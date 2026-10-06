Anställda stämmer McKinsey – vill tvinga fram företagsråd

Det handlar om en procedurfråga, men den kan få stora följder för en hel bransch. Tre anställda vid McKinsey i Berlin vill att en domstol utser en valnämnd, ett så kallat Wahlvorstand, som ska förbereda bildandet av ett företagsråd, rapporterar Handelsblatt.

Enligt tidningen finns i dag inget företagsråd hos någon av de stora strategikonsulterna i Tyskland, vare sig McKinsey, Bain, Boston Consulting Group eller Roland Berger. Därför kan initiativet hos branschens globala etta förändra en sektor byggd kring hård prestationskultur.

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Frågan har skapat oro internt, och branschen fruktar för sin prestationskultur. Deltagare beskriver för Handelsblatt ett personalmöte som ”turbulent”.

Mötet havererade

Bakgrunden har tidigare beskrivits i en kolumn i vänstertidningen Junge Welt, skriven av Jessica Reisner och Elmar Wigand från aktivistorganisationen Aktion gegen Arbeitsunrecht.

Enligt dem ville anställda i Berlin bilda ett företagsråd under våren 2026, men redan mötet där valnämnden skulle väljas spårade ur, och inget av organen kom till stånd. Initiativtagarna begärde då att Arbeitsgericht Berlin skulle utse en valnämnd, men domstolen meddelade att ärendet ska tas upp först den 29 juli 2027.

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Arbetsdomstolen avslog också en begäran om att påskynda processen via interimistiskt beslut, och Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg underkände överklagandet. Kolumnisterna kallar domstolarnas agerande sabotage och menar att McKinsey i praktiken fått ett år på sig att påverka personalstyrkan, en tolkning som McKinsey inte har kommenterat i de källor Realtid tagit del av.