026 visar vilka konsekvenser övervakningen kan få för arbetsgivarna.
Sju av tio finansanställda uppger att någon form av övervakning förekommer. Tre av fyra skulle överväga att byta jobb om kontrollen blev mer omfattande än de ansåg rimligt.
”Arbetsgivarna bör fråga sig var den gränsen går. Företagen behöver säkerställa att de finansanställda inte känner sig orimligt övervakade, för att inte riskera att skrämma bort den kompetens som branschen är i stort behov av framöver”, säger Finansförbundets ordförande Camilla Linder.