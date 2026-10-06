Tre anställda vid McKinseys Berlinkontor försöker via domstol tvinga fram ett så kallat Betriebsrat. Lyckas de blir konsultjätten först bland branschens tunga namn i Tyskland med en formell arbetstagarrepresentation.
Anställda stämmer McKinsey – vill tvinga fram företagsråd
Det handlar om en procedurfråga, men den kan få stora följder för en hel bransch. Tre anställda vid McKinsey i Berlin vill att en domstol utser en valnämnd, ett så kallat Wahlvorstand, som ska förbereda bildandet av ett företagsråd, rapporterar Handelsblatt.
Enligt tidningen finns i dag inget företagsråd hos någon av de stora strategikonsulterna i Tyskland, vare sig McKinsey, Bain, Boston Consulting Group eller Roland Berger. Därför kan initiativet hos branschens globala etta förändra en sektor byggd kring hård prestationskultur.
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Frågan har skapat oro internt, och branschen fruktar för sin prestationskultur. Deltagare beskriver för Handelsblatt ett personalmöte som ”turbulent”.
Mötet havererade
Bakgrunden har tidigare beskrivits i en kolumn i vänstertidningen Junge Welt, skriven av Jessica Reisner och Elmar Wigand från aktivistorganisationen Aktion gegen Arbeitsunrecht.
Enligt dem ville anställda i Berlin bilda ett företagsråd under våren 2026, men redan mötet där valnämnden skulle väljas spårade ur, och inget av organen kom till stånd. Initiativtagarna begärde då att Arbeitsgericht Berlin skulle utse en valnämnd, men domstolen meddelade att ärendet ska tas upp först den 29 juli 2027.
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Arbetsdomstolen avslog också en begäran om att påskynda processen via interimistiskt beslut, och Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg underkände överklagandet. Kolumnisterna kallar domstolarnas agerande sabotage och menar att McKinsey i praktiken fått ett år på sig att påverka personalstyrkan, en tolkning som McKinsey inte har kommenterat i de källor Realtid tagit del av.
Så fungerar systemet
I Tyskland är företagsråd lagstadgade organ med långtgående rätt till insyn och medbestämmande. Det krävs fem ständigt röstberättigade anställda för att ett råd ska kunna bildas. På en arbetsplats utan råd väljs valnämnden vid ett personalmöte av en majoritet av de närvarande, och minst tre anställda kan kalla till mötet.
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Misslyckas mötet kan tre anställda vända sig till arbetsdomstolen, som då utser valnämnden. Det är den vägen initiativtagarna på McKinsey nu går. Metoden har använts tidigare i näringslivet, bland annat när en tysk arbetsdomstol tillsatte en valnämnd hos måltidsbolaget HelloFresh, skriver Business Insider.
För en konsultfirma kan konsekvenserna bli betydande. Ett företagsråd har medbestämmande i frågor som arbetstidsupplägg, verktyg för att mäta prestation och principer för lönesättning, kärnan i den affärsmodell där unga konsulter arbetar långa veckor i utbyte mot höga löner och snabb karriär.
Pressat läge för konsultjätten
Striden kommer i ett känsligt läge för McKinsey. Bolaget har sagt upp tio procent av arbetsstyrkan på 18 månader, den största nedskärningen i företagets historia, enligt Financial Times. McKinsey har dessutom skärpt de interna utvärderingarna, vilket lett till att fler konsulter som inte nått målen fått lämna.
Samtidigt har konkurrenterna knappat in. Boston Consulting Group har vuxit flera gånger snabbare och närmar sig McKinsey i omsättning, och konsultjätten beskrivs som omkörd av både rivaler och AI. Hela branschen har brottats med den så kallade konsultkrisen, med nedskärningar hos bland andra EY och Deloitte.
I Sverige finns ingen motsvarighet till det tyska systemet med företagsråd. Här kanaliseras arbetstagarinflytandet i stället genom fackliga organisationer och medbestämmandelagen. McKinseys svenska servicebolag hade 361 anställda 2024